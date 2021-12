Jungtinės Karalystės mokslininkai: omikron atmainos sukeliami simptomai yra lengvesni už delta

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybės mokslininkai yra linkę daryti išvadą, kad omikron koronaviruso atmaina daugeliui britų sukelia švelnesnius ligos simptomus nei delta variantas. JK sveikatos apsaugos agentūra (UKHSA) planuoja dar prieš Kalėdas paskelbti pirmuosius realių stebėjimų duomenis apie ligos sunkumą – manoma, kad ekspertai greičiausiai pasiūlys nevienodą vertinimą, kuriame bus ir teigiamų, ir neigiamų aspektų.

Geros naujienos, vertinant pirmuosius duomenis, yra tai, kad omikron užsikrėtę britai paprastai serga lengviau nei tie, kurie pasigavo delta variantą. Tikėtina, kad daugiau žmonių sirgs lengva ligos forma, be rimtesnių simptomų – taip iš dalies gali būti dėl to, kad nemažai Didžiosios Britanijos gyventojų yra pasiskiepiję arba jau persirgę, ir dėl to, kad omikron atmaina sukelia lengvesnę ligos formą.

Vyriausiasis medicinos pareigūnas Chrisas Whitty anksčiau buvo įspėjęs dėl galimo per didelio optimizmo, remiantis pirminiais pastarųjų kelių savaičių optimistiniais ženklais iš Pietų Afrikos. Tačiau UKHSA, išnagrinėjusi atvejus Didžiojoje Britanijoje, mano, kad omikron simptomai iš tiesų ne tokie sunkūs kaip delta atmainos.

Ligoninė (asociatyvi nuotr.) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kiek mažiau gera žinia yra tai, kad nors omikron simptomai atrodo švelnesni, jie visgi nėra tokie lengvi, kad būtų galima išvengti augančio hospitalizuotų pacientų skaičiaus. Ekspertai nustatė, kad tiems, kas suserga sunkia ligos forma, išlieka pakankamai didelė tikimybė patekti į ligoninę ir mirti. UKHSA taip pat patvirtino, kad omikron užkrečiamumas yra labai didelis, o tai reiškia, kad net jei šis variantas yra švelnesnis, infekcijų skaičius gali išaugti tiek, jog didelis užsikrėtusiųjų skaičius atsidurs ligoninėse.

Taip pat reikia atsižvelgti į Nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos (NHS) darbuotojų trūkumą dėl staigaus infekcijos plitimo. Borisas Johnsonas antradienį sakė, kad vis dar „nėra aišku“, kiek iš tiesų pavojingas yra omikron variantas ir kaip jis paveiks sveikatos sistemos apkrovas.

Ligoninė / Asociatyvi / E.Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau yra dar viena gera žinia. Tikėtina, kad UKHSA prieis išvados, jog nors dviejų vakcinos dozių nepakanka veiksmingai apsaugai užtikrinti, trečioji – stiprinamoji – dozė ženkliai sumažina simptominės infekcijos tikimybę ir galimybę patekti į ligoninę. UKHSA atstovas naujienlaiškiui „London Playbook“ sakė nepaskelbtų duomenų nekomentuosiąs.

Pietų Afrikos išvados panašios

Pietų Afrikos ekspertai išplatino naują dokumentą, kuriame pateikiamos panašios išvados į tas, kurias šią savaitę ketina paskelbti UKHSA. Leidinio „Financial Times“ atstovas Johnas Burnas-Murdochas teigia, kad Pietų Afrikos dokumente rašoma, jog omikron variantu užsikrėtę žmonės „rečiau patenka į ligonines“, tačiau ten patekusiųjų gydymo rezultatai panašūs į užsikėtusiųjų delta atmaina.

Ligoninė, COVID-19 skyrius / Domanto Umbraso/LRT nuotr.

Šią savaitę pasirodysiančiuose UKHSA duomenyse kiekvienas ras tai, kas jį ar ją sudomins, ir, be abejo, skirtingi žmonės pateiktus duomenis interpretuos skirtingai. Karantino skeptikai tvirtins, kad švelnesnė ligos eiga reiškia, jog valdžia turėtų atsisakyti tolesnių ribojimų. Vienas savo tapatybės nepanoręs viešinti Vyriausybės darbuotojas sako: „Štai kodėl buvo teisinga palaukti daugiau duomenų“.

Kiti greičiausiai pabrėš tai, kad žmonės neturėtų per daug susikoncentruoti į lengvesnę šios atmainos sukeliamos ligos formą, nes didelis jos užkrečiamumas greičiausiai reiškia, jog nepavyks išvengti naujos hospitalizavimų bangos. Kitaip tariant, ministrų sprendimai, remiantis šiais duomenimis, vėl nebus lengvi.