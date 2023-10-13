Историк: "Литвинизм – это возможность для белорусов стать ближе к Западу, а Вильнюс принадлежит всем народам"

Проблема литвинизма - это псевдонаучная гипотеза, ее надо оставить в покое - так охарактеризовал порталу LRT.lt историк, директор Института Великого княжества Литовского (ВКЛ), доцент Университета Витаутаса Великого Рустис Камунтавичюс тему литвинизма, вызывающую все больше дискуссий в обществе. По мнению историка, нерадикальный литвинизм следует рассматривать как способ сближения белорусов с Западом, с которым они имеют исторические связи, и попытку отойти от России-агрессора.

В настоящее время существует несколько направлений литвинизма. Одно из них - это радикальная, крайняя националистическая идея о том, что Литва не является главной наследницей Великого княжества Литовского, а другое, более умеренное с националистической точки зрения, утверждает, что белорусы, тогдашние гуды, были самым многочисленным этносом в Великом княжестве Литовском, что в историческом плане было важнейшим этапом белорусской истории.

По мнению Камунтавичюса, основные споры в обществе возникают из-за того, что до сих пор предпринимаются попытки разделить исторические периоды, но, по его мнению, прошлое нельзя разделить и не стоит ставить вопросы заново.

- По Вашей оценке как историка, имеет ли литвинизм историческую основу? Где лежат истоки этой концепции?

- Существует множество определений литвинизма, литовцы предпочитают одно, белорусы - другое. Проблема в публичной сфере заключается в том, какое определение использовать. В Литве, как его определяет Департамент государственной безопасности (ДГБ), как его определяет литовская Википедия, теория очень радикальная, бизируется на истории ВКЛ, и здесь утверждают, что белорусы ее пытаются присвоить.



Это зародилось в Беларуси в 1980-е годы благодаря работам Юозаса Ермалавичюса. Потом, после 2000 года, к концепции литвинизма никто не возвращался, она осталась на форумах, в радикальных группах, которые почему-то очень заметны и слышны здесь, в Литве, и поэтому мы делаем из этого большую трагедию.

Белорусы отмечают альтернативный День независимости 26 марта 2023 года / L. Balandis/BNS

В самой Беларуси эта концепция литвинизма признана псевдонаучной, и никто ее всерьез не воспринимает. У нас сложная геополитическая ситуация, поэтому такой способ разделения народов очень полезен для России.

После 2000 года к концепции литвинизма никто не возвращался, она осталась на форумах, в радикальных группах, которые почему-то очень заметны и слышны здесь, в Литве, и поэтому мы делаем из этого большую трагедию.

Другая проблема заключается в том, что литовцы иногда путают литвинизм с историческим нарративом, который доминирует в Беларуси.

- Что это за нарратив?

- Современное восприятие белорусского прошлого, которое преподается в школах, которое находится в публичной сфере, - это линия на то, что ВКЛ было частью белорусской истории. Литовцы не были оккупантами, поляки не были оккупантами, но гуды, вместе с литовцами, вместе с поляками, построили ВКЛ.

Теперь литовцы этого боятся. Боятся по нескольким причинам. Во-первых, они думают, что белорусы присваивают себе нашу историю и что таким образом они могут отобрать у нас ВКЛ. Это бред. Как можно отнять прошлое?

- Журналист Витаутас Бруверис сказал, что мы научились делить историю с поляками. Может быть, и с белорусами научимся? Что Вы думаете по этому поводу?

Рустис Камунтавичюс / K. Petrošienės nuotr.

- Делить нам нечего. Почему некоторые думают, что история - это торт, принес нож и делишь? Это не так. Уже лет 100 как все знают, что история пишется в ретроспективе, от сегодняшнего дня к прошлому. Наше сегодня может отличаться от современности поляков или белорусов. Это значит, что каждый из нас смотрит на прошлое по-своему.

Вильнюс может быть одновременно белорусским, литовским, польским и еврейским. Западные историки не делают из этого проблему. Если мы начинаем делить вещи, проводить демаркационные линии, то мы знаем, к чему это приводит.

Историческое повествование - это историческое повествование. У каждого народа есть своя история. Вильнюс принадлежит всем народам, и не надо делать из этого проблему. Если вы начнете делать из этого проблему, вы создадите фикцию и будете переживать по этому поводу.

- Можно ли поэтому считать, что для историков литвинизм не является проблемой?

- Конечно, нет. Разве что есть историки, которые делают из него проблему, но в принципе он не является проблемой для исторической науки и для свободного западного мира. Это просто нелогично, это не научная вещь, это просто одна из гипотез, а гипотез много и разных.

Белорусы в Литве (ассоциативное фото) / S. Lisausko / BNS nuotr.

Белорусское видение ВКЛ не менее ценно, чем литовское. Литовцы говорят, что ВКЛ было литовским государством, белорусы говорят, что это было белорусское государство. Обе стороны правы. Но ни одна из сторон не собирается ничего с этим делать. Киев тоже входил в состав ВКЛ, но это не значит, что мы собираемся его вернуть. Белорусы думают так же. Вильнюс тоже белорусский, там выходили первые книги, там были первые белорусские школы,



Вильнюс также польский, там находился самый главный польский университет, но ни поляки, ни белорусы не собираются идти и забирать его обратно. Если бы литвинисты пришли и сказали: "Мы соберемся в четверг с танками и пушками и пойдем отбирать Вильнюс", тогда можно было бы беспокоиться. Но этого никто никогда не скажет, также как литвинисты никогда не скажут: "Мы возьмем Киев".

То, что Вильнюс является частью их идентичности, для нас хорошо. Если ВКЛ и Вильнюс станут частью их истории, они станут ближе к нам и дальше от Москвы. Если же мы сделаем все возможное, чтобы они не имели с нами ничего общего, они уедут в Москву.

Еще одна интересная вещь, которую я заметил, общаясь с белорусами, - это то, что мы, литовцы, очень скептичны, мы говорим, что ничего не достигли, что мы незрелые, а белорусы хотят быть нами. Мы сами не очень ценим литовскую идентичность, а тут целая страна, причем в три раза больше по населению, которая хочет быть нами и смотрит на нас как на что-то ценное, с уважением. А мы говорим, что нам не нужны друзья, и посылаем их сторону Москвы.

- А не кажется ли вам, что в этой попытке законсервировать историю есть что-то большее? Может быть, мы боимся совсем не белорусов и не литвинизма?

- Мы всего боимся, комплексы, фобии, и иногда даже интеллектуальная часть общества их поддерживает. Этот страх очень глубок. Мы говорим, что белорусы незрелые и находятся в поисках новой идентичности, но мы сами незрелые. Мы не справляемся со своими страхами, мы сами придумываем фантомы и сами их боимся.

Литва - единственная страна в мире, говорю по своему опыту, у которой есть два флага. Мы вывешиваем их у каждого учреждения. Ни в одной другой стране такого нет.

На митинге белорусской оппозиции в Вильнюсе / E.Blaževič/LRT nuotr.

- Что это символизирует?

- Желтый, зеленый и красный цвета символизируют Литву XX века, относительно небольшую, но литовскую республику, максимально демократичную и либеральную. Витис - это империя. Когда у вас справа империя, а слева крошечная республика, то, с одной стороны, это символизирует огромную территорию, претензии и мощь, а с другой - сдержанность, зрелость, скромность. В то же время вы транслируете это. Я думаю, что в итоге победит один из них, и я надеюсь, что это будут желтый, зеленый и красный цвета.

Со стороны это выглядит незрело. Нация в 2 миллиона человек несет флаг Витиса с претензиями, говорит нашим соседям, что мы не так смотрим на прошлое, что они что-то у нас забирают, что мы прошли от моря до моря.

- Зачем нам это нужно? Зачем нам два флага?

Белорусы протестуют в Вильнюсе (апрель 2022) / E. Blaževič/LRT

- Не нужны. Это результат наших фобий. Если у нас есть нация, если мы ее как-то консолидируем, то мы должны договориться о том, что для нас важно. Сейчас у нас два противоположных символа - это связано с незрелостью, с внутренними проблемами.

- Можно ли сказать, что эта незрелость, как Вы говорите, связана с синдромом маленькой страны? Мы все еще думаем, что мы маленькие, что есть много критериев, по которым нам еще нужно догонять Запад?

- У нас есть все: у нас есть история, у нас есть страна, но мы считаем, что у нас ее нет. У нас есть чувство неполноценности, которое идет от того, как мы видим мир. Некоторые страны еще меньше, у них еще меньше истории, но они сильнее, или, по крайней мере, они преподносят себя таковыми.

Белорусы протестуют в Вильнюсе / B. Gerdžiūnas/LRT

Люксембург, Лихтенштейн, конечно, чувствуют себя по-другому, дело не в истории или прошлом, дело в нас, мы не справляемся.

- Если вернуться к литвинизму, то вы в одной из своих статей написали, что у концепции литвинизма нет будущего. Почему?

- Концепция литвинизма, которая используется радикалами, которая также выдвигалась ДГБ, что белорусы захватывают историю, она, конечно, не имеет будущего, ее никто не использует. Непонятно, кто эти радикалы, может быть, это российские тролли. Зачем нам такие вещи, зачем их разрабатывать?

Если бы россияне хотели напасть на Вильнюс, они бы точно не стали искать историю - им бы не нужен был литвинизм. Если радикалы увидят, что теория литвинизма не работает, они придумают что-то новое, но к истории это не имеет никакого отношения. Белорусская идентичность, культура после Второй мировой войны - самая пацифистская в Европе. Они едят картошку, молятся, чтобы не было войны. И оппозиция, и позиция просто хотят, чтобы их оставили в покое и они жили своей жизнью.

Протест белорусов Литвы против вето президента на закон о национальных санкциях / Б. Герджюнаса/фото LRT

- То есть проблема не в истории, а в наших головах?

- Да. Мы создаем проблему, она могла бы оставаться проблемой, но геополитическая ситуация очень сложная, и если мы будем развивать проблему дальше, то конфликт усилится. Нужно ли нам это, когда россиянин стоит на границе?