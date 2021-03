Skandalingos M.A.M.A. atgarsiai gatvėje: vieni priminė apie „Auksinius gaublius“ iš svetainių, kiti kalba apie dvejopus standartus

Dėl Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusio populiariosios muzikos apdovanojimų M.A.M.A. renginio viešojoje erdvėje gausu diskusijų ir ginčų. Laisvės alėjoje sutikti ir pakalbinti kauniečiai taip pat turi nevienareikšmišką nuomonę: vieniems tai dvejopų standartų ženklas, kiti tai vertina kaip pavyzdį, kaip galėtų vykti renginiai per pandemiją.

Palygino su „Auksiniais gaubliais“: galėjo ir šįkart prisijungti iš svetainės

LRT.lt primena, kad šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykę apdovanojimai M.A.M.A. sukėlė pasipiktinimo bangą visuomenėje – žmones nustebino ant scenos ir šalia jos buvusių muzikantų gausa, tai, kad renginio dalyviai nedėvėjo kaukių, nesilaikė atstumų. Renginio organizatoriai teigė, kad visiems dalyviaims buvo atlikti koronaviruso testai.

Kirpėja dirbanti Renata neslėpė apmaudo dėl savaitgalį vykusių apdovanojimų ir pateikė pavyzdį: neseniai JAV vyko „Auksinių gaublių“ teikimo ceremonija ir bene visos žvaigždės iš namų jungėsi į transliuojamą renginį.

„Ir ten puošniai apsirengę ir susišukavę aktoriai net smagią atrakciją pasidarė. Vėliau mačiau nuotraukų, straipsnių, kur jie savo namuose pozavo tarsi prie fotosieneles. Ar to paties negalėjo padaryti Lietuvos žvaigždės? Juk kompiuterius, telefonus, internetą visi turime. Kas nors dar pliusų būtų gavęs, jei būtų prisijungęs su kačiuku ar šuniuku ant rankų“, – teigė Renata.

M.A.M.A apdovanoijmai / BNS nuotr.

Ji mano, kad jei apdovanojimai būtų vykę iš namų, būtų suveikę prevenciškai: socialiniuose tinkluose gausu pykčio dėl grąžinamų judėjimo ribojimų, tad pramogų pasaulio atstovai galėjo paraginti žmones laikytis karantino.

„Prezidentas „AstraZeneca“ pasiskiepijo, kad paragintų žmones nebijoti šios vakcinos, tad, manau, ir mūsų žvaigždės galėjo parodyti pavyzdį švęsdamos namuose“, – svarstė kaunietė.

Renatos teigimu, sugrąžinti judėjimo ribojimai nereikalingi, bet ir laisvinti karantino dar nereikėtų. Kirpėja dirbanti moteris baiminasi, kad vėl netektų uždaryti salono.

„Žinote, aš dar galiu be kažko apsieiti, bet trečią kartą salono nežinia kuriam laikui uždaryti nebenorėčiau“, – pridūrė ji.

Nemato didelio skirtumo: žvaigždės testavosi dėl viruso

Studentas Paulius nemano, kad M.A.M.A. verta tiek kritikos pliūpsnių, kiek sulaukė viešojoje erdvėje, tačiau sutinka, kad renginio organizatoriai galėjo būti atsakingesni.

„Sutinku, kad gali būti savotiškas eksperimentas: įdomu pamėginti, kaip pandemijos sąlygomis atrodytų tokio renginio organizavimas. O ir žmonės testavosi, kaip suprantu, įleido su neigiamu testu. Juk tą patį daro ir skrydžiuose, tad nematau didelio skirtumo. Tik tiek, kad galėjo būti tik M.A.M.A. dalyviai, o ne papildomi svečiai – jie galėjo viską, kaip ir mes, stebėti per televizorių namie“, – aiškino Paulius.

M.A.M.A apdovanojimai / M. Repečkos nuotr.

Anot jo, penktadienį sugrąžinti judėjimo ribojimai – nelabai veiksmingi: jei policija visą parą stovėtų ir tikrintų, tada gal ir būtų naudos. Studentui pyktį kelia ne valdžios persimainymas dėl karantino, bet tai, kad dalis žmonių pro pirštus į juos žiūri.

„Na, apsidairykite: stovime Laisvės alėjoje, bet kaukę, nors tik rekomenduojama, dėvi vos vienas kitas. Tai jei rekomendacijų dėl kaukių nepaiso, tai kaip tada šie žmonės žvelgia į kitas taisykles?“ – svarstė jis.

Paklaustas, kokios veiklos dėl karantino jam labiausiai stinga, Paulius atsakė, kad pasiilgo paskaitų auditorijose ir biliardo žaidimo su draugais.

Ingrida, masažuotoja, nemato nieko blogo dėl M.A.M.A.: jeigu laikomasi saugumo reikalavimų, tokie renginiai gali vykti. Tačiau jai užkliuvo praėjusį penktadienį sugrąžinti judėjimo ribojimai.

„Žmonės juk vaikšto į prekybos centrus ir važinėja dėl darbo. Ar tai nesiskaito kaip migravimas, viruso plitimas?“ – klausė ji.

Įžvelgė dvejopus standartus

Šalia kartu buvusi kosmetologė Deimantė mano, kad buvo taikyti dviprasmiški standartai dėl renginio, jai kyla klausimas, kodėl, pavyzdžiui, ką tik gimusio kūdikio ligoninėje negali aplankyti tėtis, o čia galima taip žmonėms susiburti. Kalbėdama apie judėjimo ribojimus, ji sakė, kad per šventes jie dar galėtų būti, bet vėliau tai būtų perteklinis dalykas. Be to, jai kyla klausimas dėl žmonių, turinčių antikūnų.

Laisvės alėja / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kartais norisi pagaliau senelius aplankyti. Mes visi persirgę, su neigiamais testais, su antikūnais. Tikrai norėtųsi pamatyti“, – komentavo Deimantė.

Tiek jai, tiek Ingridai labiausiai dėl karantino trūksta kavinių, restoranų.

„Būdavo tradicija su vyru išeiti papietauti, pavakarieniauti“, – pridūrė Ingrida.

Elektriku dirbantis Virginijus, vertindamas situaciją dėl M.A.M.A., įžvelgia dviveidystę. Pasak jo, daugelis žmonių, kurie šeštadienį buvo Kauno „Žalgirio“ arenoje, turbūt nė negyvena Kaune.

„Aš gruodį seneliu tapau, bet anūkės dar neregėjau gyvai: karantinas, negaliu išvažiuoti toliau Kauno rajono, tai ir laukiu kantriai. O čia dainininkai, jaučiu, visi iš Vilniaus suvažiavo. Tai gal niekur nestovėjo policininkai? Gal tada ir man galima nuvažiuoti į Vilnių? Daug pasako apie žmones šis metas, kas kam svarbiau“, – minėjo Virginijus.

Pasak jo, karantinas, nors ir pabodęs, dar reikalingas. O ko jam labiausiai pritrūko dėl karantino? Vyras teatsakė vienu žodžiu – šeimos.

Laisvės alėja / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Nesu visai vienas, esame dviese su žmona. Bet dukra Vilniuje, vaiko susilaukė, taip knieti gyvai apkabinti jas, pasivaikščioti, paplepėti. Susiskambiname kasdien, kartais ir vaizdo skambučiais, ji su vyru mums nuotraukas siunčia, bet juk tai ne tas pats“, – pridūrė jis.

O Romas, kuris dirba vairuotoju, sakė, kad M.A.M.A. galėjo būti pavyzdys, kaip renginiai galėtų pamažu grįžti ir vykti pandemijos fone. O kaip dėl karantino ir judėjimo ribojimų? Romo manymu, sugriežtinimai turėjo būti taikomi ne nuo savaitgalio, o nuo pirmadienio.

„Kai kurie galbūt artimųjų kapines norėjo sutvarkyti prieš šventes“, – sakė jis ir pridūrė, kad ir pats turėjo tokių planų.

M.A.M.A. organizatoriai reagavo į kilusį pasipiktinimą: šių metų transliacijai buvo ypač preciziškai ruošiamasi

Šeštadienį vykusių ir visuomenės pasipiktinimą dėl galimų karantino reikalavimų pažeidimų sukėlusių populiariosios muzikos apdovanojimų M.A.M.A. organizatoriai sako, kad renginys organizuotas remiantis įmonių, kuriose privaloma testuotis, pavyzdžiais.

„Šių metų transliacijai buvo ypač preciziškai ruošiamasi, konsultuojamasi su Ispanijos, Danijos, Vokietijos sporto ir kultūros sektorių profesionalais, jau diktuojančiais pavyzdžius pasauliui, kaip galima sukurti trumpalaikius saugumo burbulus ir gaivinti merdėjantį meno pasaulį“, – teigia renginio organizatoriai.

Pasak jų, su M.A.M.A. susiję filmavimai vyko ne vieną dieną. Dėl saugumo ir maksimalaus srautų ribojimo, dirbusio personalo skaičius taip pat buvo stipriai sumažintas, griežtai atsisakyta publikos. Neparduotas nė vienas bilietas, neįleisti žmonės, nesusiję su apdovanojimais.

M.A.M.A apdovanojimų svečiai, Martynas Tyla / BNS nuotr.

M.A.M.A. organizatoriai teigia, kad prieš patenkant į apdovanojimų filmavimą pro specialų įėjimą visiems dalyviams vietoje buvo atliekami COVID-19 greitieji antigenų testai, kurie leidžia operatyviai nustatyti susirgimo atvejį. Klinika naudoja ypač aukštos kokybės greituosius antigenų testus, kurie buvo ištestuoti ir NVSPL laboratorijoje.

Dalyvių testavimą, rezultatų vertinimą ir interpretavimą atliko sveikatos priežiūros specialistai.

„Testavimo metu buvo nustatytas ir vienas teigiamas tyrimo atsakymas, tad šis dalyvis, į filmavimą atvykęs vienas ir nespėjęs kontaktuoti su kitais, nebuvo įleistas ir skubos tvarka izoliavosi. Įėjimas ir testavimo patalpa buvo operatyviai dezinfekuota“, – teigia organizatoriai.

Kiekvienas M.A.M.A. transliacijos dalyvis, pasak renginio organizatorių, turėjo konkretų atvykimo laiką. Raudonojo kilimo zonoje taip pat buvo laikomasi atvykimo terminų ir atstumų. Fotografai ant raudonojo kilimo užfiksavo ir muzikantų grupes, tačiau jos yra darbo kolektyvai. Šiuo atveju – testuoti.