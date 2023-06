Antanaitis apie galimus tolimesnius Ukrainos veiksmus: Rusijos pastangos gali būti bevaisės

Nors Kyjivas nekomentuoja, JAV Karo studijų institutas skelbia, kad Ukrainos kariuomenės puolimas keliais frontais prasidėjo dar praėjusį sekmadienį.

„Kontrpuolimui buvo reikalinga karinė technika iš Vakarų. Tai yra tie patys tankai „Leopard 2“, kurie ir turės užtikrinti paramą ugnimi pėstininkams. Todėl tai, ką mes matome, kad suintensyvėjo kovos, <...> tai yra kontrpuolimo pati pradžia“, – sako D. Antanaitis.

CNN televizijai vietinių ukrainiečių pajėgų vadas sakė, kad tai yra tik žvalgybinė operacija siekiant tik patikrinti, kur priešas yra silpniausias. D. Antanaitis sako, kad tokios operacijos išties yra įmanomos.

„Yra viena iš žvalgybos rūšių, tai žvalgyba ugnimi, kai tu specialiai išeini į kontaktą su priešu tam, kad jis atidengtų ugnį. Pavyzdys – rusai atlieka žvalgybą ugnimi atakuodami dronais Kyjivą ir kitus miestus tam, kad ukrainiečiai parodytų iš kur iššauta priešlėktuvinė raketa ir taip rusai žinotų, kur yra priešlėktuvinė oro gynyba. Lygiai taip pat daroma ir mūšio lauke – tu specialiai atidengi ugnį tam, kad iškviestum į save atsakomąją ugnį“, – paaiškina D. Antanaitis.

Tačiau komentuodamas minėtą ukrainiečių karininko žodžius, D. Antanaitis teigia, jog būtų keista, jei kariškiai sakytų savo planus, nesvarbu ar tai yra žvalgyba ar puolimas. Be to, ekspertas abejoja, ar įmanoma vos per kelias dienas tokiame plačiame fronto ruože atlikti tokius žvalgybinius veiksmus, kurių pakaktų puolimui.

„Tavo planai, resursų paskirstymas, tankų paskirstymas priklauso nuo tos informacijos, kurią jau turi. Tu negali koreguoti savo planų, pavyzdžiui, jeigu aš išstatau savo tankus prie Tokmako, o per žvalgybą ugnimi paaiškėja, kad prie Donecko silpnesnis priešas, aš tankų greitai neperkelsiu. Logiškai mąstant, ukrainiečiai jau įvykdė žvalgybą ugnimi ir ruošiasi kontrpuolimui“ – pasakoja D. Antanaitis.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Pasak jo, šiuo metu Ukraina ieško silpnesnių fronto vietų ir galbūt vykdo apgaulingas operacijas, kad Rusijos pajėgos nežinotų, ko tikėtis.

„Tu visu frontu niekada nepuoli – surandi vieną vietą, sukoncentruoji visą galią ir persmeigi tą vietovę“, – aiškina pašnekovas.

Vienas žinomiausių Rusijos prokremliškų tinklaraštininkų Semionas Pegovas penktadienį teigė, kad Ukrainos pajėgos nuo Orihivo pasistūmėjo link Tokmako, o Rusijos pajėgų padėtis yra rimta. D. Antanaitis pabrėžia, kad tai būtų trumpiausias kelias ukrainiečiams pasiekti Azovo jūrą, kurios pakrantes jau ilgai kontroliuoja Rusija. Toks manevras atkirstų sausumos kelią į Krymą bei perkirstų okupacines pajėgas į dvi dalis.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

„Taip rusai praranda savo karinį, strateginį tikslą ir visi pusantrų metų jų karo tampa bevaisiai“, – sako D. Antanaitis.

Daugelis stebėtojų kovų atsinaujinimą pietuose vertino kaip ženklą, kad kontrpuolimas jau vyksta arba netrukus prasidės.