Историческая речь Байдена в Вильнюсе: "Я горжусь тем, что называю Литву своим другом, партнером и союзником"

Двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе завершился в среду вечером выступлением президента США Джо Байдена в Большом дворе Вильнюсского университета.

Байден начал свою речь с истории Литвы и ее борьбы за свободу, упомянув 13 января и 14 литовских героев, погибших в этот день.

"Вы показали всему миру, что сила объединения людей не может быть подавлена. Вместе со своими братьями и сестрами из Эстонии и Латвии вы помогли положить конец эпохе разделения. Балтийский путь, а не Берлинская стена, стал символом будущего Европы. Позже, когда советские танки вновь попытались подавить вашу независимость, жители Вильнюса сказали "нет, нет, нет". И в январе 1991 года тысячи безоружных, но бесстрашных граждан вышли на улицы, встали как один на защиту телебашни, на защиту свободы", - сказал Байден.

Он напомнил, что, хотя 14 человек были убиты и сотни ранены, весь мир увидел, что "десятилетия репрессий ничего не сделали, чтобы уничтожить дух свободы в этой стране", - сказал Байден, напомнив, что в прошлом году Литва и США отметили 110-летие установления дипломатических отношений.

Историческая речь Байдена в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Байден назвал саммит НАТО в Вильнюсе историческим из-за вступления Финляндии и решения открыть свои двери для Швеции.

"Я горжусь тем, что называю Литву своим другом, партнером и союзником. Нас объединяют демократические ценности и священная клятва, что нападение на одного - это нападение на всех. Потому что каждый член НАТО знает, что волю нашего народа и наше единство невозможно подавить", - сказал Байден.

"Идея о том, что США могут процветать без безопасной Европы, не имеет смысла", - сказал президент. Эти слова сопровождались аплодисментами, и президент США повторил, что он не шутит, потому что это правда.

По словам Байдена, он полон оптимизма, поскольку альянс НАТО, которому уже 74 года, сейчас сильнее, энергичнее и сплоченнее, чем когда бы то ни было.

"И это еще более важно для нашего будущего. Это не было неизбежно. Когда президент Путин с его трусливым желанием получить больше власти, больше земли развязал эту жестокую войну против Украины, он думал, что НАТО раздробится, распадется. Он думал, что наше единство распадется при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми. Но он ошибся", - заявил президент США.

Историческая речь Байдена в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Однако, по словам Байдена, перед лицом угрозы миру и стабильности на планете демократические лидеры поступили так, "как они всегда поступают".

"США, НАТО, наши партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе, во всем мире приняли вызов. Мы готовы, потому что мы вместе", - сказал президент.

Он напомнил, что США пытались сдержать агрессию Москвы дипломатическими средствами, но когда это не удалось, они объединили усилия всего мира, чтобы дать отпор.

"Спустя почти полтора года ужасных злодеяний России, преступлений против человечности, украинский народ остается непоколебимым. Украина остается независимой и свободной. США создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить себя и будет способна защитить себя в будущем", - сказал Байден.

"Наша приверженность Украине не изменится. Мы будем защищать свободу, мир сегодня, завтра и так долго, как это потребуется", - подчеркнул он.

Историческая речь Байдена в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Джо Байден заявил, что Россия может прекратить войну уже завтра, если выведет свои войска.

"К сожалению, Россия пока не проявляет интереса к дипломатическим средствам. Путин по-прежнему ошибочно считает, что сможет продержаться дольше, чем Украина. Он не может поверить, что это их земля, их страна и их будущее. И даже спустя столько времени Путин все еще сомневается, что мы станем сильными. Он думает, что наше единство распадется. Он не понимает нас, нашей приверженности свободе и тому, что мы никогда от этого не отвернемся. Потому что именно в этом наша суть", - сказал президент США.

По словам Байдена, на протяжении всей войны Литва и страны Балтии были одними из самых яростных борцов за право Украины выбирать свое свободное будущее.

Историческая речь Байдена в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

"Вы так долго были лишены свободы, и многие из вас, кто постарше, знают, как ценно иметь возможность определять свое будущее. Это ценно для людей повсюду, не только в Украине, но и в Беларуси, Молдове, Грузии. Во всех уголках мира, где люди борются за то, чтобы быть услышанными. Поэтому мое послание к вам - продолжайте делать это. Напоминайте миру о надежде, которую олицетворяет Литва", - сказала президент США.

"Защита свободы - это не работа на день или год. Это призвание всей жизни. Это работа всей жизни. Наши задачи остаются, но наше единство не ослабнет. Я обещаю вам", - пообещал Байден.

Историческая речь Байдена в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Он сказал, что видит в мире сейчас не только неопределенность, но и беспрецедентную возможность для большего мира и процветания, для свободы, достоинства, справедливости для всех, для прав человека, для основных прав, для благословения всего человечества.

Послушать выступление президента США пришли президент Литвы Гитанас Науседа, первая леди Диана Науседиене, премьер-министр Ингрида Шимоните, екс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, Витаутас Ландсбергис и министры Литвы.

Президент Байден - второй действующий глава американского государства, посетивший Литву. Президент Джордж Буш приезжал в Вильнюс в 2002 году.

Тысячи людей стояли в очереди, чтобы занять место в Большом дворе Вильнюсского университета за несколько часов до начала мероприятия. Вход на мероприятие осуществлялся в порядке живой очереди.