Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusijos kariuomenėje kylant tarpetninei įtampai, Šoigu išreiškė palaikymą čėčėnų kariams

588-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu per antradienį vykusią konferenciją su Rusijos karine vadovybe padėkojo Čečėnijos vadovui Ramzanui Kadyrovui už karinių dalinių kūrimo Čečėnijoje priežiūrą, rašoma JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.

JAV gynybos departamentas pasirengęs suteikti Ukrainai ilgojo nuotolio raketų ATACMS su kasetiniais šaudmenimis, kai tik prezidentas Joe Bidenas patvirtins perdavimą, interviu „Bloomberg“ sakė JAV kariuomenės įsigijimų sekretoriaus padėjėjas Dougas Bushas, pranešė „Ukrinform“.

„Kariuomenė pasirengusi išsiųsti Ukrainai tolimojo nuotolio raketų ATACMS su kasetiniais šaudmenimis, kai tik prezidentas Joe Bidenas patvirtins perdavimą“, – sakoma pranešime.

Pasak pareigūno, JAV jau apsisprendė, kokias raketas ATACMS Ukraina gaus. Jis sakė, kad kariuomenė jau seniai pasirengusi jas perduoti ir tai padarys kuo greičiau. „Esame pasirengę, kai tik prezidentas nuspręs“, – sakė jis.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

