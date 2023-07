Nesaugios mobiliosios programėlės: ką daryti, jei baiminatės dėl savo duomenų saugumo?

Per pandemiją sparčiai ėmė populiarėti įvairios terapinę pagalbą siūlančios mobiliosios programėlės. Jų bumas tęsiasi ir dabar, tačiau ekspertai įspėja – naudoti tokias aplikacijas reikia atsargiai, mat dalis jų nepaiso saugumo ir privatumo reikalavimų. Be to, pabrėžiama, kad ir kitos populiarios programėlės jūsų išmaniuosiuose įrenginiuose gali asmeninę informaciją panaudoti ne patiems kilniausiems tikslams, rašoma „Telia“ pranešime žiniasklaidai.

Terapinių ir psichologinei sveikatai galinčių padėti programėlių rinkos vertė pernai išaugo ketvirtadaliu ir šiandien siekia apie 5 milijardus eurų. Prognozuojama, kad per artimiausius 10 metų skaičius kils iki 26 milijardų. Tačiau amerikiečių nevyriausybinės organizacijos „Mozilla Foundation“ atliktas tyrimas parodė, kad ne visomis tokiomis programėlėmis galima pasitikėti. Tyrėjai apžvelgė 32 terapines programėles ir nustatė, kad bent 22 iš jų turi rimtų saugumo ir privatumo spragų.

„Turime suprasti, kad tokiose programėlėse žmonės dalijasi ypač jautria informacija, tačiau jose nereikalaujama iš naudotojų sudėtingų slaptažodžių, todėl nulaužti kieno nors paskyrą yra kur kas lengviau. Kitos galbūt prašo prieigos prie tam tikrų duomenų, kurie nebūtinai yra reikalingi, pavyzdžiui, vietos nustatymo, mikrofono, kameros ar nuotraukų albumo. O yra ir tokių, kurios tiesiog be jokių skrupulų jūsų surinktus jautrius duomenis parduos reklamdaviams“, – perspėja „Telia Global Services Lithuania“ IT paslaugų tiekimo specialistas Tomas Niparavičius.

Dėl tokių programėlių naudojimo ypač suklusti turėtų tie, kurie naudoja darbovietės paskirtą mobilųjį telefoną. Suteikus prieigą prie įrenginio, vidiniai organizacijos duomenys gali tapti atviri trečiosioms šalims, tokiu atveju tai taps jau ne tik jūsų privatumo klausimu, tačiau kils grėsmė ir įmonės saugomos informacijos saugumui.

Vis labiau populiarėja psichologinės pagalbos programėlės, kuriose žmonėms yra suteikiama galimybė konsultuotis tiesiogiai ir gauti atsakymus į nerimą keliančius klausimus. Pasak specialisto, įtartinomis reikėtų laikyti tas programėles, kuriose galima interaktyviai bendrauti su dirbtiniu intelektu.

„Kai kurios aplikacijos nurodo, kad vartotojo pokalbio su chatbot`u niekas negali pamatyti, tačiau pačios programėlės privatumo politikoje nurodoma, kad tokie susirašinėjimai gali būti panaudoti analizuojant aplikacijos efektyvumą ir tobulinant verslo bei marketingo strategijas. Programėlė fiksuoja visas vartotojo interakcijas su dirbtiniu intelektu, įskaitant ir nuotraukas, vaizdo ar garso įrašus, kurie atsiranda susirašinėjimo metu. Tai jau savaime kelia įtarimą“, – įspėja T. Niparavičius.

Nesaugios gali būti net orų prognozių programėlės

Specialistas įspėja, kad nesąžiningai naudoti vartotojų asmeninę informaciją gali ne tik terapinės, bet ir bet kitos pramoginės programėlės. Todėl net jei darbo reikalais į darbo įrenginį parsisiuntėte meteorologinių prognozių programėlę, turėtumėte būti atsargūs ir bet kuo nepasitikėti.

„Atrodytų, net ir nekaltos orų prognozių programėlės iš tiesų gali būti ne tokios ir nekaltos. Informacija apie jūsų lokaciją gali būti parduota trečiosioms šalims reklaminiais tikslais. Negana to, kai kurios orų aplikacijos prašo priėjimo prie vartotojų kontaktų, kameros ar mikrofono. Juk tai visai nereikalinga informacija programėlei, kuria jūs naudojatės tik orams sužinoti“, – sako T. Niparavičius.

Įvairių programėlių saugumą tiriančios nevyriausybinės organizacijos sako, kad atidžiai reikėtų sekti ir kokias aplikacijas naudoja vaikai. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad iš 200 populiariausių vaikams skirtų programėlių, net 73% aplikacijų seka vartotojų elgseną, o surinkta informacija dalinasi su trečiosiomis šalimis. Todėl, primena specialistas, rekomenduojama neduoti vaikams darbinių įrenginių ar būti ypač dėmesingiems naudojantis jais.

Kaip apsaugoti asmeninę informaciją?

Ekspertas ramina, kad toks kai kurių programėlių kūrėjų elgesys dar nereiškia, kad iš telefonų reikia ištrinti visas aplikacijas ir jomis nesinaudoti. Tačiau imtis papildomų apsisaugojimo priemonių – verta.

„Pirmiausiai, prieš atsisiųsdami aplikaciją į savo išmanųjį įrenginį, paskaitykite atsiliepimus apie ją. Įdiegdami programėlę perskaitykite jos privatumo ir saugumo politikos taisykles bei įvertinkite, kokios informacijos ji reikalauja. Be to, pravartu išmanųjį įrenginį laikyti tvarkingą – ištrinkite programėles, kurių nebenaudojate,“, – pataria T. Niparavičius.

Specialistai taip pat pabrėžia, kad ištrynus programėlę iš įrenginio, apie jus surinkta informacija dažniausiai nėra ištrinama. Tačiau kiekvienas vartotojas, norintis, kad informacija apie jį būtų ištrinta, turi tokią teisę ir su šiuo prašymu gali kreiptis į programėlių kūrėjus.