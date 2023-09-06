Анушаускас: "Число наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси сокращается"

Число наемников группировки «Вагнер» в Беларуси сокращается, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Из открытых источников я могу только отметить, что наблюдается динамичный спад. Они распределяются, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию - или в "отпуск" - по повторной вербовке в другие военные компании», - заявил литовский министр журналистам в среду.

«Ситуация совершенно иная, чем была три недели назад», - добавил он.

В начале августа Литва и Польша заявили, что в Беларуси около 4 тысяч наемников этой частной военной компании.

Они начали переезжать в Беларусь после неудавшегося мятежа в России.