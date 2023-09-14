Кризис общественного транспорта в Вильнюсе: маршруты сокращаются, некоторые водители в запое, а молодежь не хочет работать

Власти Вильнюса надеются пересадить граждан с автомобилей на общественный транспорт, хотя не могут обеспечить нормальное его функционирование. В конце прошлого года система общественного транспорта столицы была скована забастовкой водителей, продолжавшейся почти три недели.

В этом году с наступлением осени жители Вильнюса вновь столкнутся с подобными проблемами, поскольку один из перевозчиков - ЗАО "Трансревис" - переживает нелегкие времена в связи с нехваткой водителей. Пока вильнюсцы терпят неудобства и ждут инициативы мэра, перевозчик ищет работников за границей.



Автобусы ходят только каждые полчаса

Автобусный маршрут 4G очень популярен в Вильнюсе. Обычно автобусы этого маршрута переполнены и ходят каждые пять минут. Точнее, так было до 5 сентября. Как сообщило в тот день JUDU, из-за трудностей, которые испытывает компания «Трансревис», она не может обеспечить качественное обслуживание на этом и некоторых других маршрутах.

"Важная информация для пассажиров общественного транспорта - один из операторов общественного транспорта, ЗАО "Трансревис", испытывает нехватку водителей. Сегодня утром, днем и вечером рейсы по расписанию на автобусных маршрутах 4G, 7, 14, 26, 43, 55 выполняться не будут. Обратите внимание, что автобусный маршрут 4G будет ходить каждые 10-12 минут вместо обычных 5-6 минут, а в определенное время сегодня - каждые 30 минут", - сообщила компания JUDU 5 сентября.

Жители города также незамедлительно отреагировали на сокращение рейсов.

Общественный транспорт в Вильнюсе / E. Blaževič/LRT nuotr.

"А как будут компенсированы пассажирам эти "временные неудобства"? Будут ли снижены тарифы на проезд? Или простого "извините" будет достаточно?" - риторически спросил один из жителей Вильнюса.

"Компания не выполняет своих обязательств, так зачем с ней разбираться? Это что, чей-то зять или дальний родственник? Даешь им несколько дней на исправление ситуации, а если они этого не делают, то просто ищешь другую компанию, которая обеспечит столице комфортный проезд", - возразила другая женщина.

Другой житель Вильнюса в беседе с LRT.lt сказал, что ему до сих пор не хватает инициативы мэра столицы Валдаса Бенкунскаса по решению проблемы, и что этот сценарий в какой-то степени напоминает ему предыдущую забастовку водителей.

"Во время предыдущей забастовки все упустили роль Шимашюса как лидера города, а нынешний мэр также промолчал и не представил плана, как он обещает решить проблему. А проблемы есть, потому что люди вынуждены ждать на остановках по полчаса и более. Наконец, когда автобус приходит, он часто оказывается просто переполненным. Так получилось, что сейчас жаркий сентябрь, и передвигаться на общественном транспорте совершенно неудобно", - подчеркнул он.

Перевозчик обязан подготовить план

Общественный транспорт в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Несмотря на то, что горожане громко призывают городские власти расторгнуть договор с перевозчиком "Трансревис", по крайней мере, на данный момент, похоже, этого делать не собираются и ищут другие пути решения проблемы.

"У нас есть договорные обязательства с перевозчиком. К сожалению, перевозчик не оценил должным образом организацию работы и человеческие ресурсы, необходимые для сентября месяца, когда на маршрутах больше автобусов и требуется больше водителей. В договоре с перевозчиком прописано, что он должен позаботиться о человеческих ресурсах, чтобы обеспечить обслуживание маршрутов", - сказала порталу представитель JUDU Грета Василяускайте.

По ее словам, в настоящее время все три стороны - JUDU, муниципалитет и компания "Трансревис" - активно сотрудничают и работают над поиском решений, обеспечивающих перевозку пассажиров.

"Для этого оператор должен составить расписание с меньшим количеством транспортных средств и утрированным графиком, чтобы не было больших разрывов между рейсами. Оператор также должен подготовить план, в соответствии с которым он будет работать, чтобы количество транспортных средств на маршрутах было достаточным для удовлетворения спроса в городе", - пояснила Г. Василяускайте.

В свою очередь, муниципалитет в комментарии порталу сообщил, что ситуация отслеживается и что перевозчик обязан найти решение, если столкнется с трудностями. Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас не сообщил, рассматривается ли вопрос о расторжении договора с "Трансревис".

Общественный транспорт в Вильнюсе / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Муниципалитет внимательно следит за ситуацией, связанной с нехваткой водителей и меньшим, чем планировалось, количеством маршрутов, обслуживаемых ЗАО "Трансревис". Чтобы уменьшить неудобства для пассажиров было скорректировано расписание движения автобусов, чтобы компенсировать временные разрывы между рейсами, но это лишь временное решение. На встрече с ЗАО "Трансревис" муниципалитет подчеркнул, что количество маршрутов не гарантировано, что нарушает положения подписанного договора, и поэтому руководители компании обязаны срочно искать решения", - сказал Г. Грубинскас, специалист по связям со СМИ отдела маркетинга и коммуникаций.

Мнения разделились

Янина Манкене, руководитель профсоюза работников ЗАО "Трансревис", призналась LRT.lt, что в настоящее время существует реальная нехватка работников - только в ее коллективе не хватает как минимум 5-6 водителей.

По ее словам, проблема заключается в том, что значительная часть водителей "Трансревис" - люди старшего возраста, а молодых сотрудников привлечь сложно. Последних отпугивает не только необходимость рано начинать или поздно заканчивать работу, но и предлагаемая зарплата.

"У нас нормальные условия труда, но, может быть, дело в зарплате. Конечно, мы начинаем работать рано, около 4 часов утра. Если мы начинаем работать днем, то заканчиваем поздно. Это, конечно, не для всех. Проблема возникает только тогда, когда нет работников, если их не хватает, то другим приходится чаще выходить на работу", - рассказала порталу Я. Манкене.

Однако опрошенный LRT.lt водитель "Трансревис", пожелавший остаться неизвестным, придерживается несколько иного мнения. По его словам, около 50-60% работников в компании пенсионного возраста и решают уйти на длительный отдых или уже готовятся к выходу на пенсию в ближайшее время. Есть также часть водителей, злоупотребляющих алкоголем, от чего страдают не только другие сотрудники компании, но и горожане.

Общественный транспорт в Вильнюсе / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

"Они иногда пьют неделю и более. И чтобы не потерять работу, оформляют больничные листы. Тогда руководство просит выйти на работу других водителей. Все бы хорошо, но никто не хочет платить двойную зарплату за дополнительную работу, поэтому часто водители просто сидят дома", - говорит сотрудник "Трансревис".

По его словам, нежелание зарабатывать дополнительные деньги также неудивительно, поскольку водителям часто поручают дополнительную работу, которая опять же не оплачивается.

"Городские власти вложили 7 млн. евро в новые компостеры, а мы все равно должны продавать билеты, когда едем. За продажу билетов никто не доплачивает. Нужно смотреть на дорогу, открывать и закрывать двери, думать о безопасности, продавать билеты во время движения и т.д. В конце концов, это большая ответственность", - пояснил он.

Ищут работников за рубежом

В беседе с LRT.lt член правления ЗАО "Трансревис" Владас Дапкус сообщил, что в настоящее время компании не хватает около 30 водителей для качественного обслуживания маршрутов. Представитель компании заверил, что сотрудники получают справедливую оплату за дополнительную работу, но добавил, что желающих работать сверхурочно не так много.

Владас Дапкус / V. Skaraičio / BNS nuotr.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли в компании есть сотрудники, которые периодически злоупотребляют алкоголем и в результате берут больничные, Дапкус не стал скрывать, что такая проблема существует. Однако он подчеркнул, что у пьяных водителей нет возможности выйти на рейс.

"У нас жесткий контроль, алкотестеры, и если есть запах алкоголя, нельзя отправиться в поездку пьяным. <...> Но то, что они берут больничные листы, - это факт, и с этим трудно что-то сделать. Если медперсонал выдает больничные листы, значит, мы должны верить, что они больны", - сказал член совета директоров.

В. Дапкус заверил, что компания старается найти новых сотрудников для выполнения своих обязательств по перевозке пассажиров. В качестве одного из возможных решений представитель "Трансревис" назвал привлечение иностранных водителей, а также регулярные контакты со службой занятости.

Общественный транспорт в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"В настоящее время мы ведем переговоры с миграционной службой и пытаемся привлечь к работе граждан третьих стран. Работа со службой занятости ведется давно. Просто на местном рынке не так много водителей, которые хотели бы работать. Мы пытались привлекать водителей из других районов, но им слишком трудно в Вильнюсе. <...> До пандемии у нас не было проблем. Но когда маршруты резко сократились, возникли проблемы, потому что водители изменили специфику своей работы: одни стали водителями-дальнобойщиками, другие - строителями и т.д.", - рассказал порталу Дапкус.