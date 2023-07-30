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Секс-скандал в Иране: чиновник, отвечающий за исламские ценности, отстранен из-за видео с другим мужчиной

BN
BBC News Русская служба 2023.07.30 09:29
Иран (ассоциативное фото)
Иран (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Иранский региональный чиновник, отвечающий за соблюдение исламских ценностей, был отстранен от выполнения обязанностей из-за видеозаписи, на которой, как утверждают некоторые, он занимается сексом с другим мужчиной.

Видеозапись, где может быть изображен Реза Цагати — глава Департамента исламской культуры в провинции Гилян (она расположена на берегу Каспийского моря и граничит с Азербайджаном), была опубликована в интернете. Первым ее распространил оппозиционный телеграм-канал, редактор которого пообещал и дальше обличать иранских чиновников.

Личности людей на записи окончательно не подтверждены, однако Цагати был освобожден от должности до выяснения всех обстоятельств дела.

Видео активно распространяется в социальных сетях и вызывает множество комментариев. Многие отмечают, что Цагати был основателем культурного центра, который занимается пропагандой благочестия и ношения хиджаба.

В субботу министр культуры Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили заявил, что до появления видео никакой негативной информации о региональном чиновнике у него было.

Тем временем Департамент исламской культуры Гиляна 22 июля сделал заявление, в котором сказано о «подозрениях относительно проступка», предположительно, совершенного Цагати. Власти сообщают, что дело «передано на тщательное рассмотрение правоохранительных органов» и призывают не использовать видео «для ослабления славного культурного фронта исламской революции».

Некоторые пользователи соцсетей пишут, что отстранение Цагати — это свидетельство того, насколько по-разному власти Ирана относятся к чиновникам и к обычным жителям страны, обвиняемым в причастности к ЛГБТ-сообществу, или к женщинам, нарушающим исламский дресс-код.

В Иране гомосексуальные отношения запрещены законом, максимальное наказание за такое нарушение — это смертная казнь. Высшая мера наказания в этих случаях применяется редко, однако члены ЛГБТ-сообщества постоянно сталкиваются с дискриминацией.

Женщины также подвергаются наказаниям за отказ носить хиджаб — исламский платок, скрывающий волосы.

В сентябре прошлого года Иран охватили массовые протесты, вызванные смертью молодой женщины Махсы Амини.

Амини была арестована полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась, как утверждают ее родные и активисты, после избиения. Власти продолжают утверждать, что она умерла от сердечного приступа.

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BBC News
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