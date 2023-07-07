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В связи с саммитом НАТО возобновился контроль на внутренних границах Литвы с ЕС

B
BNS, LRT.lt 2023.07.07 11:02
Дорога
Дорога / R. Rumšienės/LRT nuotr.

В связи с приближающимся саммитом НАТО в Вильнюсе с пятницы на шесть дней в Литве возобновлен пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза.

Досмотры на пограничных пунктах в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги, в Клайпедском морском порту и на границе с Польшей и Латвией начались с 8 часов утра пятницы и продлятся до 8 часов 13 июля.

При пересечении внутренних границ обязательно наличие действующего проездного документа, для граждан третьих стран - паспортов и виз, если на граждан этой страны распространяется визовый режим, или иных документов, разрешающих въезд в государства Шенгенского соглашения, таких как разрешения на временное или постоянное проживание в Литве.

Министерство внутренних дел (МВД) сообщает, что с учетом ситуации и возможных угроз проверки будут проводиться выборочно на основе анализа рисков в любое время суток.

Выехать в Польшу и Латвию можно будет по основным дорогам, а на границах будут созданы временные контрольно-пропускные пункты. Для проверок будет использоваться временная инфраструктура, для регулирования движения будут установлены временные дорожные знаки и барьеры.

Для помощи в проведении проверок на внутренней границе будут задействованы таможенники, а также пограничники Латвии и Польши, литовская армия, Союз стрелков, а также пограничники Эстонии и Молдовы и дополнительные силы Европейского агентства береговой и пограничной охраны Frontex.

В МВД напоминают, что страны Шенгена отменили внутренний пограничный контроль, но каждая страна может временно возобновить его, приняв меры безопасности, и это обычная практика во время масштабных и значимых мероприятий.

Министерство указывает, что на время саммита НАТО, как Латвия в 2010 году, так и Польша в 2016 году, а Испания в 2022 году возобновили пограничный контроль на внутренних границах блока. Внутренний пограничный контроль в Литве временно возобновлялся в 2020 году после закрытия границ из-за пандемии.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Такое мероприятие проводится в Литве впервые.

# Литва# Саммит НАТО в Литве
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