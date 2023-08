Tikrą sensaciją pateikusi Latvija sudaužė prancūzų viltis pasaulio čempionate

Pasaulio krepšinio čempionate debiutavusi Latvijos vyrų krepšinio rinktinė sekmadienį ne tik užsitikrino vietą kitame etape, bet ir sudaužė bet kokias prancūzų viltis pakovoti dėl medalių.

Latvija antrose H grupės rungtynėse dramatiškai 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12) įveikė Prancūzijos rinktinę ir kartu su Kanada užsitikrinto vietą antrajame turnyro etape.

Tuo tarpu beviltiškai prieš Kanadą pasirodžiusi ir dabar antrą pralaimėjimą patyrusi Prancūzija prarado šansus žengti į atkrintamąsias.

Prancūzijos rinktinė po trijų kėlinių turėjo 12 taškų persvarą, tačiau tiksint paskutinėms rungtynių minutėms latviai pradėjo demonstruoti nugalėtojų mentalitetą.

Likus žaisti 3 minutes latviai atsilikinėjo 3 taškais. Prancūzai turėjo ne vieną galimybę padidinti pranašumą, tačiau latviai sėkmingai gynėsi, o lyg to būtų negana, Rudy Gobertas prasižengė kovodamas po varžovų krepšiu ir nusiuntė Rolandą Šmitą prie baudų metimų linijos – abu metimai buvo tikslūs ir latviai įsiveržė į priekį 87:86.

LATVIA SURVIVE IN THE BEST GAME OF THE WORLD CUP SO FAR & ADVANCE TO THE SECOND ROUND OF THE WORILD CUP 🤯#FIBAWC x #WinForLatvia pic.twitter.com/psu2PjWwma