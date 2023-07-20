Литва отклонила предложение РФ об экспорте украинского зерна в обмен на отмену санкций

Литва отклоняет просьбу России о смягчении санкций Европейского Союза (ЕС) в обмен на соглашение о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.

"Шантажист силен лишь настолько, насколько мы ему это позволяем", - заявила в четверг в Брюсселе вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене в интервью ЛРТ.

"Я не считаю, что мы должны пытаться идти на уступки, потому что, если мы дадим палец, нам, вероятно, откусят и всю руку", - добавил политик.

Об этом она сказала в Брюсселе, накануне встречи глав дипломатии стран ЕС, на которой они собираются обсудить войну в Украине и меры, применяемые Сообществом.

Как сообщил ЛРТ на условиях анонимности дипломат ЕС, Сообщество готово выслушать просьбы России, направленные ООН, чтобы продлить соглашение об экспорте украинского зерна. Одна из них — снятие некоторых санкций с Москвы.

Ранее на этой неделе Кремль вышел из этого соглашения.

"Это не первый случай шантажа. Это попытка использовать в качестве оружия зерно, продукты питания, продовольственную безопасность еще раз доказывает, что нет предела ни российской агрессии, ни действиям России", - сказала Нелюпшене.

"Я не думаю, что ослабление санкций решит проблему", — добавила она. Однако политик подчеркнула, что Запад должен найти способы обеспечить экспорт украинского зерна.

"Более 25 млн. тонн мы могли бы экспортировать через порты Балтийских стран", - сказала вице-министр.

Ранее на этой неделе глава Клайпедского порта заявил, что Литва могла бы принять более 10 млн. тонн зерна, но самой большой проблемой остается доставка зерна до порта.

По словам Альгиса Латакаса, в настоящее время пропускная способность Клайпедского порта составляет 10-15 миллионов тонн зерна вместе с примерно 3,5 млн. тонн экспорта литовских производителей зерна.

После того, как в прошлом году Россия в Украине развязала войну и заблокировала порты страны на Черном море, украинское зерно временно экспортировалось через другие страны ЕС.