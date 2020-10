Vilniuje surengtas protestas prieš Azerbaidžano veiksmus Kalnų Karabacho konflikte

Sostinėje šeštadienį surengtas protestas prieš Azerbaidžano veiksmus Kalnų Karabacho konflikte.

Daugiau nei du šimtai armėnų diasporos atstovų ir juos palaikančiųjų dalyvavo eitynėse, nusidriekusiose nuo greta parlamento rūmų esančios Martyno Mažvydo bibliotekos per Vilniaus senamiestį iki Katedros aikštės.

„Šiuo metu vyksta karas ir jungtinės Turkijos, Azerbaidžano pajėgos, kartu sutelkiant teroristines organizacijas iš Sirijos ir Libijos, tiesiog naikina armėnus Kalnų Karabache. Mes, armėnai, tai vadiname 2-uoju genocidu, nes žmonės [armėnai] jau tūkstančius metų gyveno ten. Kai kurie mėgsta sakyti – okupantai, bet okupantai negali būti žmonės, okupavę savo žemes“, – BNS sakė Lietuvos armėnų bendruomenės atstovas Armenas Manukianas.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės

„Mes reiškiame poziciją prieš karą ir norime atkreipti į tai Lietuvos valdžios ir visuomenės dėmesį, norime, visokeriopai padėti sustabdyti tą karą. Armėnija yra pasiruošusi sėsti prie derybų stalo“, – teigė jis.

„Norime, kad Lietuva netylėtų ir pareikštų savo nuomonę, nes Lietuva yra NATO narė – kaip ir Turkija. Lietuva galėtų savo žodį pasakyti, kaip demokratiška šalis, kuriai rūpi teisingumas. Mūsų protestas – pirmiausiai siekis sustabdyti karą, o paskui aiškintis politinius dalykus“, – BNS sakė kitas protestų dalyvis, Klaipėdos armėnų bendruomenės atstovas Garušas Arojanas.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės

Eitynėse buvo matomi palaktai su užrašais „Šiandien žudo mus, jei tylėsite – žudys jus“, „Už laisvę gyventi tėvynėje“, Nutylėjimas = žudymas“, „Stop war against Armenia“, „Armenia needs your help“, „1915 niekada daugiau“, taip pat ant Azerbaidžano ambasados Gedimino prospekte buvo iškabintas plakatas su užrašu „Karabachas – tai Azerbaidžanas!“

Eitynėse, kuriose dominavo armėnai ar jų palaikytojai, taip pat pasirodė ir Azerbaidžano pusės šalininkų.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės

Eitynių organizatoriai – Lietuvos Armėnų sąjunga ir Baltijos Armėnų Aljansas.

Padėtis Kalnų Karabache susikomplikavo rugsėjo 27 d. Regione tęsiasi Armėnijos ir Azerbaidžano ginkluotųjų pajėgų mūšiai, nors jau du kartus buvo susitarta dėl ugnies nutraukimo. Azerbaidžane ir Armėnijoje įvesta karinė padėtis, paskelbta mobilizacija. Abi šalys praneša apie žuvusiuosius ir sužeistuosius, tarp kurių yra civilių.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės

Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktas dėl Kalnų Karabacho prasidėjo 1988 metų vasarį, kai Kalnų Karabacho autonominė sritis, kur gyventojų daugumą sudaro armėnai, pareiškė pasitraukianti iš Azerbaidžano SSR sudėties. 1991 metų rugsėjį autonomijos administraciniame centre Stepanakerte buvo paskelbta, kad įkuriama Kalnų Karabacho Respublika. Kilus kariniam konfliktui, Azerbaidžanas prarado Kalnų Karabacho kontrolę.

