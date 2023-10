Rusijos karas prieš Ukrainą. ISW: Adijivkoje Rusija taiko patirtį, įgytą vykdant operacijas Pietų Ukrainoje

596-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Vykdomos vietinės Rusijos puolamosios operacijos netoli Avdijivkos greičiausiai rodo, kad Rusijos pajėgos sugeba išmokti ir pritaikyti taktinę mūšio Ukrainoje patirtį, nurodo JAV Karo studijų institutas (ISW).

Rusijos šaltiniai pasidžiaugė Rusijos pažanga šiame rajone ir nurodė keletą pritaikymų, kurie rodo, kad Rusijos pajėgos kituose fronto sektoriuose taiko patirtį, įgytą vykdant operacijas Pietų Ukrainoje.

Rusijos artilerijos bataliono vadas, kuris, kaip pranešama, kovoja šiame rajone, teigė, kad Rusijos pajėgos daug dėmesio skiria kovai su kontrataka. Kitas šaltinis, kuris taip pat teigė kovojantis šiame rajone, pranešė, kad Rusijos pajėgos naudoja elektroninės kovos (EW) sistemas, vykdo kruopštų artilerinį mūšio lauko parengimą ir demonstruoja „aiškią sąveiką“ tarp vadovybės štabo, šturmo grupių, oro žvalgybos ir artilerijos elementų. Karo tinklaraštininkas pažymėjo, kad Rusijos pajėgos netaiko žmonių bangos stiliaus „mėsos“ puolimų.

Anot ISW, teiginiai, kad Rusijos pajėgos veiksmingai naudoja EW, kontratakas, artilerijos parengimą, oro žvalgybą ir ryšį tarp padalinių ir tarp jų, yra vertas dėmesio, nes Rusijos šaltiniai anksčiau pabrėžė, kad šie taktiniai pritaikymai buvo stiprioji Rusijos gynybos nuo Ukrainos kontrpuolimo operacijų pietų Ukrainoje pusė, ypač birželio ir liepos mėn.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Ongoing localized Russian offensive operations near #Avdiivka in #Donetsk Oblast likely demonstrate the ability of Russian forces to learn and apply tactical battlefield lessons in #Ukraine. (1/5)https://t.co/Id4JyR8Kku pic.twitter.com/IGxBanVXic