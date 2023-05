Po ąžuolo kirtimo – „Rinktinės NT“ atsakymas: medžio amžius nesiekia 100 metų, šaknys darė žalą nuotekų tinklui

Šeštadienio vakarą UAB „Rinktinės NT“ paviešino komentarą apie sklype Ceikinių gatvėje atliktus ąžuolo kirtimo darbus. Įmonės teigimu, minėtas medis nebuvo saugomas ir esą jo amžius nesiekė 100 metų, rašoma atsiųstame komentare.

„Sklypą Ceikinių gatvėje UAB „Rinktinės NT“ įsigijo dar 2016 m. su galiojančiu detaliuoju planu. <...> Sklypas yra vienu metru žemiau nei gatvės lygis. Dėl pasikartojančio žemės sklypo apsėmimo liūčių metu šiuo metu vykdomi sklype esančių lietaus nuotekų inžinerinių tinklų remonto darbai. Lietaus nuotekų tinklas įsigijus sklypą dar buvo funkcionuojantis, tačiau pastarųjų metų aplinkinių gatvių remonto darbai lėmė problemas, dėl kurių sklype esanti aikštelė tapo nuolat apsemiama.

Dėl šios priežasties bendrovė priėmė sprendimą suremontuoti lietaus nuotekų tinklą. Remiantis galiojančiais teisės aktais, medžiai, augantys ant inžinerinių tinklų ir jų apsaugos zonoje nėra saugomi, todėl jų kirtimui jokių leidimų nereikia. Atsižvelgiant į tai, lietaus nuotekų tinklo remonto projekto ribose buvo suplanuota pašalinti du medžius, kurie trukdė remonto darbams ir kurie nėra saugomi.

Kitaip nei teigia savivaldybė, aptariamas medis, arboristų vertinimu, yra nebrandus, jo amžius nesiekia šimto metų, o šaknų plotas patenka ant lietaus nuotekų tinklo ir daro jiems akivaizdžią žalą. Be to, šio medžio šalinimas yra numatytas galiojančiame sklypo detaliajame plane. Bendrovė saugo saugomus medžius ir jokių saugomų medžių nekirto. Sklype yra šimtametis ąžuolas, kuris saugotinas pagal detalųjį planą, tad be jokios abejonės, jis išlieka“, – rašoma įmonės atsiųstame komentare.

Vilniuje nukirstas ąžuolas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Bendrovė nurodo, kad prieš 3 metus įmonė kartu su architektų komanda pasiūlė idėją išsaugoti šį medį. Tačiau skirtingi kvalifikuotų arboristų tyrimai vėliau parodė, kad nėra garantijų, kad medis išgyvens postatybiniame etape.

„Tokį vertinimą išsakė net pačios savivaldybės užsakyti arboristai. Todėl, deja, teko pripažinti, kad ne visos architektūrinės idėjos yra net prie geriausių norų praktikoje įgyvendinamos urbanistinėse teritorijose. Pabrėžiame, kad siūlėme tokį sprendimą kaip šio medžio perkėlimas ir tinkamesnio medžio pasodinimas jo vietoje postatybiniame etape. Medį būtų parinkę arboristai ir pritaikę jį konkrečiai vietai. Tačiau tokie siūlymai savivaldybės buvo atmesti“, – rašoma komentare.

Įmonė planuoja atsodinti augmeniją miesto teritorijai geriau pritaikytais želdiniais vadovaujantis galiojančiu detaliuoju planu. „Nors bendrovė viską daro pagal galiojančius teisės aktus, vis vien supranta žmogiškąjį ir emocinį tam tikrų veiksmų faktorių. Toliau bendradarbiausime su savivaldybe ir bendruomenėmis sprendžiant tolesnius želdynų klausimus“, – nurodoma atsakyme.

LRT.lt primena, kad šeštadienio popietę pranešta, kad prie vadinamųjų „Maskvos namų“ Vilniuje nukirstas ilgaamžis medis. Pasak mero Valdo Benkunsko, toks veiksmas yra „vandalizmas ir nusikaltimas prieš vilniečius“.