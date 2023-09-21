Главы комитетов Сейма Литвы надеются, что разногласия между Киевом и Варшавой - временные

Руководители комитетов Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) и иностранных дел (КИД) надеются, что разногласия между Варшавой и Киевом относительно поставок зерна и военной поддержки Украины прекратятся после октябрьских выборов в Польше.

"Я надеюсь, что это совершенно временное, абсолютно временное (разногласие - BNS) до выборов (...), надеюсь, через пару недель все закончится. Я думаю, что двум президентам нужно поговорить, с Моравецким нужно поговорить и успокоиться", - заявил журналистам в Сейме в четверг председатель КНБО Сейма Лауринас Касчюнас, имея в виду премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Я думаю, давайте подождем выборов, и эти вопросы будут решены (...). Мы надеемся, что это временный вопрос политической конъюнктуры, и я очень желаю полякам продолжать то, что они делают - они делали замечательную работу", - добавил глава комитета.

Его также поддержал председатель Комитета по иностранным делам Сейма Жигимантас Павилёнис.

"С этим и связано", - сказал глава КИД отвечая на вопрос, связаны ли разногласия с предстоящими выборами.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября.

Поскольку спор между Польшей и Украиной углубляется по поводу импорта украинской сельскохозяйственной продукции, Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет оружие Киеву, потому что хочет обеспечить собственную армию.

По мнению Кащюнаса, Польша всегда была "ключевой страной" в оказании поддержки Украине и обеспечении ее логистики, и "не надо расстраиваться из-за неверно сказанного слова с одной из сторон".

Он также предупредил, что заявления Варшавы могут послать негативный сигнал Западу.

"Всегда следует различать, на каком-то уровне, где вы можете создавать политические бури, где вы можете делать то, что необходимо сделать. Мы должны понимать: если мы прекратим поддержку, это сигнал всем прекратить поддержку, даже если усталость не в нашем регионе. Это значит, что россияне могут идти вперед, тогда у нас всех здесь возникнут серьезные проблемы европейской безопасности, даже с прагматической точки зрения, а что уж говорить о судьбе украинцев", - заявил Кащюнас.

"Я думаю, это должен быть искренний разговор между высшими руководителями обеих стран, конечно, с некоторым участием американцев, и мы можем поговорить (...), эта инициатива может приветствоваться, но будет ли она судьбоносной - это отдельный вопрос", - заявил глава КНБО.

Он обещал вместе с Павилёнисом проводить дипломатический диалог между государствами по «собственным каналам».

Споры между Польшей и Украиной разгорелись после того, как Варшава продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции, несмотря на то, что Евросоюз снял собственные ограничения.

Польша вызвала посла Украины в знак протеста против высказываний президента Владимира Зеленского в ООН на фоне обострения спора по поводу экспорта зерна из Украины.

Лидер Украины заявил, что некоторые страны лишь делают вид, что поддерживают его страну.

Премьер-министр Польши заявил в четверг вечером, что "мы больше не передаем оружие Украине, потому что теперь мы вооружаем Польшу более современным оружием".

"Премьер-министр (М. Моравецкий - BNS) сказал, если я правильно понял, что мы ужесточим нашу позицию, если и этот тон жёстче. Но я понял, что официальный тон Киева был как раз в том ключе, что давайте пригасим эмоции, реакции и будем действовать все вместе. И именно этого мы хотим пожелать", - заявил Павилёнис.

"Конечно, мы не поддерживаем это решение (Польши - BNS) относительно зерна, мы считаем, что мы все должны помочь Украине в это время. И я очень надеюсь, что мы сохраним эту стратегическую линию еще до выборов, так как здесь, в Сейме, все партии поддержали приглашение Украины в НАТО, и независимо от выборов в нашей стране, в Европе или где-то за пределами Европы, мы будем стратегически работать для победы Украины и поражения России", - сказал он.

Он подчеркнул, что Западные страны должны сдержанно поднимать свои национальные интересы для достижения общей цели - продвижения Украины в стремлении к членству в Европейском Союзе.

"Если мы все будем смотреть только на свои интересы, Украина никогда не вступит в Европейский Союз. Давайте поймем это, давайте поймем, что мы стремимся к общему благу, мы стремимся к историческому решению присоединения Украины, и давайте научимся идти на компромиссы между нашими интересами и интересами украинцев (...). И мы очень желаем этого нашим польским братьям", - сказал Павилёнис.