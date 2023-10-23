Суд принял жалобу Дробязко, но отклонил ходатайство о приостановке декрета президента

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) объявил в понедельник, что принял к рассмотрению жалобу фигуристки Маргариты Дробязко, но отклонил ее ходатайство о временной приостановке действия указа президента Гитанаса Науседы, лишающего ее литовского гражданства.

Согласно пресс-релизу суда, М. Дриобязко в своей жалобе заявила, что решение президента о лишении ее предоставленного ей в порядке исключения гражданства "является немотивированным, а также не отвечает требованиям адекватности, ясности и достаточности изложения мотивов, применяемым к индивидуальным административным актам".

М. Дробязко придерживается позиции, что она не соответствует ни одному из условий утраты гражданства, установленных Законом о гражданстве, - не представляет угрозы национальной безопасности Литвы, не имеет в виду и не выражала публичную поддержку государству, которое представляет угрозу безопасности Литвы.

На просьбу приостановить действие указа М. Дробязко заявила, что, если действие указа не будет приостановлено, она испытает существенные негативные последствия, устранить которые будет невозможно, так как она не сможет воспользоваться своими правами гражданина Литвы до рассмотрения правового спора о законности указа.

Суд отклонил это ходатайство, посчитав, что негативные последствия, указанные заявителем, не могут считаться непоправимым или трудновосстанавливаемым ущербом.

"То обстоятельства, что заявитель больше не будет иметь возможности осуществлять права на свободное передвижение, проживание, экономическую деятельность в Литве или в других странах Евросоюза и не сможет голосовать, следует оценивать скорее как гипотетические и направленные на будущее как ее субъективное мнение", - заявил суд.

Фигуристка Маргарита Дробязко заявила в воскресенье, что обжаловала решение о лишении ее литовского гражданства. Об этом она сообщила в социальной сети.

Она также сообщила, что суд обязал президентскую канцелярию не позднее 30 октября предоставить все соответствующие материалы.

Российская спортсменка получила литовское гражданство в порядке исключения 30 лет назад за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны. Дробязко и ее муж Повилас Ванагас представляли Литву на различных чемпионатах.