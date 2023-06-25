Науседа о событиях в России: «Любые внутренние потрясения сказываются на безопасности соседних государств»

После воскресного заседания Государственного совета обороны президент Гитанас Науседа заявил, что не нужно думать, будто события в России как-то упрощают нашу ситуацию с безопасностью. По словам президента, как раз наоборот – любые внутренние потрясения в России неизбежно сказываются на безопасности соседних государств.

После заседания Государственного совета обороны президент Г. Науседа отметил, что режим Владимира Путина переживает новую кризисную ситуацию.

«И это уже кризисная ситуация, которая возникла в самой России. Определенные мятежные элементы начинают угрожать режиму. Последовательность событий продемонстрировала, что король голый, и что такие колонны, силы такой мощности могут прошагать достаточно далеко и начать представлять собой фундаментальную угрозу режиму», – заявил в воскресенье президент.

По словам Г. Науседы, существуют различные теории и версии, в том числе и такая, что субботние события были организованы и спланированы по согласованию обеих сторон. Однако, по мнению главы государства, репутационные потери кремлевского режима настолько велики, что эта версия кажется маловероятной.

«Российский режим продемонстрировал, что он уязвим, что режим разваливается и что в будущем можно ожидать вызовы такого же или даже более серьезного масштаба», – сказал Г. Науседа.

Москва готовится встречать колонны ЧВК "Вагнер" / AP nuotr.

Говоря о том, что означают события в России для безопасности Литвы, президент сказал, что не склонен разделять мнение о том, что это якобы «упрощает нашу ситуацию в сфере безопасности».

«Все как раз наоборот. Мы имеем дело с большим государством, ядерным государством, и любые внутренние потрясения неизбежно сказываются на безопасности соседних государств. Особенно учитывая, что Беларусь тоже сыграла большую роль во всей этой истории.

Если случится так, что Пригожин или часть группы «Вагнер» окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, это будет означать только одно – мы должны еще больше укреплять безопасность наших восточных границ. И здесь я говорю не только о Литве, но и обо всем НАТО. Особенно важно это отметить в преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля», – сказал глава государства.

Как сообщил Г. Науседа, Государственный совет обороны решил направить еще больше разведывательных возможностей на оценку восточной границы Литвы.

«Очень важно как можно скорее утвердить новый план прикрытия границы, из-за которого возникли некоторые разногласия между МВД и литовской армией, чтобы армия могла эффективно и, главное, своевременно прийти на помощь нашим пограничникам. Чтобы не было неопределенностей, чтобы алгоритмы охраны границы работали как часы», – пояснил президент.