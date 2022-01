10 pavojingiausių vairuotojų įpročių prie vairo: daugeliui tai – kasdienybė

Vairavimas gali būti pavojingas, net jei esate tobulas vairuotojas, bet ar tokių yra? Net jei esate itin įgudęs ir patyręs, nepriekaištingos reputacijos vairuotojas, kelyje niekas nepasaugotas nuo pavojingų klaidų. O vairuojant bet kokia klaida gali tapti mirtina vos per kelias sekundes. Būkite saugūs ir budrūs, vengdami šių pavojingų vairavimo klaidų, skelbia portalas „Defensive driving“.

Vairavimas apsvaigus

Vairuodami apsvaigę arba dėl apsvaigusių vairuotojų kaltės kasdien žūva beveik 30 amerikiečių – daugiau nei vienas žmogus per valandą. Beveik trečdalis visų mirčių eismo įvykiuose siejamos su vairavimu apsvaigus. Tačiau kasdien vien tik į JAV kelius išvažiuoja beveik 300 tūkst. neblaivių vairuotojų, 4 tūkst. jų sulaikoma už vairavimą išgėrus. Nekyla abejonių, kad vairavimas išgėrus yra pavojingas, kad dėl to žūsta žmonės. Be to, tai gali užtraukti didelę baudą ar net laisvės atėmimo bausmę. Siekiant maksimalaus saugumo, geriausia prieš vairuojant apskritai nevartoti alkoholio. Jei išgėrėte, išsikvieskite taksi, paprašykite, kad kas nors pavėžėtų, arba grįžkite namo viešuoju transportu.

Trumpųjų žinučių rašymas vairuojant

Vienas iš keturių eismo įvykių šiuo metu siejamas su mobiliuoju telefonu, o žinučių siuntimas arba naudojimasis telefonu vairuojant gali padidinti avarijos riziką tris kartus. Rašydami trumpąsias žinutes atitraukiate dėmesį ir žvilgsnį nuo kelio, nepriklausomai nuo to, važiuojate autostrada ar siauromis priemiesčio gatvelėmis. Naudojantis telefonu prie vairo, padidėja tikimybė atsitrenkti į aplinkinius automobilius, kelio atitvarus ar žmones ar nuvažiuoti nuo kelio. Išjunkite telefoną, laikykite jį nepasiekiamoje vietoje arba tiesiog nekreipkite dėmesio į gaunamas žinutes. Arba, jei negalite laukti, sustokite, atsakykite į žinutes, o tada saugiai grįžkite į eismą, skirdami vairavimui visą savo dėmesį.

Eismo sąlygos iškritus pirmajam sniegui / E.Blaževič/LRT nuotr.

Neatidus vairavimas

Trumpųjų žinučių rašymas vairuojant yra viena iš neatidaus vairavimo formų, tačiau yra ir daugiau dalykų, kurie blaško vairuotoją, pavyzdžiui, užkandžiavimas vairuojant, makiažo koregavimas, užsisvajojimas ar intensyvūs pokalbiai. Net vaikų poreikių tenkinimas gali būti neįtikėtinai pavojingas vairuojant. Tiesą sakant, 3154 žmonės žūsta ir 424 000 žmonių kasmet sužeidžiami neatidaus vairavimo sukeltuose eismo įvykiuose. Pasistenkite visą dėmesį sutelkti į kelią, o jei turite neatidėliotinų reikalų, sustokite.

Greičio viršijimas

Tai žino visi – greičio viršijimas yra vienas pavojingiausių dalykų vairuojant. Tai taip pat yra pagrindinė žūčių kelyje priežastis – nepasirinktas saugus greitis yra 26 proc. visų tragiškų eismo įvykių priežastis. Dėl greičio bet koks eismo įvykis tampa pavojingesnis, nes padidėja smūgis ir mirtinų sužeidimų tikimybė. Bet kam gali kilti pagunda greičiau pasiekti kelionės tikslą, ypač jei vėluojate. Tačiau tikrai neverta rizikuoti gauti baudą, o tuo labiau kelti pavojų savo ar aplinkinių sveikatai ir gyvybei. Važiuokite su srautu ir išlaikykite atitinkamą greitį. Pasirinkę mažesnį greitį, visada būsite daug saugesni.

Eismo salygos / E.Blaževič/LRT nuotr.

Agresyvus vairavimas ir įniršis kelyje

Agresyvus vairavimas ne tik erzina kitus vairuotojus; toks elgesys gali jus pražudyti. Agresyvus vairavimas yra 56 proc. tragiškai pasibaigusių eismo įvykių priežastis. Tai gali būti neapgalvotas manevravimas, saugaus atstumo nesilaikymas, chaotiškas rikiavimasis iš vienos eismo juostos į kitą arba kelių eismo taisyklių nepaisymas. Agresyvus vairavimas gali peraugti į įniršį kelyje, kai situacija tampa dar pavojingesnė, nes vairuotojai lenktyniauja, tyčia sukelia avarines situacijas ar tyčiojasi vienas iš kito. Tai net gali baigtis smurto proveržiu. Net kai išbandoma jūsų kantrybė, visada saugiau yra vairuoti kultūringai.

Oro sąlygų neatitinkantis vairavimas

Maksimalus leistinas greitis toks ir yra – maksimalus. Tai didžiausias greitis, kurį galite pasirinkti, esant idealioms oro sąlygoms. Tačiau ne visada oro sąlygos būna idealios. Kartais tenka važiuoti tamsoje, lyjant, sningant, esant plikledžiui. Dėl to kelio danga gali tapti slidi ir laikytis maksimalaus leistino greičio bus pavojinga. Mąstykite ir reaguokite į situaciją vairuodami – pagalvokite, ar neturėtumėte sulėtinti greičio, kad išliktumėte saugūs esant nepalankioms oro sąlygoms ar kilus kitiems vairavimo iššūkiams.

Eismo salygos / E.Blaževič/LRT nuotr.

Techniškai netvarkingos transporto priemonės eksploatavimas

Jūsų automobilis turi tarnauti ilgus metus, tačiau jis nėra skirtas važinėti amžinai be jokios priežiūros ar remonto. Jo dalys dyla, skysčiai sensta ir susidrumsčia, padangos ir stabdžiai susidėvi. Visa tai reikalauja priežiūros ir keitimo, o jei per ilgai stengsitės to išvengti, galite atsidurti pavojingoje situacijoje. Tai gali būti padangos sprogimas, variklio gedimas ir šalikelėje sustojęs nebevažiuojantis automobilis. Turėtumėte laikytis savo transporto priemonės techninės priežiūros grafiko, reguliariai keisti alyvą ir tinkamai prižiūrėti padangas, įskaitant reguliarų padangų slėgio tikrinimą.

Posūkio signalų nerodymas ir aklųjų zonų netikrinimas

Persirikiavimas iš vienos juostos į kitą atrodo nesudėtingas dalykas, tačiau tai gali būti vienas iš pavojingiausių manevrų, kuriuos atliekate vairuodami. Manevruojant tarp eismo juostų, neįjungiant posūkio signalų arba, dar blogiau, nepatikrinus aklosios zonos, gali įvykti rimtas susidūrimas tiek greitkelyje, tiek gatvėje.

Eismo sąlygos iškritus pirmajam sniegui / E.Blaževič/LRT nuotr.

Saugaus atstumo nesilaikymas

Paprastai galite pasirinkti, kokiu atstumu važiuoti nuo priešais važiuojančio automobilio. Tačiau labai dažnai vairuotojai pasirenka per daug priartėti. Nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių nesilaikote saugaus atstumo, taip elgdamiesi visada žaidžiate pavojingą žaidimą. Akimirką nukreipkite dėmesį kur nors kitur ir, nepastebėję, kad priešais važiuojantis automobilis stabdo, per sekundę atsidursite ant jo galinės sėdynės. Saugiausia tarp savęs ir priešais važiuojančios transporto priemonės laikyti du automobilio ilgius atitinkantį atstumą. Jei vairuojate esant nepalankioms oro sąlygoms ar važiuojate paskui sunkiasvorę transporto priemonę, turėtumėte palikti dar daugiau erdvės.

Saugos diržų nesegėjimas

Saugos diržas nepadės išvengti eismo įvykio, bet pakliuvus į jį, gali išgelbėti jūsų gyvybę. Net ir naudojant šiuolaikines pažangias saugos funkcijas, saugos diržas išlieka vienu svarbiausių būdų apsisaugoti nuo rimtų sužalojimų ar mirties eismo įvykio metu. Tereikia akimirkos užsisegti saugos diržą ir galbūt išgelbėti sau gyvybę. Nepamirškite taip pat naudoti tinkamai sumontuotų automobilinių kėdučių vaikas.

Nors vairavimas gali būti pavojingas bet kokiomis sąlygomis, savo ir aplinkinių saugumu besirūpinantys vairuotojai vengia pavojingų klaidų, pavyzdžiui, vairuoti apsvaigus, rašyti trumpąsias žinutes ar nesegėti saugos diržų. Venkite šių pavojingų vairavimo klaidų ir jūs, kad kita kelionė būtų saugesnė.