Vietą nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finale iškovojo pirmieji 5 dalyviai

Šeštadienio vakarą paaiškėjo pirmasis atlikėjų, kurie pateko į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ finalą, penketukas. Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus dėl kelialiapio į Liverpulyje gegužę vyksiančią „Euroviziją“ varžysis Rūta Mur, Petunija, Il Senso, Gabrielius Vagelis ir Justė Kraujelytė.

Įtemptoje kovoje varžėsi 10 iki pusfinalio atkeliavusių grupių ir atlikėjų: Il Senso, Alen Chicco, Baiba, Joseph June, Noy, Petunija, Justė Kraujelytė, Gabrielius Vagelis, Rūta Mur ir Donata.

Dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino kompozitorius, muzikos prodiuseris Vytautas Bikus, dainų autorė ir atlikėja Ieva Narkutė, LRT popmuzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano bei kompozitorius ir muzikos prodiuseris Leonas Somovas.

Siekiant, kad komisijos vertinimai nedarytų įtakos žiūrovų balsavimui, žiūrovai komisijos balsus pamatė tik laidos pabaigoje. Komisija stebėjo pasirodymus ir juos vertino atskiroje patalpoje, o apibendrintus pastebėjimus pateikė tik laidos pabaigoje. Televizijos žiūrovų ir komisijos balsai skiriami lygiomis proporcijomis.

Į du atrankų pusfinalius pateko po 10 dalyvių. Į finalą, vyksiantį vasario 18 d., pateks ir dėl galimybės atstovauti Lietuvai didžiojoje „Eurovizijoje“ taip pat varžysis 10 pretendentų.

Augustė Nombeko ir Giedrius Masalskis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ir šiais metais asociacija LATGA dainos nugalėtojos autoriui skirs 5 tūkst. eurų dydžio piniginį prizą.

„Eurovizijos“ konkurse, kuris vyks gegužės 9–13 dienomis, susirungs atlikėjai iš 37 šalių. Nors 2022 m. dainų konkursą nugalėjo Ukrainos atstovai „Kalush Orchestra“, dėl šalyje vykstančio karo gegužę Lietuvos atstovas vyks į Jungtinę Karalystę, Liverpulį.

Visų pirmojo pusfinalio dalyvių pasirodymus galite pamatyti čia:

Il Senso / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atrankos į finalą koncertą pradėjo operos solistų kvartetas „Il Senso“. Indrė Anankaitė, Ieva Barbora Juozapaitytė, Laimonas Bendaravičius bei Kasparas Damulis yra ne tik ilgamečiai scenos partneriai, bet ir draugai gyvenime. Jų atliekamos dainos „Sparnai“ tekstą ir muziką sukūrė žinomas atlikėjas Merūnas Vitulskis.

„Vos išgirdę supratome, kad ši daina pakylėja aukščiau, jos melodija suteikia tikrus sparnus, o lietuviškas tekstas yra ypatingai jautrus. Norėjome, kad ją išgirstų kuo daugiau žmonių. Nusprendėme, kad nacionalinė „Eurovizijos“ atranka yra ypatinga vieta mums skleisti savo „sparnus“ ir balsus“, – teigė grupės nariai.

Šiomis dienomis, kai pasaulyje vyksta tokie neramumai, grupės nariai Ieva, Indrė, Kasparas ir Laimonas tiki, kad daina suteiks vilties ir tikėjimo.

„Mes nuoširdžiai tikime, kad pagaliau pasaulyje bus taika ir bus šviesiau, kad mūsų kovojantys broliai Ukrainoje bus laisvi. Mes su jais ir ši daina – būtent jiems“, – sako „Il Senso“ nariai.

Alen Chicco / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antrasis scenoje pasirodė ekstravagantišką įvaizdį pasirinkęs Alen Chicco. Jis atliko miuziklo atmosferą kuriančią dainą „Do you?“.

„Daugelis yra patyrę hipnotizuojantį jausmą, kylantį įsimylėjus. Kai oras, regis, net raibuliuoja, o akis aptraukia iliuzija apie užbūrusį žmogų. Bet ar jis išties toks, o gal tai tik apsvaigusios vaizduotės vaisius?“, – taip savo eurovizinės dainos „Do you?“ temą pristatė atlikėjas.

Dainą ir jos istoriją atlikėjas sekė lyg pasaką. Įspūdį sustiprino ir akį traukiantis Alen Chicco įvaizdis.

Baiba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tvirtu žingsniu į „Eurovizijos“ atranką šiais metais sugrįžusi Baiba savo atliekama daina „When the lights go out“ siekia skleisti šviesą, meilę ir šilumą. Atlikėja įsitikinusi, kad būtent to visiems šiuo metu labiausiai ir reikia. Baiba prisipažįsta, kad praėjusiais metais patyrė daug netekčių, o muzika yra geriausias vaistas skaudančiai širdžiai gydyti.

Joseph June / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atlikėjas Joseph June į pusfinalio sceną sugrįžo su dar daugiau energijos. Jaunasis muzikos kūrėjas Joseph June, kalbėdamas apie savo kūrybą, dažnai pamini, jog nenori, kad jo muzika taptų vienkartinė kaip kramtomoji guma, o kaip tik – priverstų pamatyti įvairiapusį gyvenimą. Savo dainoje „Vacuum“ atlikėjas kalba apie siekimą atsiriboti nuo visuomenės brėžiamų rėmų, negatyvumo ir leisti sau atsiskleisti visomis spalvomis.

„Kartais atrodo, kad būtų geriau gyventi vakuume, kur tavęs niekas neliečia, niekas tau netrukdo, o tik leidžia siekti savų tikslų“, – apie pagrindinę dainos mintį yra pasakojęs Joseph June. Scenoje jis pasirodo su dviem profesionaliais šokėjais Brigita ir Mariumi.

Noy / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jauniausias „Eurovizijos“ atrankų dalyvis NOY arba Nojus Žebrauskas į sceną žengė su daina „Destiny's Child“. Atlikėjas savo daina siekia įkvėpti jaunus žmones būti savimi, tikėti savo sumanymais ir vidine ugnimi, pasiduoti savo likimui. „Noriu padrąsinti kitus imtis to, ko iš tikrųjų trokšta, tikėti ir pasitikėti savimi, net jei tėvai ar visuomenė perša kitą nuomonę ir stato jaunuolius į tam tikrus rėmus. Kiekvienas iš mūsų galime pasiekti aukštumų tik tada, kai darome tai, kuo tikime ir kas mus „veža“. Kaip tai pasiekti? Būti drąsiems ir tikėti savimi“, – akcentuoja Nojus.

Petunija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Trečią kartą atrankoje dalyvaujanti Agnė Šiaulytė-Petunija atliko lyrišką savo kūrybos dainą „Love of My Life“. Atlikėja tikina, kad ši jautri baladė yra skirta visiems, kurie bent kartą patyrė dūžtančios širdies skausmą.

„Rašydama šią dainą, negalvojau apie „Euroviziją“. Labai norėjau ją užbaigti iki slapta surengto savo albumo pristatymo koncerto. Po renginio išgirdau nemažai raginimų, kad ši daina puikiai tiktų „Eurovizijai“. Pati labai mėgstu šį konkursą ir sau jau esu sakiusi, kad kitą kartą į atrankas eisiu tik su daina, kurią pati mielai išgirsčiau didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje. Gerai apsvarsčiusi ir išgirdusi savo komandos pritarimą, likus pusvalandžiui iki paraiškų pateikimo termino išsiunčiau būtent šios versijos įrašą. Labai apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad ši daina buvo atrinkta“, – prisimena dainininkė.

Justė Kraujelytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vakarą tęsia Justė Kraujelytė su daina „Need More Fun“, atspindinčia jos šiuo metu patiriamus iššūkius ir pasvarstymus. „Mes keliame daugybę reikalavimų sau. Mūsų dienos susideda iš nesibaigiančių „to do“ sąrašų, siekių, užduočių, daug dirbame, po to privalome gyventi socialiai aktyvų gyvenimą, sportuoti, savanoriauti, rūpintis krūva reikalų ir mažų bei didelių problemų, niekada nepavargti, tarsi energijos resursai gamintųsi iš nieko.

Daugelis mūsų kartoja sau frazę „miegas tik silpniems“, kol neištinka perdegimo sindromas, liga ar skaudžios netektys santykiuose ar neišeiname priverstinių atostogų“, – pasakojo atlikėja, neabejojanti, kad gyvenime reikėtų truputį daugiau lengvumo ir smagumo.

Gabrielius Vagelis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Gabrielius Vagelis atrankoje į „Euroviziją“ dalyvauja su lietuviška daina „Šauksmas“. Joje gvildenama žmonių dviveidiškumo tema.

„Apie žmones, kuriuos prisileidi arti, kurie tau tampa labai brangūs, bet supranti, kad jie prie tavęs elgiasi vienaip, o prie kitų sako visai kitus dalykus. Nuoširdumas ir pagarba yra du svarbiausi, kertiniai dalykai, kad santykiai būtų stiprūs ir niekas iš šalies negalėtų jiems pakenkti“, – įsitikinęs Gabrielius.

Rūta Mur / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pirmosios atrankinės laidos metu daugiausia simpatijų žiūrovų ir komisijos balsų sulaukusi atlikėja Rūta Mur atliko dainą „So Low“.

„Patirtis rodo, kad reikia eiti ten, kur bijau eiti. Tai mane labiausiai augina“, – sakė Rūta Mur. Atlikėja tikino, kad jos daina – apie žemumas, bet su svajone apie aukštumas. Tokią savo kelionę praeiname kiekvienas, o savo kūriniu atlikėja tikisi įkvėpti visus, kurie taip pat eina savuoju paieškų keliu. „Atrodo, kad pastaruoju metu „Eurovizijos“ kartelė auga, norisi prisidėti prie jos auginimo ir ateiti su gera muzika. Taip pat norisi naujo iššūkio“, – apie sprendimą rungtis dėl vietos „Eurovizijoje“ LRT sakė atlikėja.

Ar ir šį kartą Rūtai Mur pavyks sužavėti komisiją ir žiūrovus?

Donata / D. Umbraso/LRT nuotr.

Paskutinė scenoje su kantri stiliaus daina „Dreamer“ pasirodo atlikėja Donata. „Ji – apie ramybę, begalines svajones, kurios iš tiesų yra tokios paprastos ir žemiškos. Apie svajotoją. Tą, kuris niekada nepasiduoda ir nusipiešia pasaulį savo sukurtomis spalvomis“, – pasakojo Donata. Būtent ši daina jai padovanojo jausmą, kad atėjo laikas sustoti, įkvėpti oro, nustoti save dalinti tik kitiems, skirti laiko sau, mylimam žmogui, draugams ir artimiesiems.

Daugiausia komisijos simpatijų sulaukė Petunijos ir Rūtos Mur pasirodymai. Lyrišką baladę atlikusiai Petunijai komisijos nariai skyrė daugiausiai – 12 balų, antroje vietoje su 10 balų liko Rūta Mur, o trečioje – Justė Kraujelytė.

Žiūrovų trejetukas skyrėsi nuo komisijos narių favoritų. Daugiausia balsų – 1876 skambinusieji ir rašiusieji žinutes atidavė grupei Il Senso, 1440 balsų – Rūtai Mur, o trečioje vietoje su 1342 žiūrovų balsais liko Gabrielius Vagelis.

Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus į finalą keliauja Rūta Mur, Petunija, Il Senso, Gabrielius Vagelis ir Justė Kraujelytė.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos pusfinalis, kuriame pasirodys dar 10 atlikėjų ir grupių, – jau kitą šeštadienį, vasario 11 d., 21 val., portale LRT.lt ir LRT TELEVIZIJOS eteryje.