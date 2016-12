Kaip išmokyti šunį šokti per lanką

Triuko „šuolis per lanką“ pirmo etapo, kol nereikia šokti per aukštą kliūtį, galima mokyti ir mažus šuniukus. O aukštai šokinėti geriau mokyti paaugusius keturkojus, nes šuoliai gali būti ypač pavojingi jauniems didelių veislių šuniukams.

Beveik ketverių metų anglų bulterjeras Kidas dresuojamas nuo keturių mėnesių.

„Bulterjerus nėra lengva dresuoti, nes jie užsispyrę šunys. Reikia daugiau laiko norint atrasti, kas jam patinka. Tai nėra šuo, kuris darys viską pagal komandas kaip tarnybinis šuo. Jam reikia truputį daugiau laisvės. Tai yra linksmas šuo, jis mėgsta žaisti“, – pasakoja Kido šeimininkas Dovydas Alešiūnas.

Norint dresuoti tokius nepriklausomus šunis, geriausia žaidimą perkelti į dresūrą, kartas nuo karto paskatinant šunį skanėstu. Kido šeimininkas pataria pradėti dresuoti jauną šunį.

„Reikėtų pradėti nuo šuns šuolio, tarkim, per durų slenkstį. Taip pat reikia atrinkti, kas šuniukui patinka – ar skatinsime maistu, ar jis per slenkstį vysis kamuoliuką. Jeigu jam patinka kamuoliukas, per slenkstį metame kamuoliuką, šuniukas peršoka, mes jį paglostome, paskatiname. Jei jam patinka maistas, su juo darome tą patį“, – pataria D. Alešiūnas.

Tokia pradžia padės šuniukui apsiprasti ir pajausti, kas yra šuolis ir buvimas ore. Tuomet galima ant slenksčio padėti didesnį daiktą, kad šuniukas šoktų per aukštesnę kliūtį.

Paskui panašiu principu šuo yra pratinamas prie lanko.

„Lanko nekeliame aukštai, jis būna padėtas ant žemės. Šuniuką, aišku, su juo supažindiname, kad tai jam nebūtų naujiena, kad jis jo nebijotų. Darome lygiai tą patį – metame maistą ar kamuoliuką, – apie šuns dresavimo subtilumus pasakoja D. Alešiūnas. – Peršokusį per lanką šuniuką kviečiame peršokti atgal. Po truputį keliame lanką į norimą aukštį. Aišku, reikia atsižvelgti į šuniuko fizinius sugebėjimus. Jei tai mažas šuo, jis aukštai tikrai neiššoks. Jei šuo sunkus, stambus, lanko irgi negalima kelti aukštai.“

D. Alešiūnas siūlo ant lanko prikabinti įvairių kliūčių, pavyzdžiui, popieriaus, kad šuo įvairiose situacijose neišsigąstų garso ar panašiai. Jei lankui nukritus šuo išsigando, reikia palikti lanką gulėti ant žemės leidžiant šuniui jį apuostyti, apžiūrėti, pagraužti. Svarbiausia, kad šuo pamatęs lanką norėtų per jį šokti, tai turi būti jo draugas, sako D. Alešiūnas.

Išsamiau apie triuką „šuolis per lanką“ – laidos „Mūsų gyvūnai“ reportaže.