СМИ: Финляндия может полностью закрыть границу с Россией

Власти Финляндии в ближайшее время могут принять решение полностью закрыть погранпереходы на границе с Россией в связи с наплывом просителей убежища из третьих стран. Об этом в понедельник пишет финская газета Iltalehti с тем, что решение может быть принято уже в понедельник. Тогда погранпереходы закроются в ночь на среду.

На прошлой неделе финские власти закрыли четыре перехода на юго-востоке страны. Остались работать четыре КПП на востоке и северо-востоке, на границе с российской Карелией и Мурманской областью. Граждане Сомали, Сирии, Ирака и других стран после этого начали прибывать на погранпереход "Вартиус", который теперь оказался наиболее близким к Санкт-Петербургу работающим пунктом пропуска.

Финские власти считают, что Россия причастна к транспортировке просителей убежища к финской границе. После закрытия южных погранпереходов финская разведка предупреждала, что потенциальные просители убежища отправятся с Карельского перешейка в Костамукшу, в сотнях километрах к северу, а оттуда на переход "Вартиус". Так и произошло. "На этот случай было решено подготовить возможность закрытия всей восточной границы, чтобы Финляндия дала понять России, что не приемлет использование направляемой миграции в качестве средства давления", - пишет Iltalehti.

Официально о планах финских властей полностью закрыть границу пока не сообщалось.

Как пишет Север.Реалии, в Карелии развернули пункты временного размещения для мигрантов, которые пытаются попасть в Финляндию через КПП "Вартиус" . На месте работают сотрудники республиканского управления МЧС, - сообщает Север.Реалии. Ряд жителей Костомукши в соцсетях высказывают опасения по поводу "соседства с беженцами". Некоторые горожане пишут в соцсетях, что боятся выходить на улицы. По их подсчётам, на границе собралось уже более 50 человек.

По словам начальника погранперехода "Вартиус" Йоуко Киннунена, его российские коллеги прямо подталкивают иностранцев к тому, чтобы они отправились на финский КПП и попросили убежища. Российская сторона отрицает содействие мигрантам в попытках перейти границу.

Финляндия обосновала решение закрыть четыре погранперехода прежде всего соображениями безопасности. Спикер парламента страны Юсси Халла-ахо даже высказал предположение, что мигранты из стран Азии и Африки, которые прибывают из России и просят в стране убежище, могут быть связаны с российскими спецслужбами и ЧВК "Вагнер", активно работающими в африканских странах. С этим мнением, впрочем, в Хельсинки не все согласны. Как правило, проводятся параллели с ситуацией на границе Польши и Беларуси два года назад, когда при предполагаемом содействии белорусских властей в ЕС пытались прорваться тысячи мигрантов.



Радио "Свобода"