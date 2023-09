NYT: Ким Чен Ын может приехать в Россию для обсуждения поставок оружия

Москва и Пхеньян пока официально не комментировали сообщение The New York Times.

The New York Times уточняет, что встреча Ким Чен Ына и Путина может состояться во Владивостоке, куда северокорейский лидер может прибыть на поезде. Наиболее вероятные даты – 10-13 сентября, когда во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум. Однако источники не исключают и того, что переговоры пройдут в Москве.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын может в сентябре нанести визит в Россию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Как утверждается, северокорейский лидер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить сотрудничество в оружейной сфере.

