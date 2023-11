Aktualu visiems vairuojantiems – pokyčiai dėl vairuotojo pažymėjimo ir sveikatos patikrų galiojimo nukeliami pusmečiui

Praėjusių metų rudenį Seimas nusprendė vairuotojo pažymėjimo galiojimą susieti su medicininės pažymos galiojimo trukme. Ši tvarka turėjo pradėti veikti nuo 2024 m. sausio 1-osios, tačiau tuomet apie 300 tūkst. vairuotojų būtų negalėję sėsti prie vairo. Todėl valdžia nusprendė tvarką pavėlinti ir vairuotojams suteikti dar papildomą pusmetį – minėti pokyčiai įsigalios nuo kitų metų birželio 1-osios.

Pagal Seimo priimtą tvarką, nustojus galioti medicininei pažymai, kartu nustos galioti ir vairuotojo pažymėjimas. Tokie pokyčiai jau turėjo įsigalioti nuo kitų metų, tačiau susirūpinta, jog beveik trečdalis milijono vairuotojų laikinai praras teisę vairuoti.

Todėl Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) priėmė sprendimą vairuotojams duoti daugiau laiko iš naujo pasitikrinti sveikatai. Kaip penktadienį surengtoje spaudos konferencijos informavo SAM, su medicininių pažymų galiojimu susijusi naujoji tvarka nukeliama pusmečiui – iki gegužės 31 d. Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio įsakymas turėtų būti pasirašytas dar šį lapkritį.

Keičiasi periodiškumas

Iki šiol vairuotojai iki 55-erių metų turėjo tikrintis sveikatą kartą per 10 metų, nuo 56 iki 69 metų – kartą per 5 metus, nuo 70 iki 79 metų – kartą per 2 metus, o nuo 80 metų – kasmet. Tačiau nuspręsta nuo kitų metų keisti ir sveikatos patikrų periodiškumą pagal amžių.

Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Sveikatos pažymas reikės atnaujinti ir pasitikrinti iki 65 metų asmenims kas 10 metų. <...> Nuo 66 iki 79-erių – kas 5 metai, o po 80-ies – kas 2 metai, nes tokie žmonės daugiau turi ligų. Nuo kitų metų vairuotojo pažymėjimai bus susieti su sveikatos pažymėjimais. Turime pereinamąjį laikotarpį iki gegužės 31 dienos, kuomet policija dar labai stipriai nebaus dėl tų pažymėjimų galiojimo.

Tačiau labai raginame ir šios dienos žinutė yra ta, kad vairuotojams reikėtų pasitikrinti, ar jie turi galiojantį sveikatos pažymėjimą. Kitas dalykas, kad jei tas pažymėjimas negalioja, reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad gautų sveikatos patikrinimą ir tas pažymėjimas atsirastų“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė.

Sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė / Irmanto Gelūno / BNS nuotr.

Vairuotojo sveikatos patikrinimas gali būti atliekamas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje pacientas yra prisirašęs arba bet kurioje kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje šias paslaugas. Sveikatą tikrina šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Vairuotojo psichikos sveikatą privaloma tvarka įvertina ir gydytojas psichiatras.

Kaip vyks vairuotojo pažymėjimo galiojimo patikra kelyje?

Naujai priimti įstatymo pakeitimai policijos pareigūnų darbe iš esmės nieko nekeičia. Sustabdę transporto priemonę, pareigūnai patikrina informaciją apie asmens teisę vairuoti transporto priemonę. Įvedę asmens duomenis, policijos pareigūnai gali matyti, ar vairuotojo pažymėjimas galioja, ar nėra atimta teisė vairuoti, ar transporto priemonei atlikta techninė apžiūra ir ji apdrausta.

„Naudojamės duomenų baze, kurioje matome vairuotojo pažymėjimo galiojimo būseną. Jei vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas dėl pasibaigusios medicininės pažymos, šią informaciją matysime“, – aiškina Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.

Vytautas Grašys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak V. Grašio, pereinamuoju laikotarpiu, pratęsus negaliojančių medicininių pažymų galiojimą, vairuotojai galės dalyvauti eisme ir baudžiami nebus. Transporto priemonės vairavimas su negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu užtraukia vairuotojui baudą nuo 30 iki 50 eurų.