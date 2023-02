Svajonę Lietuvoje įgyvendinęs japonas – apie saugumą mūsų šalyje, lietuviškus sušius ir ypatingą Japonijos kultūrą

Per mažiau nei trejus metus – nuo Latvijos antrosios futbolo lygos iki galimybės žaisti UEFA čempionų lygos atrankoje. Tokia yra Vilniaus „Žalgirio“ naujoko iš Japonijos Yukiyoshi Karashimos istorija. 26-erių japonas LRT.lt atskleidė, kad jeigu ne Lietuva, veikiausiai būtų ir pabaigęs futbolininko karjerą.

„Kai buvau Vokietijoje, aš sau pasakiau: jei per artimiausius trejus metus nepasirašysiu profesionalios sutarties, baigsiu futbolininko karjerą“, – 2019 metais sau ištartą pažadą prisiminė Y. Karashima.

Futbolininkas savo sportinę karjerą pradėjo gimtajame Fukušimos mieste, kuris lietuviams kur kas geriau pažįstamas dėl 2011 metais įvykusios atominės elektrinės avarijos. Y. Karashimai tuo metu buvo 14 metų ir jis prisiminė, kad tas įvykis jo gyvenime buvo išskirtinis.

„Žemės drebėjimai Japonijoje nėra retas reiškinys, maniau, kad čia bus vienas iš tokių. Tačiau viskas tik didėjo, namuose viskas lūžo ir tuomet pagalvojau, kad tai nėra normalu ar įprasta. Tėtis pasakė mums išeiti į lauką. Jaučiau, kad tai bus didžiulė nelaimė. Paties cunamio gyvai neteko matyti, tačiau per televiziją viską rodė ir tai buvo baisu. Tada atominėje elektrinėje įvyko avarija ir netgi kilo minčių, kad galiu mirti“, – pasakojo Y. Karashima.

Gimtojoje šalyje prasimušti į profesionalius klubus nepavyko, tad galiausiai 2019 metais jis nusprendė laimę pabandyti žemesniuose Vokietijos divizionuose. Taip Y. Karashima atsidūrė mėgėjiškame „Hurth“ klube. Tiesa, ilgai neužsibuvo, nes prasidėjo COVID-19 pandemija.

„Jei atvirai, norėjau tęsti žaidimą Vokietijoje, tačiau negalėjau dėl pandemijos. Čia profesionalaus kontrakto nepasirašiau, tad man buvo likę dveji metai“, – apie savo karjeros etapą pasakojo „Žalgirio“ žaidėjas.

Taip Y. Karashima 2020 metais atsidūrė Latvijoje. Jis prisijungė prie antrojo diviziono Rygos „Dinamo“ klubo. Nors pradžioje buvo kalbų ir apie aukščiausią Latvijos lygą, bent pusmetį japonui teko žaisti žemesnioje lygoje. Galiausiai Y. Karashimai po pusmečio Latvijoje pavyko persikelti į Kauno „Hegelmann“ klubą ir Lietuvoje išsipildė jo svajonė – futbolininkas pasirašė profesionalią sutartį.

Po dvejų sėkmingų metų Kauno rajono komandoje Y. Karashima atsidūrė galingiausiame šalies klube – Vilniaus „Žalgiryje“.

Y. Karashima su LRT.lt pasidalino mintis apie savo karjerą, saugumą Lietuvoje ir japonų kultūrą, kuri pasaulyje sulaukia ypatingo dėmesio.

– Kaip prasidėjo jūsų futbolininko karjerą?

– Turiu du vyresnius brolius, kurie žaidė futbolą. Nieko keisto, kad, kai buvau jaunas, futbolas mano šeimoje buvo viskas. Būdavau šalia brolių, vaikystėje dažnai tekdavo prisiliesti prie kamuolio. Tiksliai negaliu prisiminti, kada pradėjau lankyti futbolo treniruotes, bet tai buvo anksti, mokyklos laikais. Žinoma, mano tėvai visuomet sakydavo, kad aš galiu daryti tai, ko pats noriu. Man svarbu buvo tik futbolas. Japonijoje futbolas yra viena iš populiariausių sportų šakų, manau, kad realiai yra dvi pagrindinės sporto šakos – futbolas ir beisbolas.

– Kaip nusprendėte laimę bandyti Vokietijoje?

– Kai universitete Japonijoje bandžiau prasimušti į profesionalią komandą savo šalyje, bet man nepavyko. Dalyvavau keliose peržiūrose, tačiau į komandą nepatekau. Galvojau, ką daryti toliau, kur žaisti. Tuomet vienas pažįstamas iš universiteto pažinojo draugą, kuris turėjo ryšių Vokietijoje. Pasikalbėjau su juo, man pasakė, kad galiu pabandyti ten nuvykti ir sudalyvauti peržiūroje.

Jis man pasakė, kad Vokietijoje yra tikrai daugiau galimybių prasimušti į aukščiausią futbolo lygą. Iš tikrųjų Japonijoje tai padaryti sunku, todėl nusprendžiau pabandyti. Pasiūlymų iš kitų šalių neturėjau. Profesionalios sutarties pasirašyti man nepavyko, o ir Vokietijoje dėl prasidėjusios pandemijos praleidau mažiau nei pusmetį.

– Kaip atsidūrėte Baltijos šalyse?

– Dėl pandemijos turėjau palikti Vokietija ir grįžti į Japoniją. Vienos treniruotės metu sutikau kitą vyruką, kuris turėjo kontaktų su Latvija. Žinoma, jis buvo užsiminęs apie aukščiausios lygos klubą, tačiau susitarti nepavyko. Galiausiai galėjau žaisti tik antros lygos komandoje, tai buvo Rygos „Dinamo“. Yra istorija, kodėl aš nusprendžiau žaisti Latvijoje. Kai buvau Vokietijoje, aš sau pasakiau: jei per artimiausius trejus metus nepasirašysiu profesionalios sutarties, baigsiu futbolininko karjerą. Šiam tikslui pasiekti turėjau tik trejus metus.

Jei atvirai, norėjau tęsti žaidimą Vokietijoje, tačiau negalėjau dėl pandemijos. Čia profesionalaus kontrakto nepasirašiau, tad man buvo likę dveji metai. Iš šalies skamba gal ir blogai, bet pradėjau galvoti, kur galiu prasimušti esant mažesnei konkurencijai, kur lengviau tai padaryti. Reikia pripažinti, kad Latvijoje futbolas nėra pats populiariausias sportas, todėl ir pasirinkau vykti į šią šalį. Be to, pažinojau kelis žaidėjus, kurie žaidė Latvijoje ir tada iš ten persikėlė į Azijos lygas ar panašiai. Tiesiog pagalvojau, kad yra įmanoma tai padaryti ir kad per dvejus metus pasirašysiu profesionalią sutartį.

Yukiyoshi Karashima / E. Žaldario nuotr.

Nuvykau į Latviją ir šis planas vis tiek neišdegė. Tačiau tuomet vėl sutikau pažįstamą, kuris turėjo kontaktų su Kauno „Hegelmann“ klubu ir tada atvykau į peržiūrą. Laimei, tikau komandai ir Lietuvoje pasirašiau pirmą profesionalaus futbolininko sutartį.

– Į Latviją atvykote jau pandemijos metu, 2020 metų vasarą. Kaip viskas tada jums atrodė?

– Aš buvau nustebęs, nes Japonijoje visi dėvėjo kaukes visur ir visada. Niekas negalėjo išeiti į lauką, ypač didesniuose miestuose. Bet kai atvykau į Latviją, niekas nedėvėjo kaukių. Atrodė, kad COVID-19 čia tarsi nė nebuvo.

– Žaidėte skirtingose lygose su skirtingais pajėgumais. Įmanoma būtų palyginti?

– Sunku palyginti. Žinoma, Japonija turi labai gerą futbolo lygį, tačiau skiriasi žaidimo braižas. Japonijoje daugelis žaidėjų turi gerą techniką, futbolas nėra toks fiziškas, kaip Vokietijoje ar Baltijos šalyse.

– Kaip sekėsi prisitaikyti prie fiziškesnio futbolo, ypač žaidžiant Baltijos šalyse?

– Antra Latvijos lyga tikrai nėra itin aukšto lygio, tad ir fiziškumo ten buvo daug. Žinoma, Lietuvos ir Latvijos aukščiausios lygos yra geros. Aš mėgstu būti su kamuoliu, jaučiu pasitikėjimą, kai jį turiu po savo kojomis, bet fiziškai man sunku, ypač kovoti antrame aukšte. Stengiuosi tobulėti, bet dar nesu pakankamai geras kovoti dėl 50 „ant“ 50 kamuolių ir panašiai. Man kol kas dar sunku.

– Į Lietuvą atvykote žiemą, kai buvo itin šalta. Jau buvote pripratęs prie to?

– Kai atvykau pirmą kartą į Lietuvą, tikrai buvo sunkoka. Kai atvažiavau, buvo -20 laipsnių temperatūra. Mano mieste beveik nebūna tokių temperatūrų. Buvo kažkiek sunku, bet ne tiek, kad negalėčiau gyventi ar žaisti futbolo. Japonijoje tikrai būna ir neigiamos temperatūros, tad prisitaikiau.

– Kai atvykote į Vokietiją 2019 metais, ar tuo metu susimąstėte, kad taip greitai pavyks išpildyti savo svajones?

– Aš nesitikėjau, kad taip gretai pavyks išpildyti svajones. Prieš dvejus metus neturėjau jokios sutarties, o dabar turėsiu galimybę žaisti UEFA čempionų lygoje. Niekas to nesitikėjo. Manau, kad jau po pirmo sezono „Hegelmann“ klube patikėjau, kad galiu kilti dar aukščiau. Prieš atvykdamas į „Hegelmann“ klubą, aš nežaidžiau kaip atraminis saugas. Visada buvau atakuojantis žaidėjas.

Tačiau Kauno klube treneris Andrius Skerla mane geriausiai matė toje pozicijoje ir pastatė žaisti ten. Atvirai kalbant, pradžioje klausiau, kodėl, juk niekada nežaidžiau šioje pozicijoje. Tačiau turėjau žaisti, prisitaikyti, bet tada pradėjau jausti, kad man patogu, pasitikiu savimi atraminio saugo pozicijoje. Tada pradėjau galvoti, kad pagaliau radau tinkamiausią vietą aikštėje.

– Jau kalbėjote su Vladimiru Čeburinu apie savo vaidmenį?

– Kol kas dar nesakė, kad žaisiu būtent atraminio saugo pozicijoje. Aš galiu žaisti per kelias pozicijas, man tai nėra problema. Manau, kad galėsiu prisitaikyti.

– Kaip jums sekasi prisitaikyti „Žalgirio“ komandoje?

– Šiuo metu vis dar bandau prisitaikyti. Kartu sportuojame tik porą savaičių ir dar žaidžiame nedaug futbolo. Dar reikia šiek tiek laiko, bet manau, kad jaučiuosi vis geriau ir geriau. Visi žaidėjai yra malonūs, draugiški.

Yukiyoshi Karashima / E. Žaldario nuotr.

– Kauną iškeitėte į Vilnių. Koks jausmas?

Atrodo, kad Vilnius yra kur kas didesnis nei Kaunas. Aš dar visko nespėjau apžiūrėti, nes reikia tam laiko, bet manau, kad galiu mėgautis gyvenimu sostinėje. Žalias miestas, šalia mano namų taip pat yra didelis parkas. Kol kas Vilniuje nesinaudoju automobiliu, važinėju viešuoju transportu. Su juo viskas tvarkoje. Dar vienas dalykas, jei lyginsime su Japonija, Vilniuje taksi yra žymiai pigesnis. Dar mėgstu naudotis paspirtuku. Pirmaisiais metais Lietuvoje, kai gyvenau Kaune, aš galėjau naudotis „CityBee“ paslaugomis su japonišku vairuotojo pažymėjimu, tačiau dabar tai nebeveikia.

– Ar jautėsi dideli kultūriniai skirtumai atvykus į Europą ir Baltijos šalis?

– Man, japonui, didelio skirtumo tarp Vokietijos ir Lietuvos nebuvo. Kai gyvenau Japonijoje, pastaruoju metu buvau apsistojęs Tokijuje, mieste, kuriame yra labai daug žmonių. Jei atvirai, man tai nepatiko. Man sunku ten gyventi. Lietuvoje nėra per daug žmonių, taigi jaučiuosi pakankamai laisvai. Laikas, atrodo, čia eina lėčiau, visi atsipūtę, gali atsipalaiduoti. Man tai patinka, patinka ir europietiška gyvenimo aura.

– O kaip su maistu? Teko ragauti lietuviškos virtuvės?

Taip, man patinka kibinai. Taip pat patiko ir šalta sriuba, sunku ištarti jos lietuvišką pavadinimą. Cepelinai taip pat skanūs, tačiau dažnai tokio valgio būdamas sportininku nepavalgysi. Bet tikrai geras valgis, man patinka. Kalbant apie japonų restoranus Vilniuje, esu buvęs ir kai kurie patiekalai yra panašūs į tai, ką valgome Japonijoje. Bet kai kurie, ypač sušiai, jei atvirai, yra visiškai kitokie nei pas mus. Pavyzdžiui, su sūriu viduje, negaliu pasakyti, kad tai japoniškas sušis, tai labiau europiečių interpretacija. Tačiau turiu pripažinti, kad jie yra skanūs, man patinka.

– Užaugote Fukušimos mieste. Mums šis pavadinimas asocijuojasi su 2011 metų atominės elektrinės nelaime. Ką pamenate iš to laikotarpio?

Kai tai nutiko, aš buvau namuose. Mums tai buvo nauja, nežinojau, kaip elgtis. Beveiki visa šeima tuo metu buvo namuose, išskyrus vieną brolį, kuris buvo išvykęs. Žemės drebėjimai Japonijoje nėra retas reiškinys, maniau, kad čia bus vienas iš tokių. Tačiau viskas tik didėjo, namuose viskas lūžo ir tuomet pagalvojau, kad tai nėra normalu ar įprasta. Tėtis pasakė mums išeiti į lauką. Jaučiau, kad tai bus didžiulė nelaimė. Paties cunamio gyvai neteko matyti, tačiau per televiziją viską rodė ir tai buvo baisu. Tada atominėje elektrinėje įvyko avarija ir mintyse netgi kilo minčių, kad galiu mirti. Sunku tą jausmą ir apibūdinti, tačiau be tėčio pagalbos nieko nebūčiau galėjęs padaryti, jis pasakė viską – kaip elgtis, kur eiti, kur važiuoti, ką daryti. Man tada buvo 14 metų. Tai beprotiška patirtis. Laimei, mūsų namai nebuvo arti vandenyno.

– Kiek teko stebėti Japonijos rinktinės pasirodymus pasaulio čempionate?

Jei atvirai, nesitikėjau rinktinės pergalės prieš Vokietiją ir Ispaniją. Nemačiau tų rungtynių, o stebėjau dvikovą su Kosta Rika, kur pralaimėjome. Mano nelaimei, ne tas rungtynes pasirinkau. Kai atsikėliau, pamačiau rezultatą, mintyse galvojau, kas čia nutiko.

– Japonų sirgaliai ir rinktinė sužavėjo visą pasaulį dėl savo tvarkos. Jau ne pirmą kartą jie susitvarko po savęs pasaulio futbolo čempionato metu. Kaip tokia tradicija atsirado?

– Mums tai ganėtinai įprastas reiškinys. Galvojau, kodėl taip? Žinote, Japonijoje viskas prasideda nuo mokyklos. Ten mes privalome viską išvalyti, įskaitant ir tualetus. Tokie dalykai yra privalomi. Be to, Japonijoje gatvėse nebūna šiukšliadėžių ir šiukšles turime laikyti, parsinešti namo ir tik tada jas išmesti. Manau, kad tai įprastas dalykas Japonijoje, bet, žinoma, tai daro ne kiekvienas. Bet esu laimingas, kai pasaulyje Japonija už tai yra giriama. Smagu girdėti.

Iš kitos pusės, Japonijoje kartais patiriu stresą, kai turiu šiukšlę, bet nėra kur išmesti. Čia, Europoje, tą padaryti galima daug kur.

– O koks japonų požiūris į Rusijos vykdomą karą Ukrainoje?

– Su Ukraina neturime labai daug sąlyčio taškų, nes esame toli, tačiau tai, ką padarė Rusija, tai, ką padarė Vladimiras Putinas, yra labai blogi dalykai. Mes su Rusija turime nesutarimų, bet esame maža šalis, neturime tokios galios. Nelabai galime atlikti didžių dalykų. Kartais jaučiu, jog Japonija būna nepakankamai aktyvi tam tikrais aktualiais klausimas. Pavyzdžiui, nepasakyčiau, kad dėl COVID-19 pandemijos mes labai smarkiai keitėme savo politiką, netgi daugėjant ar mažėjant atvejų viskas būdavo panašiai. Atrodo, tarsi Japonija bijotų kažką keisti, tarsi valdžia bijotų visuomenės reakcijos.

– Po praėjusių metų vasario 24 dienos kai kuriems užsieniečiams gali atrodyti, jog Lietuvoje nėra saugu. Kaip jūs jaučiatės?

– Pavyzdžiui, tėvai nelabai klausė, ar čia pavojinga. Žinau, kad karas vyksta santykinai netoli, galbūt ir galėtų būti pavojinga, bet būdamas Lietuvoje jaučiuosi visiškai saugus.

Yukiyoshi Karashima / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Grįžkime prie futbolo. Kokie buvo jūsų mėgstamiausi žaidėjai augant?

– Kai augau, labiausiai patiko Kaka žaidimas. Vėliau labiau stebėjau „Barcelona“ komandos saugų žaidimą. Patiko Xavi, Andres Iniesta.

– Įdomu tai, kad pastaruoju metu Lietuvoje žaidžia nemažai japonų. Bendraujate vieni su kitais?

– Mes bendraujame. Susitikti dažnai nepavyksta, bet kai žaidžiame vienas prieš kitą, pasikalbame, susirašome. Dabartinė situacija kiek kitokia, bet prieš kelis metus Lietuva tikrai buvo viena iš geriausių vietų pradėti profesionalią futbolininko karjerą. Vėliau mes galime kilti į aukštesnį lygį, užsidirbti daugiau pinigų, todėl nemažai japonų ir atvykdavo į Latviją ar Lietuvą. Dabar lygis Lietuvoje kyla, Kaune atidarytas naujas stadionas, jau sunkiau bus konkuruoti ir prasimušti.