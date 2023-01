Vietą nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos pusfinalyje iškovojo dar 10 dalyvių, vakaro favoritė – Beatrich

Praūžė antroji 2023-iųjų nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ laida. Joje pasirodė 15 dalyvių, tiesa, tik dešimčiai iš jų šis vakaras buvo sėkmingas. Vakaro pabaigoje susumavus komisijos ir žiūrovų balsus, paaiškėjo antrasis dešimtukas dalyvių, žengiančių į atrankos pusfinalį.

Iš 15 antrosios laidos dalyvių į pusfinalį žengė: Beatrich, Monika Linkytė, Mario Junes, Matt Len, Petunija, Agnė, Moon Bee, Gebrasy, Donata ir „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

Šiems dešimčiai laimingųjų teks stoti į kovą su 10 pirmąjį atrankos etapą praėjusį šeštadienį jau įveikusių dalyvių, tai – Joseph June, IL SENSO, Luknė, Gabrielius Vagelis, Alen Chicco, Rūta Mur, Baiba, NOY, Paulina Paukštaitytė ir Justė Kraujelytė. Daugiau apie pirmąją „Pabandom iš naujo!“ laidą galite skaityti čia.

Antrojoje „Pabandom iš naujo!“ laidoje dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, kompozitorius, muzikos prodiuseris Vytautas Bikus, dainininkė, kompozitorė Giedrė Kilčiauskienė, muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano bei dainų autorė ir atlikėja Ieva Narkutė.

Antrosios 2023-ųjų „Pabandom iš naujo!“ laidos filmavimas, komisija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Siekiant, kad komisijos vertinimai nedarytų įtakos žiūrovų balsavimui, žiūrovai komisijos balsus pamatė tik laidos pabaigoje. Komisija stebėjo pasirodymus ir juos vertino atskiroje patalpoje, o apibendrintus pastebėjimus pateikė tik transliacijos pabaigoje. Žiūrovų balsavimo rezultatai taip pat buvo skelbiami tik laidos pabaigoje. Televizijos žiūrovų ir komisijos balsai buvo skiriami lygiomis proporcijomis.

Žiūrovų balsavimą per visas nacionalinės atrankos laidų transliacijas stebi nepriklausomi stebėtojai – audito įmonės „Grant Thornton Baltic“ atstovai.

Nombeko Augustė, Giedrius Masalskis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antrąjį šių metų nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos vakarą triukšmingai pradėjo „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“. Ištikimi atrankų žiūrovai turėtų prisiminti ir grupės hitą „Mažulė“, 2019-aisiais besivaržiusį atstovauti Lietuvai didžiajame Europos dainų konkurse. Šiemet grupė iš naujo bando su daina „Sėdi ir važiuoji“. Šiuo kūriniu jie kviečia į gyvenimą pažvelgti pro automobilio langą, o dainos pavadinimas, grupės narių nuomone, galbūt galėtų tapti ir nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos šūkiu.

Nuobodžiauti šio pasirodymo metu neteko nei žiūrovams, nei patiems grupės nariams – ant scenos „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ surengė efektingą vakarėlį su blizgančiais kostiumais, judriais šokiais, Lietuvos vėliavos spalvų atributika ir nuotaikinga lietuviška daina.

Antroji ant scenos žengė Ingrida Toleikytė, prisistatanti I. T. slapyvardžiu, reiškiančiu, kaip pati sako, ne tik jos vardo ir pavardės inicialus, bet ir atspindinčiu šiuos skaitmenizacijos laikus. Debiutinį albumą išleisti ketinanti atlikėja žiūrovams taip pat parengė dainą lietuvių kalba – „Žinau, tai tu“.

Šio pasirodymo filmavimui atlikėja pasakojo besiruošusi 8 valandas. I. T. kūną papuošė įspūdingi piešiniai, uždengiantys jos beveik nuogą kūną ir siunčiantys jautrią žinutę.

„Dešimt metų nemylėjau savo kūno. Nedėvėjau maudymosi kostiumėlių, nesilankiau baseinuose, paplūdimuose, kovojau su bulimija. Šiandien tai, laimei, – jau praeitis. Kūnas – tai, ką mato, vertina, smerkia ar garbina aplinkiniai. Tačiau niekas negali suvokti to, kas vyksta žmogaus viduje“, – kalbėjo I. T., dainuojanti apie žmoguje slypinčias stiprias emocijas.

Dar viena šio vakaro dalyvė – Donata Virbilaitė, nacionalinėse „Eurovizijos“ atrankose toli gražu ne naujokė. Donata sako, jog šįmet dalyvauti atrankoje neketino, tačiau, išgirdusi šią dainą, suprato, jog jos vieta – didžiojoje scenoje.

Dainininkė juokauja – žinojo, jog jei ne jos, tai daina „Dreamer“ suskambės kito profesionalo lūpose, o dėl to būtų šiek tiek gaila.

„Išgirsti ir žinai, kad turi sudainuoti tą dainą, – kalbėjo D. Virbilaitė, – Ji – apie ramybę, begalines svajones, kurios iš tiesų yra tokios paprastos ir žemiškos. Apie svajotoją. Tą, kuris niekada nepasiduoda ir nusipiešia pasaulį savo sukurtomis spalvomis“.

Atlikėjo Matt Len gyvenimas – išties spalvingas. Londone baigęs meno ir dizaino studijas, grįžęs į Lietuvą jis atidarė tatuiruočių saloną ir gyvena iš to, kas, kaip sako pats, jam suteikia kūrybinę laisvę.

Į eurovizinę sceną Matt Len žengė su daina „Midnight Train“. Ji – apie traukinį, tačiau ne vežantį linksmų atostogų. Ši daina – apie bėgimo nuo karo, tremties traukinį. Matt Len pasakoja, kad jo močiutė buvo ištremta į Sibirą, jo tėtis gimė Rusijoje, ir nors jau praėjo daug metų, skaudi situacija pasaulyje nesikeičia. Atsižvelgti būtent į tai savo pasirodymu ir kviečia nacionalinės atrankos dalyvis, ant scenos pasirodęs kartu su savo mylimąja.

Vakarą tęsė atlikėja Melona, pasirodžiusi su daina „Song of Whispers“. Melona pasakojo nuo mažens svajojusi profesionaliai kurti muziką, tačiau gyvenimo keliams pasisukus kita linkme, mylimą veiklą kuriam laikui teko pamiršti.

Vis dėlto Melona grįžo, kur, kaip sako, yra jos širdis. Simboliška, kad šiam pasirodymui ji pasirinko tamsų švarką, papuoštą ryškiai raudonomis širdimis.

Šeštadienio vakarą netrūko „Eurovizijos“ atrankų žiūrovams gerai pažįstamu veidų. Viena tokių – ir Monika Linkytė, beje, viena labiausiai euroviziniuose reikaluose patyrusių šio vakaro dalyvių. 2015 m. ji turėjo progą išbandyti ir didžiąją „Eurovizijos“ sceną – tada jos ir Vaido Baumilos atlikta daina „This Time“ dainų konkurso finale užėmė 18-tą vietą.

Šiemet Monika Linkytė į nacionalinę atranką atkeliavo su daina „Stay“. Atlikėja pasakojo, kad pastarieji pora metų jai buvo sunkūs. Kai ėmė nebedžiuginti net muzika, pasidarė baisu, tad Monika pradėjo ieškoti atsakymų savo viduje.

„Visą šią patirtį, visus jausmus man pavyko sudėti būtent į šitą dainą“, – sakė atlikėja. Ji įsitikinusi, kad pažindami save, grįžtame prie savo šaknų. Monika viliasi, kad jas atrasti bei pajausti pavyks ir jos dainos klausytojams.

Angliškus skambesius scenoje vėl keitė lietuvių kalba – su roko daina „Šaukt“ ant scenos ryžtingai žengė lietuvaičių grupė „The PiXLS“. Galingas gitaros, boso, būgnų skambesys ir ugningos projekcijos – grupė parengė efektingą pasirodymą, kuriuo kviečia išsilaisvinti ir leisti sau atsipalaiduoti.

„Norėjome sukurti paprastą, bet, kai pasigilini, ir nelabai paprastą dainą, kuri leistų žmonėms išsilaisvinti iš gniaužtų, nes žinome, kad lietuviai yra šiek tiek susikaustę“, – triukšmingai pašėlti prieš pasirodymą kvietė grupės nariai.

Antrus metus iš eilės nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvaujanti Viktorija Faith šiemet grįžta su daina „If You Ever Miss Me“. „Dabar į sceną lipu daug tvirčiau nei praėjusiais metais. Dainuoju apie amžiną ir kiekvieną paliečiantį jausmą – meilę. Meilė nugalės viską, nes ji amžina“, – kalbėjo atlikėja.

Ji sako nuo mažens esanti nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos gerbėja. „Pas mus, Lietuvoje, „Eurovizijos“ konkursas – didelis įvykis. Pamenu, nuo mažens visi rinkdavomės žiūrėti atrankas, aktyviai sekdavome naujienas ir palaikydavome savo favoritus“, – kalbėjo Viktorija Faith. Ji tikina – Didžiosios Britanijos, šalies, kurioje gyvena, scena neprilygsta gimtinės scenai. „Lietuvoje yra didžiausia garbė pastovėti tarp pačių geriausių“, – sako atlikėja.

Agnės Buškevičiūtės-Tumalavičienės pasirodymas „New Start“ – kitoks, išsiskiriantis iš visų kitų, atliekamas klasikine maniera. „Būsiu atvira – į šią dainą įdėjau savo vieną gražiausių gyvenimo istorijų ir ją išreiškiau tiek per tekstą, tiek per melodijas. <…> Jeigu trumpai – ši daina yra apie tikėjimą, ieškojimą ir pagaliau surastą, išlauktą, išmelstą tikrą meilę“, – kalbėjo atlikėja.

Agnė sako besitikinti, kad jos daina įkvėps klausytoją, suteiks jam stiprybės, vilties, nuramins, nudžiugins. O ar klasikinei muzikai yra vietos didžiojoje „Eurovizijoje“? „Prisiminkime, kad visgi „Eurovizija“ yra dainos konkursas, svarbiausia yra daina, melodija ir mintis“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Labas rytas, Lietuva“ sakė Agnė.

Ant scenos žengė ir dar vienas nacionalinių atrankų senbuvis Audrius Petrauskas-Gebrasy, pastaraisiais metais sulaukiantis išties nemažai žiūrovų simpatijų. Šiemet į atranką jis sako grįžęs spontaniškai, o jo daina „Saw Your Ghost“ – apie sudaužytą širdį.

„Tai daina apie įskaudinimą – akimirką, kai atrodo, kad iš rankų išsprūdo visas tavo gyvenimas, kai dar nesi pasiryžęs pripažinti realybės ir negali susitaikyti su tuo, ką praradai. Pradedi kaltinti save, esi kankinamas ilgesio, nebesijauti patogiai net savo namuose, nes visi kvapai ir daiktai nukelia tave atgal į praeitį, o naktimis nebeužmiegi, nes esi terorizuojamas prisiminimų. Manau, visi, kurie yra išgyvenę šias emocijas, ras dainoje sau kažką pažįstamo“, – įsitikinęs dainos autorius.

Spalvotą šventę ant scenos surengė Moon Bee, atlikusi dainą „Rumor“. Nors su muzika ji keliauja nuo mažumės, tai – pirmasis Moon Bee pasirodymas televizijos auditorijai, taigi ir debiutas eurovizinėje atrankoje.

„Ši daina man – apie atradimus ir vidinius apmąstymus, apie meilę ir santykį, kokio aš, kaip žmogus, norėčiau“, – šypsojosi dainą pristatydama Moon Bee.

Į sceną ji žengė pasirinkusi lengvai bohemišką, hipišką įvaizdį, o drauge atsigabeno ir krūvą dekoracijų – vietą čia rado ir kilimas, ir lempa, ir fotelis, ir net masyvus augalas. Taigi žaismingumo, spalvų ir geros nuotaikos scenoje išties netrūko.

Penktus metus iš eilės į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos sceną kyla ir Voldemaras Petersonas, šįkart pristatydamas savo kūrybos dainą „Things“, kurią atlieka su grupe „The BreakHearters“.

„Kiekvienas savyje turime unikalų, tik mums būdingą nematomą šifrą, kurį perskaityti kitam žmogui praktiškai neįmanoma. Kad sukurtume harmoningą ryšį ar bendrystę, kaip sakė Mažasis Princas, turime išmokti matyti širdimi, nes žodžiai netobuli ir riboti, kartais galintys sukelti nesusipratimų laviną, iš kurios sunku išsikapstyti.

Neskubėkime teisti, mokėkime atleisti ir dažniau paklauskime savęs, ar tikrai aš teisingai supratau, ką kitas man norėjo pasakyti, o gal tai tiesiog mano per vidinį filtrą perleista asmeninė interpretacija? Daina „Things“ – būtent apie tai“, – pasakojo eurovizinių atrankų senbuvis V. Petersonas.

Jautrių baladžių gerbėjus turėtų sužavėti Agnė Šiaulytė-Petunija, paruošusi jausmingą savo kūrybos dainą „Love of My Life“. Šis kartas nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje Petunijai – jau trečias, tad gal bus sėkmingas?

„Man pačiai labai patinka ši daina, matau žmonių reakcijas, kaip jie pamilsta tą dainą, tad man labai norėtųsi sudalyvauti didžiojoje „Eurovozijoje“, ten būti ir atstovauti Lietuvai. Padarysiu viską, ką galiu, bet viskas priklausys nuo žiūrovų ir komisijos“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Labas rytas, Lietuva“ sakė atlikėja.

Anot jos, daina „Love of My Life“ – jautri baladė sužeistoms širdims. Prabėgę metai daug kam buvo sunkūs, tad norėjosi sukurti dainą tiems, kuriems dabar to labai reikia, dalijosi Petunija.

Po lyriškų natų – metas rokenrolui. Judrų pasirodymą parengė Beatrich, dėl galimybės atstovauti Lietuvai 2023-iųjų „Eurovizijoje“ besirungianti su daina „Like a Movie“.

„Ilgą laiką norėjau dalyvauti „Eurovizijoje“, maždaug nuo septynerių“, – šypsojosi Beatrich. Tiesa, atlikėja neslėpė jaučianti šiokią tokią baimę. Būti šioje scenoje – jausmas tarsi iš filmo, sakė Beatrich, dainuojanti apie gyvenimą tarsi kine.

Ilgą ir turiningą pasirodymų vakarą vainikavo Mario Junes sceniniu vardu prisistatantis atlikėjas, atlikęs kūrinį „Do What You Do“. Mario Junes kilęs iš Vilkaviškio, šiuo metu gyvena Vilniuje, o kurti muziką pradėjo visai neseniai, vos prieš porą metų. Vis dėlto užsispyrimo jam netrūksta.

„Atėjau laimėti. Mano aiškus tikslas – eiti iki finalo“, – sakė Mario Junes. Atlikėjas tikino, kad jam itin svarbi jo kurtos dainos mintis, žodžiai. „Daina pasakoja apie momentą gyvenime, kai teko ant savęs supykti, kad būtų galima kažką pakeisti“, – kalbėjo atlikėjas, besitikintis savo dainos žinute įtikinti ir klausytojus.

Po visų pasirodymų įspūdžiais pasidalijo komisija. V. Bikaus dėmesį prikaustė Petunijos pasirodymas, jį žavėjo ir Beatrich laisvumas scenoje, taip pat Mario Junes, Matt Len, Monikos Linkytės pasirodymai.

I. Narkutės įspūdžiai panašūs. Ji taip pat reiškė simpatijas Petunijai, Beatrich. Nors scenoje netrūko „Pabandom iš naujo!“ senbuvių, S. Stavickis-Stano atkreipė dėmesį į jį sužavėjusius eurovizinės atrankos naujokus.

R. Zilniui patiko vidinė Beatrich laisvė ir užsidegimas, pasitikėjimas savimi, kurį ji pademonstravo ant scenos, komplimentų jis negailėjo ir Monikai Linkytei. G. Kilčiauskienė pritarė kolegų pastebėjimams apie vakaro favoritus, tiesa, apgailestavo, kad, jos nuomone, šįvakar netrūko ir silpnų, neįsimenančių pasirodymų.

Kas Lietuvai atstovaus didžiajame „Eurovizijos“ konkurse, paaiškės vasario 18 d., per nacionalinės atrankos finalą. „Eurovizijos“ konkurse, kuris vyks gegužės 9–13 dienomis, susirungs atlikėjai iš 37 šalių. Nors 2022 m. dainų konkursą nugalėjo Ukrainos atstovai „Kalush Orchestra“, dėl šalyje vykstančio karo gegužę Lietuvos atstovas vyks į Jungtinę Karalystę, Liverpulį.

1-asis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos pusfinalis, kuriame pasirodys 10 atlikėjų ir grupių, – jau kitą šeštadienį, vasario 4 d., 21 val., portale LRT.lt ir LRT TELEVIZIJOS eteryje.