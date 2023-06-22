Не два года, а два месяца: штрафы за превышение скорости в Литве будут приходить к нарушителям еще быстрее

Парламент Литвы обязал полицию направлять штраф за превышение скорости водителю в течение 60 дней. В настоящее время полиция должна сделать это в течение 2 лет. Лаура Забилене, психолог автошколы Draiveris, убеждена, что такая мера действительно может стимулировать водителей реже превышать скорость, потому что, получив штраф, люди не могут вспомнить, где и когда они нарушили правила.

"Если протокол присылают через год, два, за неделю до истечения срока (такие случаи есть), водители даже не помнят, а зачастую и не могут вспомнить ситуацию", - сказала Л. Забилене в интервью Радио ЛРТ.

По мнению специалиста, штрафы, которые водители получают спустя длительное время после совершения правонарушения, не оказывают никакого влияния на психологию людей и их водительские решения.

"Психологическое воздействие, я думаю, было бы больше, если бы была более быстрая реакция на правонарушение. Человек быстрее взял бы на себя ответственность и быстрее принял бы решение, что лучше соблюдать правила дорожного движения, особенно если штраф адекватный, (...) он понимает справедливость штрафа", - говорит психолог автошколы.

Камеры контроля скорости / E. Blaževič/LRT nuotr.

Она приветствует решение парламента обязать полицию быстрее отправлять штрафы водителям. По ее словам, доселе существовавшая процедура "значительно снизила доверие к полиции".

Слушатели Радио ЛРТ также довольны изменениями.

"Когда проходит столько времени, вы даже забываете, что когда-то превышали скорость. Очень странно, что из Германии и Австрии в Литву штраф за превышение скорости приходит через 2 недели, а в Литве - через 2 года. Более короткий срок, конечно, оказал бы большее психологическое воздействие", - считает Юрга.

"В прошлом году я превысил скорость в Вильнюсе и получил штраф на следующий день. Я заплатил на следующий день и забыл об этом. Я думаю, это должно быть одинаково для всех без исключения", - говорит Видас.

Камеры контроля скорости / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Водитель Повилас из Паневежиса подчеркивает, что нынешняя процедура несправедлива, поскольку штраф долго доходит до водителей, у которых очень мало времени на его оплату.

"Почему я должен заплатить штраф за 2 недели, (...) а они не могут прислать штраф за 2 года? Я всю жизнь был водителем. Это нормально, что я совершил правонарушение, а мне сообщили об этом только через 60 дней или через 2 года? Они должны прислать штраф максимум в течение 2 недель. Скажите, что они там делают? Они что, все сидят и пьют кофе?" - возмущается мужчина.

Между тем, Живиле из Каунаса также приветствует идею ускорить отправку штрафов водителям, но задается вопросом, есть ли у ответственных органов необходимые технические средства для этого.

"Мы можем организовать технические условия, чтобы штрафы приходили немедленно, в течение одного-двух-трех дней. Однако штрафы не пишутся от руки, должна быть какая-то информационная система. Может быть, люди в Сейме, представители, ответственные чиновники могли бы проконсультироваться с разработчиками информационных систем, чтобы выяснить, можно ли это технически быстро реализовать. Потому что если они примут, что штраф должен прийти в течение 60 дней, а технических условий нет, то так и будет", - говорит женщина.

Камеры контроля скорости / D. Umbraso/LRT nuotr.

Л. Забилене, психолог автошколы Draiveris, поддерживает эту мысль и добавляет, что такие технические меры помогут избежать ситуаций, когда водители, прокатившись по Литве в выходные, через месяц узнают, что получили целых 5 штрафов.

"Некоторые [водители] очень чувствительны и злятся, что, например, они ехали катались туда-сюда по определенной дороге, и определенно необходимо, чтобы наказание за одно правонарушение было единым, чтобы эти 5 штрафов за превышение скорости были приравнены к одному. Слушатель высказал очень хорошую мысль - есть ли техническая возможность отправлять [штраф] немедленно, в тот же день? Может быть, тогда не было бы этих других 4 штрафов. Вот где проявляется эффект скорости оплаты штрафа. Я сразу могу быть более внимательным, более наблюдательным и уделять больше внимания тому, что происходит на дороге", - говорит эксперт.

LRT.lt напоминает, что Сейм сократил срок наложения штрафа за превышение скорости, если правонарушение зафиксировано камерами. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях предусматривают, что административные штрафы за превышение скорости, зафиксированное камерами, должны быть наложены в течение 60 календарных дней.

В процессе принятия поправок за них проголосовали 111 депутатов при четырех воздержавшихся. Поправки вступят в силу после подписания президентом.