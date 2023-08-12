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Новости2023.08.12 08:30

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

E СТ РL LRT.lt
ELTA, Служба телевизионных новостей LRT, Радио LRT, LRT.lt 2023.08.12 08:30
Россия
Россия / AP nuotr.

По сообщению телеканала TV3, в четверг в Литве задержан 26-летний дезертир из российской армии Иван Королев.

Эту новость телевидению LRT подтвердили в Службе охраны государственной границы Литвы.

«Недавно на территории Литовской Республики был задержан один гражданин Российской Федерации. Человек подал прошение о предоставлении убежища. В настоящее время проходит первичная стадия рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища», - сказал в интервью телевидению LRT заместитель руководителя Службы охраны государственной границы Саулюс Некрашявичюс.

Россиянина задержали на автовокзале Вильнюса.

«Человек задержан на Вильнюсском автовокзале. Установлено, что он находится в Литовской Республике нелегально, то есть у него нет надлежащих документов для въезда и пребывания на территории Литвы и Шенгена. Его задержали, а после задержания он попросил убежища», - сообщил Некрашявичюс.

Телеканал TV3 проинформировал, что россиянина задержали на столичном автовокзале в четверг утром и доставили на Лаворишкский пограничный пункт. Позже Королев был переведен в Центр регистрации иностранцев в Пабраде, где он официально попросил убежища в Литве.

Служба охраны государственной границы в настоящее время расследует обстоятельства прибытия в Литву дезертира. Служба не уточняет, появился ли Королев в стране путем незаконного пересечения государственной границы или въехал через другие государства Шенгенского соглашения.

По данным TV3, офицер оказался в Литве во второй раз – ранее его уже разворачивали как нелегального мигранта. Служба охраны государственной границы пока не подтвердила такую ​​информацию.

Директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила радио LRT, что ведомство не берется комментировать конкретные случаи, однако обычно подобные прошения рассматриваются в течение месяца.

«Позиция департамента миграции – не комментировать конкретные дела, связанные с иностранцами и особенно с лицами, надеющимися на получение убежища. [Обсуждение] зависит от различных обстоятельств. Если прошение о предоставлении убежища ничем не обоснованно, то мы рассматриваем его в срочном порядке, в течение месяца. Однако если обстоятельства меняются, если требуется дополнительное обсуждение, то мы переходим к рассмотрению в общем порядке, которое может занять до 6 месяцев», - пояснила директор в интервью радио LRT.

ELTA напоминает, что аналогичный случай был зафиксирован в июне, когда в Литву прибыл летчик российских военно-космических сил лейтенант Дмитрий Мишов. Российский летчик обратился в миграционную службу с просьбой о предоставлении убежища, и его просьба была зарегистрирована.

Сначала пилота задержали, но позже он получил разрешение поселиться в любом месте по желанию. В настоящее время он больше не находится под наблюдением пограничников и может свободно передвигаться по территории страны.

После того, как стало известно о прибытии Мишова в Литву, заместитель министра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс заявил, что ведомства пока не спешат делать выводы о том, сможет ли российский летчик получить в Литве убежище. Абрамавичюс не исключил, что приезд Мишова можно рассматривать как провокацию.

# Литва# Война в Украине
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