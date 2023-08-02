Политика США и ЕС в отношении Китая претерпевает изменения, говорит литовский президент

Политика США и Европейского союза (ЕС) в отношении Китая претерпевает изменения, и эту страну уже нельзя рассматривать только как делового партнера, считает президент Литвы.

"Политика США и ЕС в отношении Китая претерпевает определенные изменения, и нельзя сказать, что то, что мы говорили два-три года назад, идентично тому, что мы говорим сегодня", - заявил Гитанас Науседа в интервью информационному порталу Delfi во вторник.

По его словам, в настоящее время происходит переоценка ценностей.

"Коллеги, которые раньше делали упор на так называемую модель партнерства или сотрудничества с Китаем, сейчас понимают, что далеко не все зависит от наших добрых намерений, так как у Китая есть свои интересы, причем интересы очень экспансионистские и очень амбициозные", - сказал Науседа.

"Сегодня мы понимаем, и особенно, наученные пандемией, поняли, что Китай также может быть источником риска, особенно когда речь идет о цепочках поставок, производства, что он может значительно ослабить нас, если мы сами не позаботимся о безопасности этих цепочек", - сказал президент.

По его словам, Европа сейчас гораздо лучше понимает, как повысить свою устойчивость, чтобы не быть настолько уязвимой.

"Хотим мы того или нет, но мы не можем избежать того факта, что Китай является стратегическим соперником. Не просто экономический соперник, а соперник, который хочет навязать миру свои правила. И эти правила несколько отличаются от верховенства закона, демократических принципов, по которым мы привыкли жить", - сказал Науседа.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле лидеры стран заявили, что декларируемые Китаем амбиции и политика принуждения угрожают интересам, безопасности и ценностям Североатлантического союза.

В декларации отмечается, что Китай использует различные политические, экономические и военные средства для усиления своего влияния и мощи в мире, но при этом не проявляет прозрачности в отношении своей стратегии, намерений и наращивания военной мощи.

В документе говорится, что Китай стремится контролировать ключевые технологические и промышленные отрасли, критически важную инфраструктуру, стратегические материалы и цепочки поставок, а также использует свои экономические рычаги для создания стратегических зависимостей и укрепления своего влияния.