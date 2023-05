Panevėžyje katastrofiškai trūksta akių ligų gydytojų: artimiausias vizitas – rudenį, talonėliai privačioje klinikoje – deficitas

„Galime užrašyti jus į laukimo eilę. Per pusmetį sulauktumėte žinios“, – tai išgirdo panevėžietės dukra Rūta, paskambinusi į vieną iš Panevėžyje esančių gydymo įstaigų ir norėjusi užregistruoti savo mamą pas gydytoją oftalmologą.

Šansas gauti talonėlį prilygsta loterijai

Moteris pasakojo, kad jos mamai neseniai Vilniuje operavo kataraktą. Ten pat gydytoja, kaip akis gyja, apžiūrėjo po savaitės. Išleisdama pacientę namo medikė patarė po kurio laiko nueiti apžiūrai pas gydytoją oftalmologą Panevėžyje – kad nebereikėtų riedėti į Vilnių.

„Buvau girdėjusi, kad Panevėžyje talonėlis pas oftalmologą yra deficitas. Bet kad pusmetį reikėtų laukti? Tai juk ne koks retos srities gydytojas. O ir ne apie kokį kaimą kalbame. Tai juk Panevėžys, ne tik rajono, bet ir apskrities centras“, – stebėjosi Rūta.

Moteris sako skambinusi ir į Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką – ten vietą konsultacijai pas gydytoją oftalmologą surado rugsėjo viduryje.

„Skambinėdama sužinojau, kad, tarkime, Panevėžio miesto poliklinikoje išvis nėra tokių gydytojų. O kad patektum pas gydytoją privačioje klinikoje su siuntimu, reikia nurodytą dieną iš paties ryto skambinti. Bet šansas, kaip man sakė, prilygsta loterijai – talonėlius išgraibsto kaip šiltas bandeles“, – savo mamos bėdomis dalijosi Rūta.

Galiausiai jai pavyko užregistruoti mamą pas gydytoją oftalmologą privačioje akių klinikoje. Už konsultaciją pacientei teks sumokėti. Vizitas gegužės pabaigoje atsieis daugiau kaip 50 eurų (jei neprireiks papildomų tyrimų).

Akių ligos / Yaroslav Shuraev / Pexels nuotr.

Teks važiuoti į Kauną

Kad tai nėra vienetinis atvejis, LRT.lt patvirtino ir kita panevėžietė, atvirai papasakojusi apie vargus bandant patekti pas gydytoją oftalmologą.

„Turiu problemų su akimis, todėl nuolat reikia lankytis pas akių gydytoją. Paprastai su siuntimu patekdavau per mėnesį. Tačiau dabar paskambinusi ir pabandžiusi užsiregistruoti į Panevėžio ligoninę (Respublikinės Panevėžio ligoninės Konsultacinę polikliniką – LRT.lt) sužinojau, kad nėra talonų – registruoja tik į laukimo eilę ir greičiausiai gydytojas priims tik per pusmetį“, – pasakojo panevėžietė Janina (tikrasis vardas ir pavardė portalui žinoma – LRT.lt).

Ne ką geriau jai sekėsi registruojantis į kitas Panevėžyje esančias gydymo įstaigas, kuriose, moters žiniomis, dirba gydytojai oftalmologai. Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje ji išgirdo panašų atsakymą, t. y. kad artimiausias vizitas – rugsėjo mėnesį. O privačiose akių klinikose gavo pasiūlymą atvykti į mokamą konsultaciją.

„Susimokėčiau, ką padarysi, bet kas iš to – man tikriausiai reikės papildomų tyrimų, kuriuos vis tiek turėsiu atlikti kažkur kitur“, – apgailestavo moteris.

Pasitarusi su vaikais panevėžietė nutarė pagalbos ieškoti kitame mieste ir užsiregistravo Kaune esančioje gydymo įstaigoje. Čia konsultacija jai paskirta po trijų savaičių.

„Nežinau, ką darysiu, jei reikės važinėti daug kartų“, – sakė Panevėžyje gyvenanti moteris, neslėpusi, jog nesupranta, kodėl tokiame mieste kaip Panevėžys pacientai negali gauti kvalifikuotos pagalbos laiku.

Respublikinė Panevėžio ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ligoninė neteko 4 gydytojų, bet situaciją sprendžia

Respublikinė Panevėžio ligoninė patvirtino, kad gydytojų oftalmologų iš tiesų trūksta, todėl pacientai priversti laukti mėnesius.

„Pastaruoju metu VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, kaip ir daugelis kitų Lietuvos medicinos įstaigų, jaučia gydytojų oftalmologų trūkumą. Per pastaruosius metus ligoninė dėl objektyvių priežasčių neteko 4 gydytojų oftalmologų. Ligoninės administracija deda visas pastangas, kad pritrauktų minėtus specialistus ir suteiktų reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. Su vienu gydytoju oftalmologu darbo sutartis jau pasirašyta, su kitu – pasirašoma“, – nurodė Respublikinės Panevėžio ligoninės Komunikacijos specialistė Vaida Karalevičienė.

Jos teigimu, į Panevėžio ligoninę kreipiasi pacientai iš viso Panevėžio regiono ir ne tik, todėl gydytojai oftalmologai pastaruoju metu nepajėgūs suteikti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas visiems pacientams.

„Būtent todėl pacientai yra registruojami į laukimo eilę. Atsiradus laisvai vietai pas specialistą, medicinos registratorės paskambina artimiausiam eilėje esančiam pacientui ir suderina vizito laiką“, – sakė ligoninės atstovė.

Panevėžio miesto poliklinika / Živilės Večiorkutės, Rimvydo Ančerevičiaus / JP.lt nuotr.

Panevėžio miesto poliklinika, kaip nurodė šios įstaigos administracija, neteikia antro lygio paslaugų, todėl gydytojų oftalmologų čia nėra. „Pacientai, kuriems reikia tokios konsultacijos, siunčiami į kitas miesto ir rajono įstaigas“, – LRT.lt sakė Panevėžio miesto poliklinikos administratorė.

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje šiuo metu dirba trys gydytojai oftalmologai. Tiesa, tik vienas jų pacientus konsultuoja keturias dienas per savaitę po 6 val. per dieną. Likę du įstaigoje dirba vieną ar du kartus per savaitę ir pacientus priima pusdienį.

„Buvo problemų, bet dabar turime gydytojų ir tikrai pacientai priimami gana greitai“, – portalui sakė Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotoja asmens sveikatos priežiūrai Danutė Pajėdienė.

Tačiau portale e.sveikata.lt vietų konsultuotis pas šioje gydymo įstaigoje dirbančius akių ligų gydytojus nebuvo nei šį, nei ateinančius kelis mėnesius. Panaši informacija pacientams pateikiama ir registruojantis telefonu.

Akiniai / David Travis/Unsplash nuotr.

Pacientus su siuntimu priima tik viena privati klinika

Panevėžyje veikia trys privačios akių ligų klinikos, tačiau tik viena jų priima pacientus su siuntimais, t. y. tuos, kurių konsultacija apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Ši klinika vienintelė yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa, kuri ir kompensuoja antro lygio medicinos paslaugos (paciento vizito) apmokėjimą.

Minėtoje vienintelėje klinikoje-optikoje pas gydytoją patekti norintys pacientai taip pat turės apsišarvuoti kantrybe. Konsultacijos teks laukti ilgiau nei mėnesį.

„Maždaug du mėnesius – tiek reikėtų laukti. Talonai konsultacijai su siuntimais išgraibstomi – visur turbūt taip, ne tik pas mus. Priimtume ir daugiau pacientų, bet esame privati klinika, o su tokiais pacientais [turinčiais siuntimą ir norinčiais nemokamos konsultacijos] pas mus dirba tik viena gydytoja“, – sakė vienos iš trijų Panevėžyje veikiančių akių klinikų administratorė Kristina.

Šiuo metu siuntimas pas gydytoją specialistą, teikiantį antro lygio medicinos pagalbą, galioja 60 dienų. Valstybinės ligonių kasos primena, kad per tiek laiko reikia ne atvykti pas gydytoją, bet užsiregistruoti vizitui. VLK specialistai taip pat pataria, kaip užsiregistruoti ten, kur eilė pas gydytoją trumpesnė.