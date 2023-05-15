Новая реальность Литвы: антибиотики приходится искать на другом конце страны, а врачи вынуждены выписывать не те лекарства

Неужели мы вернулись в 19 век? Так грустно шутят люди, которым недавно пришлось искать антибиотики, выписанные их лечащими врачами. Уже некоторое время в Литве ощущается нехватка антибактериальных препаратов, пациенты говорят, что им приходится ездить за лекарствами в другой город, а иногда врачи выписывают не самые подходящие лекарства, а то, что пациенты смогут купить в аптеках.

Ситуация не очень хорошая, говорят эксперты. Подобная ситуация наблюдается во всей Европе, и решения ищут сообща. Больше всего медицинское сообщество беспокоит, что будет осенью, когда начнется новая волна инфекционных заболеваний.

Путешествие в 300 км за лекарствами

Аста, проживающая в Клайпеде (фамилия известна порталу - LRT.lt), рассказала, что ее маленькому сыну понадобились антибиотики, так как после операции по удалению аденоидов у него было воспаление. По ее словам, она не волновалась, потому что врач, оперировавший ее ребенка, предупредил ее, что такое может случиться, и дал ей рецепт на антибиотики в виде жидкой суспензии под названием Оспамокс. Однако, когда они решили купить его, то поняли, что в аптеках портового города и соседних городов таких лекарств нет.

"Eurovaistinė" не имела их во всей своей сети, то есть по всей Литве. Не было и у BENU. Наконец, нам удалось найти его в аптеке Norfa в Акмене", - сказала Аста, добавив, что в тот же день ее муж помчался в город, расположенный в 140 км от Клайпеды.

Аптека / E.Blaževič/LRT nuotr.

Выписывать не то, что лучше работает, а то, что доступно

Каролис, еще один читатель портала, тоже недавно на собственном опыте убедился, что нехватка антибиотиков в Литве стала огромной проблемой. Во время Пасхи он и его жена заболели ангиной - супруги страдали от высокой температуры и других симптомов ангины. После праздников они оба обратились к терапевтам, которые подтвердили их подозрения и прописали антибиотики.

"Мы ходим к разным врачам, но оба врача назначили нам один и тот же антибиотик - амоксициллин. Нам пришлось потрудиться, чтобы найти его в аптеках Вильнюса", - рассказал читатель LRT.lt.

К сожалению, через неделю после приема антибиотиков состояние не улучшилось.

"Оказалось, что выбранный антибиотик не подошел и не убил возбудителя болезни - стрептококк. Мне прописали другой антибиотик, кларитромицин, который, как выяснилось позже, тоже не лучший антибиотик для борьбы с ангиной. Моей жене прописали цефадроксил, который должен был стать лучшим антибиотиком для уничтожения стрептококка. К сожалению, обратившись в аптеки BENU, Camelia, Eurovaistinе и Norfa, мы услышали одно и то же: этот антибиотик недоступен в Вильнюсе и его окрестностях. В итоге моей жене пришлось купить то же лекарство, что и мне - кларитромицин, который не является самым подходящим для борьбы со стрептококком", - сказал он.

Лекарства / E. Blaževič/LRT nuotr.

Антибиотики резервируются в аптеках самими врачами

Врачи открыто говорят о том, что ситуация действительно сложная, и иногда пациентам действительно приходится выписывать антибиотик более широкого действия, потому что наиболее подходящего в данный момент нет в аптеках.

"Иногда действительно сложно выбрать наиболее подходящий антибиотик для пациента, потому что не все антибиотики доступны в аптеках, или их недостаточно для всех, кто в них нуждается. Чтобы пациенту не пришлось возвращаться ко мне на консультацию, потому что он не нашел антибиотик, который ему прописали, и я обычно сама звоню в аптеку и резервирую антибиотики. Система Vaistai.lt позволяет узнать, где в настоящее время имеются необходимые вам лекарства. Но поскольку информация там не точная, быстрее и понятнее позвонить и узнать, действительно ли есть нужная дозировка, и заказать ее самостоятельно", - говорит Грета Римкене, семейный врач.

Антибиотики были в дефиците в течение нескольких месяцев, но сейчас, по словам Г. Римкене, в аптеках появился Оспамокс.

Аптека / E.Blaževič/LRT nuotr.

"По крайней мере, Оспамокс доступен. Долгое время у нас его не было, теперь мы можем его выписать и лечить [болезни] антибиотиком более узкого действия. <...> Другими словами, мы снова можем назначать взрослым пациентам более простой антибиотик. К сожалению, для детей выбор [антибиотиков] по-прежнему затруднен. <...> Ситуация постоянно меняется: на одной неделе у нас один антибиотик, на следующей - другой", - сказала она.

Необходимо назначать более сильные препараты

На вопрос о назначении антибиотиков пациентам Аудроне Машчинскене, семейный врач Каунасской поликлиники, ответила, что такая ситуация у нее впервые.

"Это первый раз за не знаю сколько лет, когда мы столкнулись с такой проблемой. На данный момент все еще ощущается нехватка антибиотиков, хотя, например, было обещано, что в конце апреля поставки Оспамокса возобновятся и больше не будут прекращаться. Сейчас уже май, а проблемы все еще существуют", - сказал семейный врач.

По словам врача, вялотекущие поставки антибактериальных препаратов на рынок расстраивают как пациентов, так и врачей. Она не скрывает, что иногда ей приходится выписывать более сильные антибиотики, чем положено, потому что только они есть в аптеке.

"<...> Не бывает так, что только один антибиотик подходит для лечения конкретного патогена. Когда мы ищем решения, мы их находим. Конечно, это усложняет и нашу работу, и доставляет неудобства пациентам. В настоящее время в Литве у нас все же есть возможность выбрать наиболее подходящий препарат: если его нет, мы находим другой", - говорит А. Машчинскене, работающая семейным врачом в Каунасской поликлинике.

Поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

Летом инфекции уменьшаются, но с наступлением осени возвращаются. Врачи уже обеспокоены. "Мы действительно обеспокоены, мы думаем, что будет здесь осенью, если антибиотики и дальше будут в дефиците", - комментирует врач.

Фармацевты отсылают к врачам

По словам фармацевтов, пациенты, которые не могут найти назначенные им антибактериальные препараты, стали обычным явлением. Ирена Тевелене, менеджер по маркетингу компании Gintarinės vaistinės, говорит, что Литва, как и многие другие страны ЕС, в настоящее время испытывает дефицит антибактериальных препаратов, особенно тех, действующим веществом которых является амоксициллин. Основной причиной нехватки последних является резкое увеличение спроса на эти антибактериальные препараты, вызванное пандемией COVID-19 и узкими местами в производстве.

"В этой ситуации фармацевт всегда ищет оптимальное решение и может предложить альтернативный препарат с тем же действующим веществом, предложить другое лекарство для той же цели или проинформировать пациента о наличии предпочитаемого препарата в других аптеках. Если известно, что производство лекарственного препарата нарушено и сроки восстановления логистической цепочки неизвестны, фармацевты рекомендуют пациенту вернуться в медицинское учреждение, чтобы получить новый рецепт с другим действующим веществом. «Это может сделать только врач», —говорит менеджер по маркетингу аптек Gintarinės vaistinės.

Тем, кто может, рекомендуется использовать онлайн-аптеки и платформу удаленной аптеки в системе электронного здравоохранения - не только безрецептурные, но и рецептурные лекарства можно приобрести удаленно, с доставкой курьером на дом.

Аптека / Shutterstock nuotr.

Платформа также позволяет пользователям покупать лекарства по рецепту, сравнивать цены и наценки, выбирать способ доставки и проверять наличие лекарств на складе.

С декабря прошлого года на фармацевтическом рынке наблюдаются перебои с поставками. Аушра Будрикене, генеральный директор ЗАО Nemuno vaistinė, отмечает, что в настоящее время ситуация улучшается, поставки некоторых антибиотиков восстановлены, но в ограниченном количестве.

"Они распределены по всей аптечной сети Camelia. Трудно описать конкретные случаи, потому что ситуация быстро меняется, и мы стараемся как можно скорее возобновить поставки недостающих лекарств. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и стараемся, чтобы количество лекарств соответствовало потребностям пациентов", - сказала А. Будрикене.

Наличие некоторых антибиотиков может быть восстановлено летом

Государственное управление по контролю за лекарственными средствами (ГУКЛС) подтвердило заявления врачей о том, что поставки некоторых антибиотиков, например, Амоксиклава, уже давно возобновлены. Кроме того, имеются достаточные запасы детских суспензий для снятия жара, содержащих парацетамол и ибупрофен.

К сожалению, некоторым другим антибиотикам пациентам и их врачам придется подождать до лета.

"Мы хотели бы напомнить, что если конкретного лекарства нет в наличии, а пациент в нем нуждается, рекомендуется проконсультироваться с врачом и обсудить альтернативные варианты лечения. Если существует дефицит конкретного лекарства в определенной лекарственной форме, например, таблеток нет, а суппозитории, суппозитории и т.д. есть, стоит обсудить с врачом или фармацевтом возможность использования другой лекарственной формы препарата", - напомнили в ГУКЛС

Аптека в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Причины перебоев в поставках остаются такими же, как и раньше. Чаще всего перебои в поставках вызваны производственными проблемами, например, нехваткой активных ингредиентов или других веществ. Логистические проблемы, повышенный спрос на лекарства и коммерческие причины также могут вызвать перебои в поставках. Геополитические события, такие как война в Украине, энергетический кризис и высокие темпы инфляции, также сыграли значительную роль в недавних перебоях с поставками лекарств.

Министерство здравоохранения: Никто не сидит сложа руки

Министерство здравоохранения (МЗ) подчеркнуло, что для выхода из сложившейся ситуации предпринимаются все возможные меры. Одной из них являются различные меры, введенные в фармацевтический закон Литвы для решения проблем обеспечения населения лекарствами: введена многоязычная упаковка (например, соглашение о применении балтийской упаковки); в случае перебоев в производстве и поставках лекарства или увеличения потребности в лекарстве из-за роста заболеваемости зарегистрированные лекарства могут поставляться в упаковках на иностранных языках с разрешения Государственной службы контроля лекарств; отдельным пациентам могут выписываться именные лекарства. Это позволяет подобрать лечение в соответствии с индивидуальными потребностями пациента, а также решить проблемы, когда зарегистрированные лекарства временно отсутствуют на рынке, говорится в ответе министерства, присланном LRT.lt.

В настоящее время в Сейме обсуждается проект поправок к Закону о фармацевтике, который также включает положения, призванные помочь решить проблему нехватки лекарств.

Поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

Поскольку проблемы с поставками лекарств возникают по всей Европе, ведется поиск общих решений. 26 апреля Европейская комиссия провела обзор фармацевтического законодательства ЕС и опубликовала предложения по директиве и регламенту для регулирования лекарственных средств. Одной из целей предложений является решение проблемы нехватки лекарств.

Предлагаются различные меры для обеспечения доступности лекарств, как инновационных, так и генерических и биоаналогов, в количествах, удовлетворяющих потребности стран-членов ЕС, а также для улучшения обмена информацией о потенциальных узких местах в поставках. SAM примет активное участие в обсуждении предложений в институтах ЕС и будет представлять интересы Литвы, сообщает министерство.