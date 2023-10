Rusijos karas prieš Ukrainą. Analitikai: Rusija patyrė nesėkmę Avdijivkos apylinkėse

598-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Pranešama, kad penktadienį Rusijos vykdomos puolamosios operacijos Avdijivkoje, Donecko srityje, patyrė nesėkmę miesto apylinkėse, rašoma JAV Karo studijų instituto (ISW) analizėje.

Ukrainos kariuomenės pareigūnai pranešė, kad Ukrainos pajėgos toliau atremia Rusijos atakas Avdijivkos apylinkėse. Rusijos karinis tinklaraštininkas pažymėjo, kad Ukrainos pajėgos naudoja minų laukus, siekdamos sulėtinti Rusijos pajėgų judėjimą Avdijivkos kryptimi. Vienas rusų savanoris iš 4-osios apsišaukėlišos Luhansko „liaudies respublikos“ (LNR) brigados (2-asis armijos korpusas, Pietų karinė apygarda) teigė, kad susidėvėjusios ginklų vamzdžiai mažina Rusijos artilerijos taiklumą prie Avdijivkos – šį nusiskundimą dėl Rusijos artilerijos ISW jau anksčiau yra gavusi iš Rusijos šaltinių. Savanoris įvertino, kad Rusijos pajėgos gali „suspausti [Ukrainos] perimetrą“, užimdamos mažiau įtvirtintą ukrainiečių kontroliuojamą teritoriją netoli Avdijivkos, tačiau išreiškė susirūpinimą, kad Rusijos generolai neteisingai interpretuos šiuos ribotus pasiekimus ir bandys paspartinti puolimą Avdijivkos link. Savanoris pažymėjo, kad toks klaidingas aiškinimas gali paskatinti Rusijos pajėgas „mušti į betoną“ įtvirtinimus tol, kol šios pajėgos išseks.

Be to, tikėtina, kad Kremlius bando pateikti Rusijos puolamąsias operacijas Avdijivkos apylinkėse ir kitus vietinius veiksmus kaip Rusijos pajėgų perimtą operatyvinę iniciatyvą Ukrainoje. Penktadienį Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzija pareiškė, kad Ukrainos kontrpuolimo operacijos „formaliai baigtos“, nes Rusijos pajėgos perėjo prie „aktyvių kovinių veiksmų beveik visoje fronto linijoje“. Mažai tikėtina, kad Ukraina baigė savo vykdomą kontrpuolimą, kaip teigia V. Nebenzya, ir, kaip ISW jau anksčiau pažymėjo, Ukrainos kontrpuolimo operacijos greičiausiai tęsis žiemos mėnesiais, nors greičiausiai mažesniu tempu ir mastu.

Baltieji rūmai pranešė, kad Šiaurės Korėja pastarosiomis savaitėmis į Rusiją pristatė daugiau kaip 1 000 konteinerių su karine įranga ir šaudmenimis, kurie bus naudojami karui Ukrainoje;

Rusija kaupia raketų atsargas atakuoti Ukrainą žiemą, nurodo JK gynybos ministerija;

Ukrainos saugumo tarnyba (UST) kartu su Ukrainos karinėmis jūrų pajėgomis atakavo Rusijos sparnuotųjų raketų nešėją „Bujan“ ir laivą „Pavelas Deržavinas“;

Rusijos pajėgos, vykdydamos puolimą Avdijivkos kryptimi, naudoja šaudmenis su baltuoju fosforu, pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas;

Dvi Ukrainos pusėje prieš Maskvos invaziją kariaujančios rusų savanorių grupės žada Rusijai „staigmeną“, teigia Ukrainos žvalgyba.

„Mes smerkiame (Šiaurės Korėją) už tai, kad ji tiekia Rusijai šią karinę įrangą“, – sakė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas Johnas Kirby.

„Mes ir toliau stebėsime bet kokius papildomus (Šiaurės Korėjos) ginklų krovinius Rusijai“, – sakė jis.

ISW pateikia naujausią teritorijų kontrolės Ukrainoje žemėlapį:

#Ukraine: Ongoing Russian offensive operations throughout the #Avdiivka, Donetsk Oblast area on October 13 reportedly faced setbacks around the city.

Ukrainos kariškiai pastarąją parą nukovė dar 1030 rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 11 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 285 920 kareivių, tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 931 tanko, 9 313 šarvuotųjų kovos mašinų, 6 807 artilerijos sistemų, 811 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 546 oro gynybos priemonių, 316 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 5 264 dronų, 1 531 sparnuotųjų raketų, 20 laivų, 1 povandeninio laivo, 9 203 automobilių, 967 specialiosios technikos vienetų.

