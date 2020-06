Karjerą baigęs ir trenerio keliu pasukęs Dominykas Galkevičius: nesigailiu, kad turėjau svajonių

Keturi A lygos čempiono titulai su Panevėžio „Ekrano“ komanda, 2010-ųjų metų geriausio Lietuvoje rungtyniaujančio futbolininko pripažinimas, Lietuvos rinktinė, užsienis ir kelionė po Lietuvos klubus – taip atrodė Dominyko Galkevičiaus futbolininko karjera, kuriai po 2019-ųjų metų sezono „Kauno Žalgirio“ klube atėjo pabaiga, rašo zalgiris.lt.

33-ejų metų saugas baigti karjeros dar negalvojo, tačiau gavęs „Kauno Žalgirio“ pasiūlymą prisijungti prie klubo trenerių sistemos turėjo nemažai ką pergalvoti ir priėmė būtent tokį sprendimą. Pirmuoju D.Galkevičiaus išbandymu taps darbas su „Kauno Žalgirio B“ komanda LFF Pirmos lygos pirmenybėse – jis jai vadovaus kartu su kitu „Kauno Žalgirio“ sistemos treneriu Vytautu Vaškūnu.

„Po sezono dar buvau pilnas jėgų ir galvojau apie kitą sezoną, dar neplanavau baigti karjeros ir pereiti į kitą pusę. Po naujųjų metų atėjo toks pasiūlymas ir reikėjo gana greitai viską pasverti, pagalvoti į ateitį ir nuspręsti. Apsispręsti lengva nebuvo, nes visą gyvenimą žaidžiau, norisi tų emocijų, to kas vyksta po futbolo. Reikėjo pabūti su savimi, bet manau, kad priėmiau racionalų ir logišką sprendimą“, – Žalgiris.lt pasakojo per savo karjerą be Lietuvos dar ir Latvijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje rungtyniavęs žaidėjas.

Dabar jau treneriu tampantis daugkartinis Lietuvos čempionas pripažįsta, kad pirmieji žingsniai toli gražu nėra lengvi.

„Viskas yra labai nauja, labai daug veiklos, visada esu užsiėmęs, o kiekviena diena yra iššūkis. Reikia suprasti ir suvokti ko tu nori, kaip perteikti jaunam žaidėjui profesionalumą ir žinias, ko reikia vyrų futbole. Nėra lengva atsistoti prieš visą komandą, jaunus žaidėjus ir vesti jiems treniruotę. Malonu, kad turime tokią komandą, kurioje žaidėjai nori ir ima visą informaciją“, – pasakojo „Kauno Žalgirio B“ komandos treneris.

Nors Lietuvoje puikiai žinomas futbolininkas per savo karjerą ir neišpildė visų savo svajonių, pats D.Galkevičius tikina, kad ją atsimins tik iš gerosios pusės.

„Mano karjera – kaip mano zodiako ženklas svarstyklės. Toks buvau ir aš. Nuo linksmo ir besidžiaugiančio futbolu, iki nusivylusio ir depresuoto. Kas buvo neigiamo ir blogo, manau nėra tikslo tą atsiminti. Visada atsiminsiu tik gerus dalykus. Žaidėją į priekį visada svajonės ir jų tikrai buvo nuo pat mažens. Jei tos svajonės liko tik svajonėmis, tame nėra nieko blogo. Jei jų neturi – tada reikia susimąstyti. Aš nesigailiu, kad jų turėjau“, – apie savo 15 metų trukusią karjerą kalbėjo D.Galkevičius.