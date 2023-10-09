"Все сровняют с землей": из-за строительства Rail Baltica в Сувалкии будет снесено 180 частных зданий

Некоторые жители Сувалкии потеряют свои дома и землю из-за строительства железнодорожной линии Rail Baltica. В Мариямпольском и Кальварийском муниципалитетах более полутысячи земельных участков будут изъяты для общественных нужд, а около 180 зданий придется снести. Жители возмущены отсутствием информации.

"Все придется сносить, все постройки. Весь дом, все сровняют с землей", - говорит Альгирдас Науялис, фермер, который строит свой загородный дом уже три десятилетия. Здесь есть ферма, хозяйственные и производственные постройки.

"Только в углу туи будут защитным забором. От первой рейки до дома - 60 метров", - говорит он.

Семье фермера придется переехать из своего дома, когда будет построена новая железнодорожная линия, и еще три соседских дома также будут снесены.

Фермер говорит, что не знает, где ему придется жить.

"Никто не ведет переговоров с людьми. Есть банковские обязательства. Земля куплена, техника куплена. Есть обязательства перед банком, я не знаю, куда мне все девать, как со всеми расплачиваться", - с сожалением говорит фермер из муниципалитета Кальвария.

Дома, которые будут снесены при строительстве Rail Baltica в Паневежском районе / LRT stop kadras

Некоторые фермеры нанимают адвокатов и готовят жалобы в Европейскую комиссию.

"Сейчас мы как будто утверждаем специальный план, а ответов для людей нет. Я не вижу проблемы в том, чтобы ответить, сколько будет составлять их стоимость, тогда у них появится альтернатива. Остаться или переехать. Какова будет звуковая вибрация?"- говорит мэр Калварии Нериюс Шидлаускас.

Часть земли рядом с парком Вилтис планируется изъять из общественного пользования для строительства новой железнодорожной линии. В этом парке, созданном десять лет назад, проводятся образовательные мероприятия для людей с ограниченными возможностями и имеется специально созданная инфраструктура.

"Я написала жалобу и попросила поставить забор, не знаю, предусмотрен ли в их проекте защитный забор, я попросила поставить забор, - говорит Мария Ражинскене, руководитель Мариямпольского отделения сообщества инвалидов "Вильтис". - Никто не сможет к нему подойти, будут вырыты канавы, и никто не придумал никаких планов".

Rail Baltica / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Промоутеры и исполнители проекта Rail Baltica встретились с жителями Сувалкии. Люди обеспокоены тем, как им будет выплачиваться компенсация, и жалуются на проектные решения.

"Зачем строить все это в сельской местности? Вы не учитываете интересы людей, а решаете чужие проблемы", - сказал один из пришедших на встречу мужчин.

"Будете ли вы решать вопрос с отнятыми землями и с человеком, который потеряет свою собственность, в соответствии с Конституцией, где сказано, что она должна быть оценена и решена справедливо?" - спросила одна женщина.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций заверяют, что потеря земли и снесенные хозяйственные постройки будут должным образом компенсированы и что экономить на этом не будут. Будут привлечены независимые оценщики недвижимости.

Rail Baltica / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

"Жилые дома, которые построены на земле, дополнительно рассчитываются по восстановительной стоимости. Люди будут рассчитываться по рыночной и восстановительной стоимости. Каждое дерево будет учитываться", - говорит Витаутас Палевичюс, руководитель группы развития инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций.

В муниципалитетах Мариямполе и Кальвария планируется изъять под общественные нужды более полутысячи земельных участков и снести около 180 зданий.