Rusijos karas prieš Ukrainą. Analitikai: Kinija vis labiau nesutaria su Rusija dėl karo užbaigimo

531-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Pranešama, kad Saudo Arabijoje vykusiose derybose Kinija vis labiau nesutarė su Rusija dėl bet kokio susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje, nurodoma JAV Karo studijų instituto (ISW) analizėje.

Laikraštis „Financial Times“ pranešė, kad Kinijos atstovai susitikime buvo „konstruktyvūs“ ir „norėjo parodyti, kad [Kinija] nėra Rusija“. „Financial Times“ citavo vieną derybose dalyvavusį Europos diplomatą, kuris teigė, kad „vien Kinijos dalyvavimas rodo, jog Rusija yra vis labiau izoliuota.“ Pranešama, kad Kinijos delegacija pareiškė norą dalyvauti kitame panašaus formato susitikime, kuriame greičiausiai taip pat nedalyvaus Rusija. Rusijos vidaus šaltinis teigė, kad Rusija atmetė Kinijos 12 punktų taikos planą dėl karo Ukrainoje nuo 2023 m. vasario (kurį Kinijos delegacija dar kartą pristatė per derybas Saudo Arabijoje) ir kad kai kurie Kinijos elito atstovai slapta reiškia nepasitenkinimą Rusijos vadovybės veiksmais dėl taikaus susitarimo.

Šie pranešimai iš derybų Saudo Arabijoje ir vidiniai įtarimai, jei jie teisingi, atitinka ankstesnius ISW vertinimus, kad Kinija nėra visiškai pritarianti Rusijai Ukrainos klausimu ir kad Rusijos ir Kinijos santykiai nėra „partnerystė be ribų“, kaip to nori Kremlius.

Ukraina teigia esanti patenkinta Saudo Arabijoje vykusiu tarptautiniu susitikimu dėl Ukrainos Taikos formulės. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako teigimu, sutarta ir dėl kito susitikimo, tačiau tikslus laikas nenumatytas.

Tuo metu Jungtinių Valstijų Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris sako, kad Kinijos dalyvavimas aukščiausio lygio derybose buvo naudingas.

„Manome, kad Kinijos dalyvavimas buvo produktyvus. Nekalbėsiu apie susitikimo detales, nes tai buvo uždaras susitikimas. Jau seniai sakėme, kad būtų produktyvu, jeigu Kinija atliktų tam tikrą vaidmenį, prisidedant prie karo Ukrainoje pabaigos. Jeigu norėtų atlikti vaidmenį, kuriuo būtų gerbiamas Ukrainos teritorinis vientisumas ir suverenitetas. Pažymėsiu, kad Rusija, matyt, tam prieštarauja, nes matėme, kaip ji per savaitgalį kritikavo šį susitikimą“, – teigia Jungtinių Valstijų Valstybės departamento atstovas.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

