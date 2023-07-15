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Новости2023.07.15 10:29

Науседа: «Приглашение Украины в НАТО во многом привязано к окончанию войны»

НГ
Новая газета. Балтия 2023.07.15 10:29
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / фото Ю. Стацявичюса / LRT

Приглашение Украины в НАТО в основном связано с окончанием войны, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает BNS.

Так он прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе, во время которого была достигнута договоренность о том, что Украина сможет войти в НАТО «при согласии союзников и выполнении определенных условий».

Президент Литвы добавил, что сейчас никто в НАТО не задается вопросом, станет ли Украина членом НАТО. «Принято много решений, которые, прежде всего, укрепляют нашу безопасность и силу», — сказал президент Науседа.

Он заверил, что Украина и президент Владимир Зеленский знают об условиях, но опасается, что их список может быть бесконечным.

«Они опасаются формулировки. Исходя из того, что «при выполнении условий» можно выдвигать все новые и новые требования», — добавил Науседа.

По его словам, он заверил президента Зеленского в том, что в НАТО все едины в поддержке Украины.

# Литва# Война в Украине
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