Dar nebuvote grybauti? Spėsite – kai kurie grybai augs iki pat šalnų

Pirmosios rudens savaitės grybautojams buvo išties dosnios, bet jei dar nespėjote prisirinkti miško gėrybių, laiko tikrai yra – anot profesionalaus grybautojo Vytenio Daugudžio, grybų sezonas tęsiasi iki pat sniego. Jis taip pat pastebi, kad tik nedaug žmonių žino, kaip teisingai grybauti, o dėl vienos klaidos dažnas namo parsiveža tik krūvą sukirmijusių, ištižusių grybų.

„Dabar miškuose gausu baravykų, jau pradeda dygti ir šilbaravykiai, vėliau augs žaliuokės – jų bus tol, kol augimo nesustabdys sniegas ir šalnos. Taigi sezonas dar nusimato pakankamai ilgas, jei tik orai leis. Svarbiausia, kad būtų lietaus, nes grybui reikalingas vanduo. Kitu atveju jų kotai tempiasi į viršų kirmija“, – sako grybautojų komandos „Krembliai“ direktorius V. Daugudis, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Grybautojai su kibirais ir peiliais kelia siaubą

Susiruošus grybauti, V. Daugudis visų pirma pataria tiksliai žinoti, į kokį mišką vyksite ir pasidomėti orais – pagal tai galėsite pasirinkti tinkamą apavą ir aprangą. Ji neturėtų būti pernelyg stora, kad nevaržytų judesių ir nesukaistumėte bevaikščiodami. Taip pat svarbu neužmiršti purškiklio nuo uodų ir erkių bei, žinoma, pintinės.

Baravykas, baravykai, grybai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ar tinka kibiras arba maišas? „Grybo jokiu būdu negalima dėti į plastikinę talpą, geriausiai tam tinka medinė pintinė. Pirmiausia, iš jos išbyra šiukšlės. Taip pat, jei šilta, kibire grybai šunta, iš jų pradeda lįsti kirmėlės, kurios puola kitus grybus“, – paaiškina grybautojas.

Žinoma, grybus geriausia rinkti tik sveikus. Jei imate ir apkirmijusius, juos geriau dėti atskirai ar bent atskirti prieš važiuojant namo, kad kirmėlės neišragautų sveikųjų.

Dar viena dažna grybautojų klaida – naudojamas peilis. Anot V. Daugudžio, rudens gėrybių pjauti nevalia, grybai yra tik raunami. „Atsargiai įkišus pirštą, grybas labai gražiai išsirauna. Jį ištraukus, samanoje ar žemėje likusią skylutę reikia užspausti pirštu, kad grybiena nedžiūtų ir jos nepultų kenkėjai, – sako pašnekovas. – Grybą nupjovus, jo kotas toliau auga, pradeda kirmyti, pūti ir nupūdo grybieną.“

Grybų užteks visiems

Patyręs grybautojas pataria miške būti vos prašvitus – ne tik dėl mažesnės konkurencijos, bet ir dėl to, kad grybai auga visą parą. Žinoma, naktį jie auga lėčiau, bet naktys ilgos, be to, atidrėkus samanoms jie lengviau pro jas išlenda.

Miškas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ir net jei miške jau sutinkate kitų grybautojų, tai dar nereiškia, kad grybų nerasite. „Nėra tokio grybautojo, kuris išrinktų visus grybus. Jie paliekami – aš pats grįžtu tuo pačiu takeliu, kur jau ėjau, grybavau, ir pats nustembu, kaip aš galėjau praleisti tokį didelį grybą“, – šypteli V. Daugudis.

Valyti ir apdoroti grybus derėtų kuo greičiau, geriausia – vos grįžus iš miško, kadangi jau kitą dieną galite rasti tik kirmėlių puotos likučius.

Šaldyti, džiovinti, marinuoti ar valgyti iš karto?

Pasak „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovės Brigitos Baratinskaitės, grybų perteklių visada galima sumaniai panaudoti.

„Anksčiau buvo populiaru grybus marinuoti, tam yra daugybė įvairiausių receptų. Tiesa, tai atima daugiau laiko, be to, marinuojant grybus pasikeičia jų skonis, kvapas. Todėl vis daugiau žmonių grybus užšaldo – tam tinka tiek žali, tiek apvirti grybai. Dar viena alternatyva – grybus džiovinti. Tam skirtos specialios daržovių džiovyklės, o džiovinti grybai puikiai tinka pagardinti sriuboms ir kitiems patiekalams“, – vardija B. Baratinskaitė.

Baravykas, baravykai, grybai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau užvis skaniausi patiekalai su šviežiais grybais. Jei grįžote iš miško pilnomis pintinėmis baravykų – kviečiame išbandyti šiuos receptus:

Baravykų troškinys

Reikės: 230 g šviežių baravykų (tinka ir šaldyti), 30 d. džiovintų ir iki miltelių sutrintų baravykų, 45 g alyvuogių aliejaus, 1 raudonosios paprikos, 1 žaliosios paprikos, 1 vidutinio dydžio morkos, 2 v. š. trintų pomidorų, 3 skiltelių česnako, žiupsnelio rūkytos paprikos miltelių, 125 ml nealkoholinio sauso raudono vyno, 230 g ryžių, 1,5 litro daržovių sultinio, nedidelio žiedinio kopūsto, supjaustyto nedideliais žiedynais.

Nedidelius baravykus plonai supjaustykite pjaudami išilgai tiek koto, tiek kepurės. Tik juos pakepinkite troškinimo keptuvėje, kol paruduos ir išimkite iš keptuvės. Tame pačiame aliejuje pakepinkite smulkintą česnaką, plonais griežinėliais pjaustytą morką, smulkintas paprikas ir visas nedideles likusias baravykų dalis. Kol daržovės kepinamos, užvirkite daržovių sultinį kartu su džiovintų baravykų milteliais.

Į keptuvę sudėkite trintus pomidorus, kepinamą daržovių masę pagardinkite rūkyta paprika. Į keptuvę sudėkite ryžius, minutę patroškinkite ir supilkite nealkoholinį raudoną vyną. Maišant troškinkite keletą minučių ir tuomet supilkite sultinį.

Troškiniui užvirus pagardinkite jį druska ir pamaišykite. Troškinimui skirtą keptuvę uždenkite dangčiu ir virkite 10 minučių ant vidutinės kaitros. Suberkite žiedinio kopūsto žiedynus, tačiau troškinio nemaišykite. Po 5 minučių ant viršaus suberkite kepintus baravykus, uždenkite dangčiu, nuimkite nuo viryklės ir prieš patiekiant leiskite keletą minučių pastovėti.

Grybai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kroketai su baravykais

Reikės: 200 g šviežių baravykų (tinka ir šaldyti), 50 g alyvuogių aliejaus, 100 g sviesto, 30 g svogūno, 170 g miltų, 800 ml kambario temperatūros pieno, žiupsnelio malto muskato riešuto, žiupsnelio druskos, 1-2 plaktų kiaušinių, džiūvėsėlių apvoliojimui, 300 g alyvuogių aliejaus virimui.

Supjaustytus grybus 3 minutes pakepinkite su 20 alyvuogių aliejaus įkaitintoje keptuvėje, pakepinus grybus išimkite ir į keptuvę supilkite likusius 30 g alyvuogių aliejaus, įdėkite 100 g sviesto ir sudėkite kubeliais supjaustytus svogūnus ir kepinkite juos apie 3 minutes iki skaidrumo, nuolat pamaišant. Į keptuvę suberkite miltus ir pakepinkite dar apie 3 minutes.

Supilkite pieną, pagardinkite masę žiupsneliu malto muskato riešuto ir druska, nuolat maišykite. Praėjus 30 sekundžių suberkite kepintus baravykus ir nuolat maišant kepinkite apie 7 minutes. Gautą masę sudėkite į konditerinį maišelį ir leiskite jai atvėsti. Formuokite norimos formos kroketus, apvoliokite juos kiaušinių plakinyje ir džiūvėsėliuose, virkite įkaitintame alyvuogių aliejuje.