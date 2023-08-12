Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

По сообщению телеканала TV3, в четверг в Литве задержан 26-летний дезертир из российской армии Иван Королев.
Эту новость телевидению LRT подтвердили в Службе охраны государственной границы Литвы.
«Недавно на территории Литовской Республики был задержан один гражданин Российской Федерации. Человек подал прошение о предоставлении убежища. В настоящее время проходит первичная стадия рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища», - сказал в интервью телевидению LRT заместитель руководителя Службы охраны государственной границы Саулюс Некрашявичюс.
Россиянина задержали на автовокзале Вильнюса.
«Человек задержан на Вильнюсском автовокзале. Установлено, что он находится в Литовской Республике нелегально, то есть у него нет надлежащих документов для въезда и пребывания на территории Литвы и Шенгена. Его задержали, а после задержания он попросил убежища», - сообщил Некрашявичюс.
Телеканал TV3 проинформировал, что россиянина задержали на столичном автовокзале в четверг утром и доставили на Лаворишкский пограничный пункт. Позже Королев был переведен в Центр регистрации иностранцев в Пабраде, где он официально попросил убежища в Литве.
Служба охраны государственной границы в настоящее время расследует обстоятельства прибытия в Литву дезертира. Служба не уточняет, появился ли Королев в стране путем незаконного пересечения государственной границы или въехал через другие государства Шенгенского соглашения.
По данным TV3, офицер оказался в Литве во второй раз – ранее его уже разворачивали как нелегального мигранта. Служба охраны государственной границы пока не подтвердила такую информацию.
Директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила радио LRT, что ведомство не берется комментировать конкретные случаи, однако обычно подобные прошения рассматриваются в течение месяца.
«Позиция департамента миграции – не комментировать конкретные дела, связанные с иностранцами и особенно с лицами, надеющимися на получение убежища. [Обсуждение] зависит от различных обстоятельств. Если прошение о предоставлении убежища ничем не обоснованно, то мы рассматриваем его в срочном порядке, в течение месяца. Однако если обстоятельства меняются, если требуется дополнительное обсуждение, то мы переходим к рассмотрению в общем порядке, которое может занять до 6 месяцев», - пояснила директор в интервью радио LRT.
ELTA напоминает, что аналогичный случай был зафиксирован в июне, когда в Литву прибыл летчик российских военно-космических сил лейтенант Дмитрий Мишов. Российский летчик обратился в миграционную службу с просьбой о предоставлении убежища, и его просьба была зарегистрирована.
Сначала пилота задержали, но позже он получил разрешение поселиться в любом месте по желанию. В настоящее время он больше не находится под наблюдением пограничников и может свободно передвигаться по территории страны.
После того, как стало известно о прибытии Мишова в Литву, заместитель министра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс заявил, что ведомства пока не спешат делать выводы о том, сможет ли российский летчик получить в Литве убежище. Абрамавичюс не исключил, что приезд Мишова можно рассматривать как провокацию.