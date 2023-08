Rusijos karas prieš Ukrainą.Ukrainos kariuomenės atstovas: Kyjivui reikia daugiau nei 100 modernių naikintuvų

544-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijos ambasadorius Danijoje Vladimiras Barbinas Kopenhagos sprendimą perduoti Ukrainai naikintuvų F-16 pavadino eskalacija. Tuo metu Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas teigia, kad Kyjivui reikia maždaug 128 modernių naikintuvų.

„Tai, kad Danija dabar nusprendė padovanoti Ukrainai lėktuvus F-16, veda prie konflikto eskalavimo“, – sakė jis.

„Slėpdamasi už prielaidos, kad Ukraina pati turi nustatyti taikos sąlygas, Danija savo veiksmais ir žodžiais siekia, kad Ukraina neturėtų kito pasirinkimo, kaip tik tęsti karinę konfrontaciją su Rusija“, – toliau piktinosi Rusijos ambasadorius Danijoje.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

Ukrainian forces advanced near Robotyne in western Zaporizhia Obl.



Ukrainian strikes against Russian deep rear areas are generating discontent in the Russian info space & sparking criticism of the RU military command, as Ukraine likely intends.



Latest: https://t.co/kK7aykDazA pic.twitter.com/okCC6CZVNO