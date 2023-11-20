Naujienų srautas

В. Путин
Новости 1 мин. назад

"Досье": есть ещё одна яхта, связанная с Путиным - 71-метровая "Виктория"

Хельсинки
Новости 13 мин. назад

СМИ: Финляндия может полностью закрыть границу с Россией

Белорусско-литовская граница
Новости 54 мин. назад

На границе двое белорусов пытались сломать забор и перебросить в Литву 10 мигрантов

Елка в Висагинасе
Новости 1 ч. назад

Висагинас бросает вызов крупным городам Литвы - удивит рождественской елкой

Германский оружейный концерн Rheinmetall AG
Новости 1 ч. назад

В планах германского оружейного концерна Rheinmetall построить в Литве завод

Аэропорт в Каунасе
Новости 1 ч. назад

Информация о бомбах в Каунасском и Вильнюсском аэропортах не подтвердилась

Вильнюсский аэропорт
Новости 3 ч. назад

В аэропортах Вильнюса и Каунаса получены сообщения о заложенных взрывчатках - начата эвакуация

Хавьер Милей
Новости 4 ч. назад

Президентом Аргентины станет популист Хавьер Милей

Биржай
Новости 4 ч. назад

Биржай может лишиться своего главного рынка - на него нацелился Lidl

Полиция
Новости 5 ч. назад

Трагедия в Вилкавишкисе: подозреваемый в убийстве женщины врезался на автомобиле в дерево и погиб

Улица Ю. Гагарина
Новости 5 ч. назад

Улица Советская, Партизанская, Космонавтов. В муниципалитетах Литвы возникли вопросы по десоветизации пространств

На аукционе в Париже продали одну из шляп – символов Наполеона Первого
Новости 17 ч. назад

На аукционе в Париже продали одну из шляп – символов Наполеона Первого

В сериале «Корона» актриса Элизабет Дебики сыграла роль принцессы Дианы
Новости 23 ч. назад

Грусть королевы и призрак Дианы. На Netflix вышла первая часть финального сезона «Короны»

Варшава в 1944 году
Новости 23 ч. назад

МИД Польши создал группу по репарациям от РФ и ФРГ

Группа «Би-2»
Новости 1 д. назад

В России требуют признать группу «Би-2» «спонсорами терроризма» и отобрать все имущество

Вирус кори
Новости 1 д. назад

ВОЗ: Смертность от кори в мире выросла за год в 1,5 раза

Новости2023.11.20 12:48

СМИ: Финляндия может полностью закрыть границу с Россией

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.20 12:48
Хельсинки
Хельсинки / Shutterstock.com

Власти Финляндии в ближайшее время могут принять решение полностью закрыть погранпереходы на границе с Россией в связи с наплывом просителей убежища из третьих стран. Об этом в понедельник пишет финская газета Iltalehti с тем, что решение может быть принято уже в понедельник. Тогда погранпереходы закроются в ночь на среду.

На прошлой неделе финские власти закрыли четыре перехода на юго-востоке страны. Остались работать четыре КПП на востоке и северо-востоке, на границе с российской Карелией и Мурманской областью. Граждане Сомали, Сирии, Ирака и других стран после этого начали прибывать на погранпереход "Вартиус", который теперь оказался наиболее близким к Санкт-Петербургу работающим пунктом пропуска.

Финские власти считают, что Россия причастна к транспортировке просителей убежища к финской границе. После закрытия южных погранпереходов финская разведка предупреждала, что потенциальные просители убежища отправятся с Карельского перешейка в Костамукшу, в сотнях километрах к северу, а оттуда на переход "Вартиус". Так и произошло. "На этот случай было решено подготовить возможность закрытия всей восточной границы, чтобы Финляндия дала понять России, что не приемлет использование направляемой миграции в качестве средства давления", - пишет Iltalehti.

Официально о планах финских властей полностью закрыть границу пока не сообщалось.

Как пишет Север.Реалии, в Карелии развернули пункты временного размещения для мигрантов, которые пытаются попасть в Финляндию через КПП "Вартиус" . На месте работают сотрудники республиканского управления МЧС, - сообщает Север.Реалии. Ряд жителей Костомукши в соцсетях высказывают опасения по поводу "соседства с беженцами". Некоторые горожане пишут в соцсетях, что боятся выходить на улицы. По их подсчётам, на границе собралось уже более 50 человек.

По словам начальника погранперехода "Вартиус" Йоуко Киннунена, его российские коллеги прямо подталкивают иностранцев к тому, чтобы они отправились на финский КПП и попросили убежища. Российская сторона отрицает содействие мигрантам в попытках перейти границу.

Финляндия обосновала решение закрыть четыре погранперехода прежде всего соображениями безопасности. Спикер парламента страны Юсси Халла-ахо даже высказал предположение, что мигранты из стран Азии и Африки, которые прибывают из России и просят в стране убежище, могут быть связаны с российскими спецслужбами и ЧВК "Вагнер", активно работающими в африканских странах. С этим мнением, впрочем, в Хельсинки не все согласны. Как правило, проводятся параллели с ситуацией на границе Польши и Беларуси два года назад, когда при предполагаемом содействии белорусских властей в ЕС пытались прорваться тысячи мигрантов.

Радио "Свобода"

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

В. Путин
3 мин. назад

"Досье": есть ещё одна яхта, связанная с Путиным - 71-метровая "Виктория"

Белорусско-литовская граница
56 мин. назад

На границе двое белорусов пытались сломать забор и перебросить в Литву 10 мигрантов

Елка в Висагинасе
1 ч. назад

Висагинас бросает вызов крупным городам Литвы - удивит рождественской елкой

Германский оружейный концерн Rheinmetall AG
1 ч. назад

В планах германского оружейного концерна Rheinmetall построить в Литве завод

Аэропорт в Каунасе
1 ч. назад

Информация о бомбах в Каунасском и Вильнюсском аэропортах не подтвердилась

Вильнюсский аэропорт
3 ч. назад

В аэропортах Вильнюса и Каунаса получены сообщения о заложенных взрывчатках - начата эвакуация

Хавьер Милей
4 ч. назад

Президентом Аргентины станет популист Хавьер Милей

Биржай
4 ч. назад

Биржай может лишиться своего главного рынка - на него нацелился Lidl

Полиция
5 ч. назад

Трагедия в Вилкавишкисе: подозреваемый в убийстве женщины врезался на автомобиле в дерево и погиб

Улица Ю. Гагарина
5 ч. назад

Улица Советская, Партизанская, Космонавтов. В муниципалитетах Литвы возникли вопросы по десоветизации пространств

Вильнюсский аэропорт
2023.11.20 09:16

В аэропортах Вильнюса и Каунаса получены сообщения о заложенных взрывчатках - начата эвакуация

Варшава в 1944 году
2023.11.19 13:20

МИД Польши создал группу по репарациям от РФ и ФРГ

Хавьер Милей
2023.11.20 09:00

Президентом Аргентины станет популист Хавьер Милей

В сериале «Корона» актриса Элизабет Дебики сыграла роль принцессы Дианы
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.11.19 14:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Грусть королевы и призрак Дианы. На Netflix вышла первая часть финального сезона «Короны»

На аукционе в Париже продали одну из шляп – символов Наполеона Первого
2023.11.19 19:30

На аукционе в Париже продали одну из шляп – символов Наполеона Первого

Биржай
2023.11.20 08:46

Биржай может лишиться своего главного рынка - на него нацелился Lidl

Улица Ю. Гагарина
2023.11.20 07:45

Улица Советская, Партизанская, Космонавтов. В муниципалитетах Литвы возникли вопросы по десоветизации пространств

Полиция
2023.11.20 07:59

Трагедия в Вилкавишкисе: подозреваемый в убийстве женщины врезался на автомобиле в дерево и погиб

Белорусско-литовская граница
2023.11.20 12:07

На границе двое белорусов пытались сломать забор и перебросить в Литву 10 мигрантов

Германский оружейный концерн Rheinmetall AG
2023.11.20 11:17

В планах германского оружейного концерна Rheinmetall построить в Литве завод