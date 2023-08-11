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Новости2023.08.11 12:04

Жители улицы Лепкальнё в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез

ММ
Марюс Монкявичус, LRT.lt 2023.08.11 12:04
Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Куда делся асфальт на улице Лепкальнё?", - этот вопрос в последние дни звучит все чаще. Жители этой вильнюсской улицы не скрывают своего удивления тем, что не так давно здесь был уложен новый слой асфальта, теперь же часть дорожного покрытия исчезла. 

Оживленная улица Лепкальнё была отремонтирована некоторое время назад. В преддверии саммита НАТО дорожные работы здесь стали еще более "оживленными".

Более наблюдательные граждане заметили, что к моменту проведения саммита был уложен новый ровный слой асфальта, и работы на этой улице несколько утихли. Однако, по словам самих жителей, их ждал сюрприз - новый асфальт в некоторых местах исчез.

Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Как интересно. Перед саммитом НАТО на улице Лепкальнё был положен новый асфальт. А теперь его снова нет. Вернее, половина его есть, другой половины нет. Где же он?!" - задается вопросом один из пользователей Интернета в видеоролике, опубликованном в Facebook.

Фотограф LRT.lt, побывавший на улице Лепкальнё, подтвердил, что ровного нового асфальта действительно нет. Когда портал связался с Вильнюсским городским самоуправлением, его представитель Габриелюс Грубинскас заверил, что работы не были закончены до саммита НАТО, поэтому продолжаются сейчас.

Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Перед саммитом НАТО на улице Лепкальнё был уложен только нижний слой асфальта, что обеспечило беспрепятственное движение транспорта по этой улице. Сейчас ремонт продолжается, так как запланированные работы носят комплексный характер. Будут проведены работы по ремонту тротуаров, бордюров, коммуникационных колодцев, после чего завершатся работы по асфальтированию", - сказал сотрудник по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.

Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

LRT.lt напоминает, что в конце весны власти Вильнюса объявили о рекордных работах по реконструкции улиц, которые ведутся по всему городу. Предполагается, что в этом году будет отремонтировано в общей сложности 100 км улиц. Мэр столицы Валдас Бенкунскас пообещал тогда, что в следующем году улицы столицы будут ремонтироваться такими же темпами.

"Мы надеемся, что в течение всего четырехлетнего политического цикла 85% всех улиц Вильнюса - а у нас 1100 км асфальтированных улиц - будут соответствовать стандарту качества, который определяется как хорошее покрытие, не требующее латания или ремонта в течение нескольких лет подряд", - сказал мэр.

Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В этом году в столице также будет обновлено 20 км тротуаров и построено 5 км новых. Соответствующее внимание будет уделено и велосипедным дорожкам.

"По нашим оценкам, стоимость работ в этом сезоне может составить 40 млн евро. Точные расчеты будут, когда мы оценим работы, посчитаем площади, но по объемам, по километражу это может быть около 40 млн", - ответил Бенкунскас на вопрос об инвестициях.

Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис
Дорога на улице Лепкальнис
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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