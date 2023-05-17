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Новости2023.05.17 08:20

В Литве с лета снова начнет курсировать поезд "Приморский экспресс"

E
ELTA 2023.05.17 08:20
Поезд
Поезд / Pranešimo autorių nuotr.

Компания пассажирских поездов LTG Link запускает седьмой сезон совместных поездок выходного дня на морские курорты страны. В этом году "Приморский экспресс" стартует 2 июня, сообщается в пресс-релизе.

По данным Lietuvos geležinkeliai (LTG), в этом году между столицей и популярными морскими курортами - Паланга, Нида, Прейла, Первалка и Йодкранте - снова будет организовано совместное железнодорожное и специальное автобусное сообщение. Те, кто едет в Палангу, пересаживаются с поезда на специальный автобус на железнодорожной станции Кретинга, а те, кто едет в Нерингу, пересаживаются на специальный автобус на железнодорожной станции Клайпеда, объясняет LTG.

"Этот летний маршрут - один из наших самых заметных проектов, способствующих устойчивой мобильности. С каждым годом "Приморский экспресс" привлекает все больше людей, ориентированных на экологичные путешествия и отдых - только в прошлом году количество пассажиров увеличилось более чем на треть".

Мы видим, что некоторые пассажиры путешествуют на этих поездах по несколько раз в год, и больше всего они ценят тот факт, что могут начать свой отпуск в поезде - не теряя времени в пробках, на заправках или в очередях на паром. По нашим подсчетам, в прошлом сезоне люди, путешествующие на комбинированных поездах и автобусах, сэкономили около 125 тонн CO2", - сказал Линас Баужис, генеральный директор LTG Link.

Поезд
Поезд / Pranešimo autorių nuotr.

По данным LTG, в последние годы поездки на море стали более популярными среди студентов и семей с маленькими детьми: в прошлом году было продано на 12% больше студенческих билетов и на 22% больше детских билетов.

Как и каждый год, в поездах можно будет выбрать места со столиками, провозить домашних животных, велосипеды, скутеры или детские коляски, а также багаж больших размеров, говорится в заявлении.

В течение всего лета поезда "Приморский экспресс" будут отправляться из Вильнюса по пятницам во второй половине дня в 15:36. и по субботам в 9 часов утра. Обратные рейсы будут осуществляться по воскресеньям: из Ниды в 16:00 и из Паланги в 18:25 мин. Поезд вернется в Вильнюс примерно в 23:00, сообщает LTG.

По данным LTG, стандартный билет второго класса на непрерывный маршрут будет стоить 27,20 евро до Паланги и 28,30 евро до Ниды. В стоимость билета включены железнодорожные, автобусные, паромные и экологические сборы в Неринге, поэтому пассажирам не придется беспокоиться о дополнительных расходах, говорится в заявлении.

"Приморский экспресс" будет ждать пассажиров со 2 июня до 27 августа, сообщает LTG

Поезд
Поезд
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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