Потребность в продовольствии чрезвычайно возросла: будет ли зима для жителей Литвы еще более трудной?

Пока общественность говорит о росте заработной платы, другая часть статистики показывает суровую реальность: число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, за год увеличилось почти на 12%. Эксперты предупреждают, что зимой ситуация может стать еще хуже.

Потребность в помощи растет

По данным Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ), потребность в продовольственной помощи по сравнению с прошлым годом увеличилась на 22 000 человек.

Как сообщили LRT.lt в министерстве, на продовольственную помощь могут претендовать и люди, спасающиеся от российской войны в Украине. По данным министерства, таких людей насчитывается более 16 тыс. человек.

"Это одна из причин увеличения числа обратившихся. Кроме того, учитывая, что уровень утвержденной правительством государственной поддержки с каждым годом увеличивается, некоторые люди, чей доход не увеличивается, также имеют право обратиться за продовольственной помощью", - подчеркивается в ответе.

Согласно МСЗТ, требования к изменению размера помощи от государства утверждаются приказом министра социальной защиты и труда. Одним из условий является то, что среднемесячный доход человека не должен превышать 1,5-кратный размер государственной помощи в месяц (235,50 евро в 2023 году).

Бедность / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным министерства, раздача продуктов питания осуществляется шесть раз в год - в феврале, апреле, июне, августе, октябре и декабре.

"Выдача продуктов питания и средств гигиены является поддержкой нуждающихся со стороны Европейского Союза (ЕС) и представляет собой лишь одну из мер помощи, позволяющую человеку, живущему в крайне тяжелых условиях, сохранить хотя бы небольшую часть собственных средств, чтобы потратить их, например, на покупку лекарств, оплату счетов и т.д.", - говорится в ответе.

Кроме того, когда человек приходит в муниципалитет или местное самоуправление, чтобы заполнить заявление на получение такой поддержки, у социальных работников есть возможность ближе познакомиться с ним и предложить другие способы помощи в зависимости от его ситуации.

По данным Министерства, в последние годы в Литве были приняты важные меры по снижению уровня бедности: увеличены пособия по безработице, повышены доходы, поддерживаемые государством, усовершенствовано законодательство о пособиях по социальной помощи. Введено всеобщее пособие на ребенка, а также дополнительное пособие для инвалидов и детей из многодетных и неблагополучных семей.

Продовольственный банк / Maisto bankas

"В настоящее время проводится оценка рекомендаций, содержащихся в докладе "Исследование достаточности минимального дохода в 2022 году", и осуществляется системный анализ пособий и пенсий, гарантирующих минимальный доход населения. В четвертом квартале 2023 года планируется подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, в том числе по совершенствованию правового регулирования денежной социальной помощи нуждающимся", - говорится в сообщении министерства.

Подготовка к увеличению нагрузки

Симонас Гуревичюс, глава Продовольственного банка (Maisto bankas), сказал LRT.lt, что не только данные Европейского фонда помощи свидетельствуют об увеличении числа обратившихся за помощью.

"Данные Eurostat также показывают, что 8,3% населения ЕС не могут позволить себе каждый второй день есть мясо, рыбу или столь же дорогие вегетарианские продукты. По сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на один процентный пункт, а число людей, которым грозит бедность, в ЕС выросло на 2,2 процентных пункта по сравнению с 2021 годом", - сказал он.

Бедность / E.Blaževič/LRT nuotr.

По его словам, это серьезный знак для продовольственных банков, поскольку число людей, которые больше не могут обеспечить себя полноценным питанием, растет.

"Европейские продовольственные банки, в том числе и Продовольственный банк Литвы, должны готовиться к увеличению нагрузки, если они хотят протянуть руку помощи каждому, поскольку питание - это социальное право. Нам придется мобилизовать больше финансовых, человеческих и продовольственных ресурсов, и то, как будет работать организация, во многом зависит от пожертвований и волонтерства людей доброй воли и бизнеса", - подчеркнул С. Гуревичюс.

"Когда речь идет об отсутствии продовольственной безопасности, важно также решать проблему пищевых отходов. По оценкам, в настоящее время в Литве ежегодно выбрасывается почти 400 000 тонн продовольствия. Продовольственный банк спасает более 6100 тонн фруктов, овощей, молока и мясных продуктов в год, которые могли бы быть уничтожены, но благодаря ему попали на столы менее обеспеченных людей", - сказал Гуревичюс.

Продовольственный банк / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Пакеты помогают сэкономить немного денег

Менеджер по связям с общественностью Литовского Красного Креста Люка Лесаускайте сообщила LRT.lt, что продовольственная программа координируется в Алитусе, Висагинасе, Рокишкисе, Кретинге и Шилуте. По ее словам, число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, растет довольно быстро.

"Часто к нам обращаются за помощью люди, бежавшие от войны в Украине. Увеличивается и число людей, чьи доходы снижаются из-за инфляции и роста цен. Люди с низкими доходами признаются, что получаемые ими продовольственные посылки помогают им сэкономить немного денег и часто являются единственной помощью, которую они получают от страны в ожидании зарплаты или пособия", - прокомментировала Лесаускайте.

Продовольственный банк / „Maisto banko“ nuotr.

По ее словам, в июне, когда в последний раз раздавались продуктовые посылки, в них входили органическое рапсовое масло, макаронные изделия, куриные и свиные консервы, рисовая и овсяная крупы, консервированная фасоль.

"Среди средств гигиены - мыло, стиральный порошок. В некоторых городах, например в Рокишкисе, мы работаем с продовольственной программой с 2016 года, и, по словам руководителя Рокишкисского отделения, вес и состав корзины время от времени меняется", - сказала Лесаускайте.

По ее словам, когда речь идет о признаках опасности, становится очевидным, что помощь и поддержка НПО и общественности для социально уязвимых людей станет еще более важной и необходимой, особенно с приближением зимы и отопительного сезона.

Предложения по корректировке ННД

Экономист Александр Изгородин прокомментировал LRT.lt, что рост числа обездоленных выявляет реальность, обусловленную инфляцией.

"С одной стороны, мы видим рост заработной платы, но с другой стороны, мы должны признать, что покупательная способность населения остается достаточно сильно ограниченной ростом цен. Я бы сказал, что это следствие инфляции, поэтому надо признать, что это действительно проблема, которая требует более пристального внимания со стороны государства", - сказал он.

Бедность / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По его словам, в экономическом портрете бедных можно выделить несколько сегментов. Один из них - это люди, получающие самые низкие доходы на всем рынке труда, другой - пожилые люди, рост пенсий которых отстает от роста цен. Однако, по мнению Изгородина, можно принять дополнительные меры, чтобы помочь этой категории людей выжить.

"Одним из вариантов может быть повышение ставки необлагаемого налогом дохода (ННД), что автоматически даст немедленный результат. Если закон будет принят, то люди в принципе очень быстро получат более высокий доход. Другое дело, что нужно говорить о структурных аспектах: больше внимания уделять привлечению иностранных инвестиций и высокой добавленной стоимости, что способствовало бы созданию более высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал эксперт.

По его мнению, также стоит сосредоточиться на более быстром освоении финансирования ЕС.

"Экономика сейчас находится в некотором заносе, но у нас есть фактор денег ЕС, которые, если их быстро и правильно освоить, помогут быстрее поднять экономику. Можно оказать большую временную поддержку тем отраслям, которые временно испытывают трудности в связи с рецессией, помочь промышленным предприятиям сохранить рабочие места", - сказал Изгородин.