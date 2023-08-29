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Новости2023.08.29 13:56

ЦБ Литвы: банки переведут авансом более 50 млн евро взноса солидарности

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BNS, LRT.lt 2023.08.29 13:56
Центральный банк Литвы
Центральный банк Литвы / Фото Э. Блажевич/LRT

Литовские коммерческие банки и другие кредитные учреждения на этой неделе перечислят первый взнос временного налога солидарности – более 50 млн евро, сообщает Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

Член правления БЛ Симонас Крепшта говорит, что в связи с исключительными обстоятельствами, после внезапного и быстрого увеличения прибыли некоторых банков, Центральный банк предложил пакет мер, чтобы банки страны могли бы способствовать потребностям общества без негативного влияния на финансовую стабильность.

"Мы видим, что меры приносят свои плоды - банки вносят солидарный и значительный вклад в финансирование обороны страны", - отметил Крепшта в пресс-релизе.

Банки должны внести авансовый депозит до 31 августа, а полную сумму сбора за 2023 год — до 15 июня следующего года.

Налог рассчитывается с чистого дохода по процентам, превышающего более чем на 50% средний доход за последние четыре года. Налог был введен для банков страны в этом году в связи с предположением о получении ими более 1 млрд. евро прибыли, которая считается неожиданной – они получают прибыль от повышения процентных ставок Европейским Центральным банком (ЕЦБ).

Государство надеется собрать с банков около 400 млн евро за два года и использовать их для оборонной, военной и гражданской транспортной инфраструктуры.

В первом квартале текущего года банковский сектор заработал 258,4 млн евро прибыли – почти в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

# Литва
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