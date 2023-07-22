Вилюс Семешка: «Если какая-то опасность возникнет, мы справимся с этой угрозой»

Аналитики рассматривают маневры с участием наемников ЧВК «Вагнер» как элемент гибридной войны России против стран НАТО.

Бойцы принадлежащей Евгению Пригожина частной военной компании «Вагнер» начали совместные с белорусским спецназом военные учения вблизи белорусско-польской границы. В ответ Комитет по безопасности Польши принял решение о перемещении дополнительных воинских подразделений на восток страны, о чем заявил утром 21 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал передислокацию к границам с Белоруссией двух бригад ВС Польши следующим образом: «Безусловно, это вызывает обеспокоенность, реальность – это действительно агрессивное, такое враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания».

В свою очередь, секретарь комитета безопасности Польши Збигнев Гофман сказал: «Обучение или совместные учения белорусской армии и ЧВК "Вагнер", несомненно, являются провокацией. Комитет проанализировал возможные угрозы, такие как дислокация подразделений "Вагнера". Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета Мариуш Блащак принял решение о перемещении наших воинских формирований с запада на восток Польши».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» записала комментарии экспертов из Польши и Литвы по поводу российско-белорусских военных маневрах на восточной границе НАТО.

«Мы рассматриваем учения у наших границ, как психологическое воздействие»

Аналитик Польского института международных отношений (PISM) Агнешка Легуцка подтвердила, что в Польше внимательно следят за действиями «вагнеровцев» в Беларуси. «Мы рассматриваем Беларусь не только как плацдарм для нападения на Украину, но и режим Лукашенко как союзника России. Поэтому мы берем на заметку все, что происходит в Беларуси с точки зрения безопасности Польши и всего восточного фланга НАТО», – отметила она в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

В этой связи, считает политолог, действия «вагнеровцев» расцениваются в Польше как элемент гибридной войны России против Запада - вброс информации, способной посеять тревогу и организация возможных провокаций на границе с Польшей, в том числе для того, чтобы поток нелегальных беженцев из стран Третьего мира не уменьшался. «В первую очередь мы рассматриваем учения у наших границ как психологическое воздействие со стороны группы "Вагнер". Мы будем за ней следить, но это не такая большая угроза, как та, что имела место в Украине, потому что численность этой группы в Беларуси не так велика, как, например, в африканских странах», – продолжила аналитик Польского института международных отношений.

Укрепление границы с Беларусью дополнительным контингентом польской армии собеседница «Голоса Америки» назвала превентивными действиями Варшавы, добавив, что и Москве, и Минску нужно учесть, что в случае провокаций они будут иметь дело не только с Польшей, но и со всем Североатлантическим альянсом. На вопрос, располагает ли польская сторона данными о численности «вагнеровцев» в Беларуси, Агнешка Легуцка ответила, что речь, скорее всего может идти примерно о двух тысячах наемников.

«Мы также рассматриваем присутствие "вагнеровцев" в Беларуси с точки зрения самого Лукашенко, потому что и группа "Вагнер", и сам Пригожин могут быть опасны для его режима. И мое личное мнение: Лукашенко следует опасаться слишком большого количества "вагнеровцев" в Беларуси и каких-то действий Пригожина против него. Поэтому я думаю, что Лукашенко не допустит того, чтобы в Беларуси появилось, например, пятьдесят тысяч "вагнеровцев". А для того, чтобы тренировать белорусскую армию и оказывать психологическое воздействие на Польшу и Литву, хватит и нескольких сотен», – подытожила аналитик PISM.

«Мы сможем успешно обороняться, но я думаю, что до этого не дойдет»

Член Сейма Литвы, бывший вице-министр Министерства обороны Литовской Республики Вилюс Семешка подчеркнул, что учения вблизи белорусско-польской границы проводят лишь остатки частной военной компании «Вагнер». «Я думаю, что они должны больше беспокоить белорусское министерство обороны и самого Лукашенко, потому что, как мы знаем, белорусская армия не такая сильная. И может быть, это группировка вообще захватит власть в Беларуси, которая (в этом случае) станет не только сателлитом России, но уже и частью самой России. И Пригожин поставит кого-то вместо ослабшего Лукашенко, но мы посмотрим, как все будет развиваться», – сказал литовский политик в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Вилюс Семешка допускает, что таким образом Москва пытается также оказывать давление на страны НАТО, в первую очередь – на Балтию и Польшу с тем, чтобы запугать и власти, и население региона. «Но наше общество информировано очень хорошо. Конечно, работает и разведка, которой известны все детали. Мы готовы к любым вариантам развития событий. Только что был саммит в Вильнюсе, где говорилось о том, что каждый сантиметр территории НАТО будет защищаться. Поэтому, я думаю, что наше общество спокойно смотрит на все происходящее», – продолжил он.

Депутат Сейма упомянул и о размещении на территории Литвы дополнительной бригады немецких военнослужащих в рамках обновленной оборонительной стратегии НАТО. «Я думаю, что это очень важно для нас, потому что эта бригада будет вооружена тяжелой техникой. Кроме того, у нас на постоянной основе дислоцирован американский батальон, а также есть интернациональный батальон, с участием норвежских и немецких военных, для которых создается соответствующая инфраструктура. Так что мы сможем успешно обороняться, но я думаю, что до этого не дойдет, потому что какой идиот решится сражаться с натовской армией?», – задается вопросом Вилюс Семешка.

По мнению собеседника «Голоса Америки», максимум на что может решиться в данной ситуации российское руководство – это военные провокации и попытки политического давления на страны евроатлантического сообщества.

Что же касается возможности захвата российской и белорусской армиями Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей, то этот вариант не кажется ему вероятным. «С одной стороны мы имеем достаточно сильную и хорошо вооруженную литовскую армию, а также находящиеся здесь натовские батальоны. А с другой стороны – многочисленную и также хорошо оснащенную польскую армию. Так что я думаю, что Беларуси было бы очень невыгодно что-то предпринимать здесь, потому что еще неизвестно, что в результате будет и с белорусской армией, и с "Вагнером". Я думаю, что эта группировка может использовать Беларусь как полигон для своих дальнейших операций», – отметил бывший вице-министр обороны Литвы.

И в конце беседы сказал, что если целью одной из операций будет попытка дестабилизировать ситуацию в Литве, то имеющимся на ее территории национальным и интернациональным военным формированиям по силам справиться с провокациями «вагнеровцев» и регулярной российской армии. «Если какая-то опасность возникнет, мы справимся с этой угрозой, у нас же тоже каждый месяц проходят учения», – заключил Вилюс Семешка.

Голос Америки