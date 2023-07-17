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Новости2023.07.17 08:56

Только каждый пятый житель Литвы считает, что положение в стране улучшается

B
BNS, LRT.lt 2023.07.17 08:56
Вильнюс
Вильнюс / E. Blaževič / LRT nuotr.

Каждый пятый житель Литвы считает, что дела в стране улучшаются, свидетельствуют данные последнего опроса Baltijos tyrimai.

Опрос, проведенный в июне, показал, что 21% жителей Литвы считают, что положение в стране улучшается, между тем, 69% уверены в противоположном. По сравнению с маем, число пессимистов согратилсь на 7 процентных пунктов - в мае таких насчитывалось 76%.

Опрос, опубликованный ЛРТ, также показал, что население Литвы больше всего доверяет армии и полиции: 76% опрошенных доверяют армии, полиции - 71%, а Церковь на третьем месте с 66%.

Администраци президента доверяют 66% опрошенных, фонду Социального страхования (Sodra) - 65%, муниципалитетам - 58%, национальным СМИ - 50%.

Между тем, в июне большинство жителей не доверяли Сейму - 76%, правительству - 66%, судам - 49%.

Опрос, опубликованный ЛРТ, был проведен литовско-британской компанией по изучению рынка и общественного мнения Baltijos Tyrimai с 14 по 29 июня.

В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1020 жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше, опрос проводился в 110 точках выборки. Погрешность результатов исследования - до 3,1%.

# Литва
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