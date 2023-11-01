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Новости2023.11.01 18:51

Накануне Велинес свет поминальных свечей залил кладбище Расу

фотогалерея
LRT.lt
LRT.lt 2023.11.01 18:51
Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В День всех Святых и накануне Велинес большие и малые кладбища страны залило море свечных огней. Фотографы LRT.lt запечатлели свет памятных огоньков, разлившийся по столичному кладбищу Расу.

1 ноября отмечается День всех Святых, очень важный праздник в христианском мире. 2 ноября – Велинес – день поминовения всех усопших.

Почитание ушедших – одна из важнейших традиций, поэтому в эти дни кладбища по всей Литве преображаются – родственники встречаются на могилах близких, делятся воспоминаниями и зажигают свечи. Свечи нередко зажигают и на тех могилах, которые давно уже никто не посещает.

Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В День всех Святых LRT.lt приглашает виртуально посетить столичное кладбище Расу, освещенное сотнями свечей.

Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес
Кладбище Расу накануне Велинес
# Литва
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