Vilniaus gatvėmis vietomis 200 km/val. greičiu skriejęs beteisis motociklininkas įkliuvo – teks mokėti nemenką baudą

Nuo policijos sprukusiam beteisiui motociklo vairuotojui pabėgti nepavyko – vietomis 200 km/val. greičiu mieste lėkęs bėglys sulaikytas netoli tunelio, nuvažiavime į A. Goštauto gatvę, skelbia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatas.

Savanorių pr. ir V. Pietario g. dviem naujais tarnybiniais motociklais patruliuojantys Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnai pastebėjo motociklą „Aprilia“ be valstybinio numerio ženklų. Patruliams, įjungus švyturėlius bei garsinius signalus bei pradėjus stabdyti, motociklininkas padidino greitį ir nurūko Žemaitės g., po to pasuko į Naugarduko g., Kauno g., Tūkstantmečio g. Po to iš aplinkkelio nusuko į Lazdynus, apsukęs ratą Architektų g. nusuko į Laisvės prospektą – čia lėkė didesniu nei 200 km/h greičiu. Lėkdamas Ozo g., Akropolio link, staiga nusuko į dešinę – į pėsčiųjų taką, kuriuo skriejo apie 130 km/h greičiu. Nepaklusdamas pareigūnų reikalavimui sustoti, motociklas nusuko į Žvėryną – čia nešėsi Miglos g. iki Paribio g., po to nusuko į Ukmergės g. Nusukime į Goštauto g. motociklininko kelionė baigėsi – kelių policijos patruliai jį sulaikė.

Paaiškėjo, kad vyrui (gimusiam 1980 m.) atimta teisė vairuoti transporto priemones, o nuo 2017 m. septyniskart baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus: 5 kartus už leistino greičio viršijimą, už parkavimo bei vairavimą be vairuotojo pažymėjimo pažeidimus. Keldamas pavojų visiems eismo dalyviams, motociklininkas beveik visas sankryžas kirto degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui.

Keturiasdešimtmečiui vyrui teks paploninti piniginę – jam teks susimokėti nemenką baudą už daugybę Kelių eismo taisyklių pažeidimų.