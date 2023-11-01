Накануне Велинес свет поминальных свечей залил кладбище Расу

В День всех Святых и накануне Велинес большие и малые кладбища страны залило море свечных огней. Фотографы LRT.lt запечатлели свет памятных огоньков, разлившийся по столичному кладбищу Расу.

1 ноября отмечается День всех Святых, очень важный праздник в христианском мире. 2 ноября – Велинес – день поминовения всех усопших.

Почитание ушедших – одна из важнейших традиций, поэтому в эти дни кладбища по всей Литве преображаются – родственники встречаются на могилах близких, делятся воспоминаниями и зажигают свечи. Свечи нередко зажигают и на тех могилах, которые давно уже никто не посещает.

Кладбище Расу накануне Велинес / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В День всех Святых LRT.lt приглашает виртуально посетить столичное кладбище Расу, освещенное сотнями свечей.