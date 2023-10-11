Литва займется тремя новыми проектами по восстановлению Украины на 1 млн евро

Литва готовится реализовать три новых проекта по реконструкции Украины, на которые будет выделен почти 1 млн евро.

Их реализацию одобрил литовский Кабмин на заседании в среду.

"Проекты, реализуемые Литвой, очень благосклонно оцениваются ею самой, Украиной и партнерами, потому что мы действительно делаем дела на местах, они движутся, есть успех, они открываются, дети ходят в детский сад или будут ходить в школу, поэтому все эти работы действительно очень ощутимы", - выступила на совещании канцлер правительства Гедре Бальчитите.

Будет реализован трехлетний проект «Цифровой 3D-инструмент территориального планирования для органов самоуправления Украины», стоимость которого составляет 426 тысяч евро, проект «Оборудование здания детского сада в Бородянке и благоустройство наружной инфраструктуры», стоимостью полмиллиона, будет реализован за пять месяцев, а ведется подготовка к ремонту школы в Снигуровке, который начнется через шесть месяцев и обойдется в 68 тысяч евро.

По словам канцлера, сейчас готовится долгосрочная концепция, которая поможет "больше не обременять правительство каждым конкретным проектом". В то же время приоритет будет отдан тем проектам, в которых Литва может внести наиболее эффективный вклад.

Литва уже построила в Бородянке мобильный городок для 36 семей стоимостью 940 тысяч евро и за 4,9 млн евро восстановила детский сад в Ирпене, на 7,9 млн евро провела реконструкцию Бородянского лицея и реализовала другие проекты.