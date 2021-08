Vilniaus šviesų festivalis paliko geros nuotaikos užtaisą artėjančiam rudeniui

Kaip kometa praėjusį savaitgalį praskriejo ir sostinę nušvietė šviesos meno ir šiuolaikinių technologijų šventė – III Vilniaus šviesų festivalis, kuris rugpjūčio 13–15 d. vėlyvais vakarais į miesto gatves kvietė vilniečius ir specialiai į festivalį atvykusius svečius. Beveik 6 km ilgio 18 įspūdingų šviesos instaliacijų jungiantis festivalio maršrutas Senamiesčio ir Naujamiesčio erdvėse spindėjo ne tik menininkų kūriniais, bet ir ypatinga pakilia nuotaika, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Kaip ir visos geros ir ilgai lauktos šventės, taip ir sostinę džiuginęs III Vilniaus šviesų festivalis prabėgo ir baigėsi nejučia, bet svarbiausia tęsė savo tradicijas ir laikėsi pažado – stebino, žavėjo, dalino naujas patirtis ir paliko ilgam išliekančius įspūdžius ir geros nuotaikos užtaisą artėjančiam rudeniui.

III Vilniaus šviesų festivalį kūrė daugiau nei 20 menininkų ir jų komandos iš Lietuvos, Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos, Anglijos, Rumunijos ir Rusijos.

Menininkai pristatė skirtingus ir įvairiapusius meninius projektus, kurių kiekvienas turėjo savo žinutę Vilniui, jo gyventojams ir svečiams. Dominavo šiandien žmonijai svarbios būties temos: pusiausvyra, buvimas čia ir dabar, sąveika, bendrystė.

Vilniaus šviesų festivalis 2021 / G. Urbaitės nuotr.

Šių metų programoje itin didelio dėmesio sulaukė tokie šviesų ir garso projektai, kaip: Paupio rajone demonstruotas Linarto Urniežio 3D vizualinis projektas „Tokyo“, kuris skverą papuošė saulės šalies motyvais, ant Maironio g. esančio pastato – vokiečių menininkės Klaudijos Reh šviesos projekcija „Interference“, kuriai sukurti autorė naudoja kruoščiai atrinktus akmenis, popieriaus skiautes, nuotraukas, vandenį, smėlį, makaronus, ryžius ir t.t., Rūdninkų skverą ryškiai nušvietusi olandų komandos „Hypar Collective“ sukurta spalvinga modulinių kubų instaliacija „Hypar“, MO muziejaus terasą užburiančia veidrodžių karalyste pavertė Kotrynos Čalkaitės instaliacija „Procesas“, o ant Tauro kalno vyko menininko iš Rumunijos Radu Ignat prasmingos „Hope“ instaliacijos šviesos ir garso spektaklis. Festivalio metu įvyko prancūzų menininkų Emilien Guesnard ir Cedric Beron šviesos instaliacijos „Octo“ pasaulinė premjera.

Vilniaus šviesų festivalis 2021 / G. Urbaitės nuotr.

Dar viena ypatinga savaitgalio staigmena tapo profesionalių dronų technologijų komandos „Light a Sky“ ir DRONETEAM.lt sukurtas ir sekmadienį vakare prie sostinės Baltojo tilto pirmą kartą Lietuvoje pademonstruotas – unikalus 100 sinchronizuotų šviečiančių dronų sąspietis, simboliais perteikęs Vilniaus atsiradimo istoriją.

Savaitgalį Vilnius matė kaip reta daug puikiai nusiteikusių, laimingų, entuziastingai patenkinti savo smalsumą keliaujančių ir paspirtukais riedančių žmonių: jaunimo, šeimų su vaikais, draugų ir bičiulių. Renginiu mėgautis, rodos, pritarė ir pati gamta – trys savaitgalio vakarai buvo sausi ir šilti.2

Vilniaus šviesų festivalis 2021 / G. Urbaitės nuotr.

Renginiu džiaugėsi ir festivalio dalyviai. „Tai buvo tikrai teigiama patirtis, viskas buvo gerai suorganizuota, o bendra miesto ir festivalio atmosfera buvo – puiki. Buvo įdomu geriau pažinti Lietuvos žmones – ir kaip jie patyrė mūsų instaliaciją, ir per kontaktą su organizatoriais ir savanoriais. Apžiūrėjome ir kitų dalyvių instaliacijas ir pastebėjome daug įvairovės ir kūrybiškumo. Kiekvienas menininkas turėjo savo stilių ir būdą dirbti su šviesa, naudojo skirtingas medžiagas ir priemones, kad sukurtų unikalią patirtį. Mums labai patiko vaikščioti maršrutu ir matyti, kaip šviesos menas keičia miestą. Vilniaus miestas labai maloniai nustebino gražiu istoriniu centru ir jaukia lyg nedidelio miestelio atmosfera, kurios nesitiki iš didmiesčio. Be to, visi sutikti žmonės buvo labai atviri ir svetingi, todėl labai greitai pasijutome kaip namie“, – savo viešnagės Vilniuje įspūdžiais dalijosi olandų meninininkų komandos „Hypar Collective“ atstovė Anne Hopstaken.

Vilniaus šviesų festivalis 2021 / G. Urbaitės nuotr.

Su šia aukštai paimta gaida tarptautinis Vilniaus šviesų festivalis atsisveikina iki kito karto – ateinančių metų sausio mėnesio, kuomet tradiciškai sveikindamas Vilniaus miestą su gimtadieniu vyks IV Vilniaus šviesų festivalis.