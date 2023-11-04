Зеленский подписал закон о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах.

"Реализовали ещё один критерий для нашей евроинтеграции", – заявил он. Принятие этого закона было одним из семи требований Еврокомиссии к Украине как для кандидата в Евросоюз.

Закон разрешает нацменьшинствам использовать свой язык в рекламе, СМИ и в других сферах там, где они проживают. Также правительство обязуется обеспечить школы для нацменьшинств учебниками на их языке. Помимо этого, государство гарантирует поддержку и сохранение традиций и культурного наследия нацменьшинств.

В законе отдельно прописано, что пока в Украине введено военное положение в ответ на нападение России – и в течение полугода после его отмены или приостановки – на россиян некоторые его части не распространяются. Среди прочего, им не разрешается проводить в Украине мирные собрания, создавать совещательные органы и входить в составы межправительственных комиссий. Кроме того, никакие их мероприятия не будут финансироваться государством.

Части закона, связанные с языками нацменьшинств, не будут касаться русского в течение пяти лет после отмены или приостановки военного положения.

В грядущую среду, 8 ноября, Еврокомиссия должна дать оценку успехам Украины на пути в Евросоюз. Статус кандидата ей предоставили в июне 2022 года.

Радио Свобода